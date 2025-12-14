Gấu đen bất ngờ nổi điên, húc ngã người huấn luyện khiến du khách thót tim

Truyền thông Trung Quốc lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh người huấn luyện bị một con gấu đen húc ngã xuống đất trong lúc biểu diễn trước công chúng tại Công viên Safari Hàng Châu (Trung Quốc).

Toàn bộ sự việc được camera ghi lại, khiến nhiều người hoảng sợ. Vụ việc xảy ra trong khuôn khổ chương trình trình diễn tập tính động vật. Thời điểm đó, hai nhóm biểu diễn đang tham gia tiết mục tương tác với động vật trước đông đảo du khách.

Gấu đen tấn công người huấn luyện khi đang biểu diễn (Video: New York Post).

Một người huấn luyện nắm lấy hai chân trước của con gấu khi nó đứng thẳng, điều khiển chiếc ván trượt cân bằng di chuyển trên sân khấu. Sau đó, thức ăn được đưa lên cao để thu hút sự chú ý của con vật, khiến nó thực hiện động tác xoay vòng trên ván trượt.

Tuy nhiên, màn trình diễn nhanh chóng biến thành cơn ác mộng khi một con gấu bất ngờ lao về phía người huấn luyện đang đứng ở rìa khu vực biểu diễn và tấn công người này. Một đồng nghiệp ở gần lập tức lao vào ứng cứu, cố gắng dùng chiếc ghế nhựa đánh đuổi con gấu.

Ngay sau đó, một nhân viên khác tiếp cận, tìm cách kéo con gấu ra nhưng cũng nhanh chóng phải lùi lại. Người khác lại mang đến một khung bóng rổ, tiếp tục tìm cách xua đuổi con vật, trước khi một nhân viên cầm theo cây sào lớn tiến vào khống chế con gấu.

Cuối cùng, con gấu đã được kiểm soát và đưa rời khỏi khu vực biểu diễn. Sau sự cố, Công viên Safari Hàng Châu xác nhận không có thương tích nào được ghi nhận, cả với người huấn luyện lẫn con gấu. Tuy nhiên, màn tấn công này đã khiến những du khách có mặt một phen thót tim.

Các nhân viên huấn luyện cùng khống chế con gấu đen (Ảnh: New York Post).

Theo phía công viên, người huấn luyện khi đó mang theo một túi lớn đựng táo và cà rốt. Đây được xem là yếu tố đã kích thích phản ứng của con vật.

Đại diện công viên cho biết: “Vào lúc 15h50 ngày 6/12, buổi trình diễn tập tính động vật đã xảy ra sự cố khi một con gấu đen cố giật thức ăn từ người huấn luyện. Không có ai bị thương, nhưng việc ứng phó tại chỗ của chúng tôi chưa phù hợp, gây ra trải nghiệm không tốt cho du khách. Chúng tôi chân thành xin lỗi vì điều này”.

Ngay sau đó, công viên đã tạm dừng tiết mục biểu diễn với gấu đen, tiến hành chăm sóc, theo dõi các cá thể liên quan để bảo đảm phúc lợi động vật, đồng thời rà soát toàn diện những thiếu sót và tăng cường công tác quản lý, cũng như năng lực ứng phó khẩn cấp.

Phía công viên cũng không quên gửi lời cảm ơn đến những du khách đã quan tâm và ủng hộ công việc trong thời gian qua.

Gấu đen châu Á sinh sống ở nhiều khu vực của Trung Quốc, nổi tiếng với sức mạnh, sự nhanh nhẹn và bản năng tìm kiếm thức ăn rất mạnh. Trong tự nhiên, chúng thường sống đơn độc, dựa nhiều vào khả năng leo trèo và khứu giác nhạy bén để sinh tồn.