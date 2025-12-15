Khách thứ 20 triệu đến Việt Nam được tặng quà 500 triệu đồng

Chiều 15/12, tại Cảng hàng không Quốc tế Phú Quốc cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, phối hợp với UBND tỉnh An Giang đã long trọng tổ chức Lễ đón vị khách du lịch quốc tế thứ 20.000.000 đến Việt Nam, đánh dấu một cột mốc lịch sử chưa từng có trong 65 năm phát triển của ngành du lịch Việt Nam.

Lễ đón vị khách thứ 20.000.000 tại sân bay Phú Quốc có sự tham dự của lãnh đạo UBND tỉnh An Giang, lãnh đạo các sở ban ngành địa phương (Ảnh: Hoàng Duật).

Khoảnh khắc đặc biệt này thuộc về bà Karolina Agnieszka đến từ Ba Lan, người được xác định là vị khách thứ 20.000.000. Cùng với bà Karolina, hai vị khách may mắn khác cũng được vinh danh là bà Milena Katarzyna Ciesielska đến từ TP Wroclaw (vị khách thứ 19.999.999) và ông Karol Krzysztof Ciesielski (vị khách thứ 20.000.001).

Lễ đón được tổ chức trang trọng với các nghi thức chào mừng ngay tại chân máy bay, bao gồm trao hoa, trình diễn nghệ thuật truyền thống, công bố và trao giấy chứng nhận cùng những phần quà lưu niệm có giá trị.

Bà Karolina Agnieszka đến từ Ba Lan là người được xác định là vị khách thứ 20.000.000 đến Việt Nam (Ảnh: Hoàng Duật).

Chia sẻ với phóng viên, bà Karolina Agnieszka cho biết: “Ngay lúc này, tôi thực sự xúc động đến rơi nước mắt. Tôi cảm thấy rất may mắn khi có mặt ở đây và có cơ hội được đến Việt Nam. Đất nước các bạn thật đẹp. Con người thân thiện, ấm áp và cởi mở. Tôi muốn nói rằng: "Tôi yêu Việt Nam" và "Xin chào Việt Nam".

Đây là khoảnh khắc mà tôi sẽ trân trọng suốt cuộc đời mình. Đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam, nhưng chắc chắn sẽ không phải lần cuối. Tôi sẽ giới thiệu tất cả bạn bè, người thân tại Ba Lan đến thăm đất nước tuyệt vời này".

Phần quà dành cho du khách thứ 20.000.000 có tổng trị giá gần 500 triệu đồng, bao gồm một chuỗi ngọc trai cao cấp trị giá 200 triệu đồng và trọn gói dịch vụ du lịch hạng sang trị giá 300 triệu đồng như vé máy bay khứ hồi hạng thương gia, kỳ nghỉ dưỡng tại khách sạn 5 sao, voucher trải nghiệm ẩm thực Michelin, chơi golf và du thuyền khám phá Nam đảo Phú Quốc.

Hai vị khách còn lại cũng nhận được các phần quà giá trị hơn 200 triệu đồng mỗi suất, gồm ngọc trai cao cấp và voucher sử dụng sản phẩm, dịch vụ, đồng thời toàn bộ hành khách trên chuyến bay may mắn đều được tặng hoa và vé xem các show nghệ thuật đặc biệt tại Phú Quốc.

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, việc Việt Nam chính thức đón 20.000.000 lượt khách quốc tế trong năm nay là minh chứng rõ nét cho sự phục hồi mạnh mẽ, bền vững và vượt bậc của du lịch Việt Nam sau giai đoạn suy giảm sâu do đại dịch COVID-19.

Từ mốc 10 triệu lượt khách vào năm 2016, ngành du lịch đã tăng gấp đôi quy mô chỉ sau chưa đầy một thập kỷ.

Kể từ khi Việt Nam mở cửa hoàn toàn hoạt động du lịch quốc tế vào ngày 15/3/2022, lượng khách quốc tế liên tục tăng trưởng mạnh mẽ, dự kiến đạt khoảng 21 triệu lượt trong năm nay, vượt xa mức 18 triệu lượt của năm 2019. Với tốc độ tăng trưởng 21%, du lịch Việt Nam được đánh giá nằm trong nhóm các quốc gia có tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới.

Việc Phú Quốc tiếp tục được lựa chọn là nơi ghi dấu cột mốc quan trọng của du lịch Việt Nam cho thấy vai trò đặc biệt của hòn đảo này.

Phú Quốc nổi lên như một địa phương có tốc độ tăng trưởng du lịch nhanh nhất cả nước, đóng vai trò điểm đến tiên phong, được hưởng lợi từ chính sách thí điểm miễn thị thực lên tới 30 ngày.

Song song với chính sách này, hệ sinh thái du lịch tại Phú Quốc liên tục được đầu tư đồng bộ và mở rộng, với hệ thống cơ sở lưu trú đa dạng, khu nghỉ dưỡng cao cấp, tổ hợp vui chơi - giải trí quy mô lớn cùng những sản phẩm du lịch đặc sắc, bao gồm cả các show diễn quốc tế và bắn pháo hoa hàng đêm, góp phần định vị hình ảnh một điểm đến năng động, hiện đại và có sức hấp dẫn khác biệt.

Thời gian qua, Phú Quốc liên tục được các tổ chức và truyền thông quốc tế uy tín vinh danh, qua đó góp phần nâng cao hình ảnh và thương hiệu du lịch Việt Nam trên bản đồ du lịch toàn cầu, đặc biệt khi được chọn là địa điểm tổ chức APEC 2027 sắp tới.