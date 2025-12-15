Du khách tử vong khi chơi tàu lượn siêu tốc, người bê bết máu lúc phát hiện

Vụ tai nạn xảy ra vào ngày 17/9 tại khu vực tàu lượn siêu tốc Stardust Racers thuộc công viên giải trí Epic Universe (thành phố Orlando, bang Florida, Mỹ).

Nạn nhân tử vong là anh Kevin Rodriguez Zavala, 32 tuổi. Tới ngày 12/12, kết quả khám nghiệm tử thi mới chính thức công bố trước truyền thông.

Theo báo cáo điều tra cuối cùng do Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Orange (OCSO) công bố, nguyên nhân cái chết của Kevin được xác định là tai nạn, đồng thời khẳng định không có dấu hiệu tội phạm trong vụ việc.

Tiếng kêu cứu nhưng không được đáp lại

Trong báo cáo bổ sung của cảnh sát Tria Rojas, bạn gái Kevin là chị Javiliz Cruz-Robles cũng là người ngồi cạnh nạn nhân trong suốt chuyến tàu lượn. Cô gái cho biết, phải mất 2-3 lần mới cố định được thanh chắn an toàn qua người bạn trai của mình.

Cô tin rằng, bạn trai được ngồi cố định chắc chắn. Tuy nhiên, khi tàu bắt đầu lao xuống đoạn dốc đầu tiên, Kevin bất ngờ bị hất mạnh về phía trước và đập đầu.

Nạn nhân 32 tuổi tử vong khi chơi tàu lượn siêu tốc (Ảnh: People).

“Cô ấy nhớ đã thấy Kevin đập đầu nhiều lần, cố gắng giữ anh lại nhưng không thể”, cảnh sát Rojas viết trong báo cáo.

Trong lúc tai nạn diễn ra, chị Robles liên tục khóc và kêu cứu. Nhưng do toa tàu đang ở giữa hành trình, không ai nghe thấy tiếng kêu cho tới khi đoàn tàu tiến gần về ga.

Một nhân chứng cho biết, do tàu đang chạy giữa chặng, không ai để ý tiếng cầu cứu và nghĩ rằng đó chỉ là phản ứng bình thường của người chơi khi đang trải nghiệm trò mạo hiểm.

Nạn nhân bê bết máu khi rời khỏi khu vui chơi mạo hiểm

Bác sỹ Anna Marshall, người có mặt tại khu vực trò chơi vào thời điểm xảy ra sự việc cho biết, bà đang chờ lên chuyến đi tiếp theo thì nghe thấy ai đó hét lên: “Hãy đưa tôi ra khỏi đây".

Ban đầu, bà nghĩ người này có thể khó thở do trò chơi, nên đã thông báo với nhân viên rằng mình là bác sỹ và có thể hỗ trợ.

Khi tiếp cận hiện trường, bà thấy bạn gái của nạn nhân hốt hoảng với gương mặt dính đầy máu. Trong khi đó, anh Kevin thì bất tỉnh, người gục hoàn toàn, xung quanh cũng bê bết máu.

Trò chơi tàu lượn siêu tốc tại công viên Epic Universe vừa khai trương hồi tháng 5 vừa qua (Ảnh: News).

“Tôi không thể chắc chắn 100%. Nhưng khi đó tôi gần như tin rằng anh ấy đã không còn dấu hiệu sự sống”, bác sỹ Marshall nói.

Trong cuộc phỏng vấn tại bệnh viện, chị Robles cho biết bạn trai của mình có tiền sử chấn thương cột sống và đang sử dụng một loại thuốc giãn cơ.

Cha mẹ Kevin là ông Carlos Rodriguez Ortiz và bà Anne Zavala cho biết, con trai họ sinh ra với chứng teo tủy sống, tổn thương từ đốt sống T2 đến T5.

Anh từng phải trải qua nhiều ca phẫu thuật trong suốt thời gian dài và sử dụng xe lăn. Ngoài ra, Kevin từng bị trật khớp hông, gãy xương đùi và phải phẫu thuật.

Giám định y tế Orlando trước đó đã xác định cái chết của Kevin là do chấn thương va đập mạnh. Trong khi đó, các điều tra viên từ văn phòng cảnh sát trưởng quận Orange nhận định, nhân viên của công viên giải trí đã tuân thủ tất cả các quy trình an toàn và không có sơ suất trong vụ việc được coi là một tai nạn này.

Sau cái chết của Kevin, gia đình anh đã thuê một luật sư để tiến hành một cuộc điều tra độc lập.

Tuy nhiên, cảnh sát trưởng khu vực lưu ý rằng, công viên giải trí nên đặt các biển cảnh báo tại lối vào khu vực chơi tàu lượn, khuyên du khách nếu có vấn đề về lưng, cổ, hay tình trạng thể chất tương tự như vừa phẫu thuật, cân nhắc không nên trải nghiệm. Bởi điều này có thể làm nghiêm trọng hơn các tổn thương.

Được biết, tàu lượn siêu tốc là một thiết kế trò chơi đạt tốc độ lên tới 100km/h, chính thức mở cửa cho du khách Epic Universe vào tháng 5 vừa qua.