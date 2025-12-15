Hộ chiếu của Việt Nam tăng 2 bậc trong bảng xếp hạng toàn cầu

Hộ chiếu và thị thực (visa) là hai giấy tờ thông hành quan trọng nhất để bạn nhập cảnh vào quốc gia hay vùng lãnh thổ khác trên thế giới. Một trong những vấn đề được các tín đồ du lịch quan tâm nhất chính là việc xin thị thực nhập cảnh ở các quốc gia.

Theo dữ liệu mới cập nhật về xếp hạng hộ chiếu của Henley Passport Index 2025 (Công ty tư vấn về cư trú và nhập tịch, trụ sở tại Anh), hộ chiếu Việt Nam đứng thứ 90 toàn cầu, tăng 2 bậc so với lần xếp hạng trong tháng 10.

Mẫu hộ chiếu mới của Việt Nam (Ảnh: Nguyễn Dương).

Với thứ hạng này, công dân sở hữu cuốn hộ chiếu Việt Nam có thể nhập cảnh ở 50 điểm đến mà không cần xin visa (thị thực) hoặc chỉ cần xin e-visa (thị thực điện tử), visa cửa khẩu, ETA (giấy phép du lịch điện tử) trong tổng số 227 điểm đến du lịch khác nhau.

Được biết, với số điểm 90 trong lần xếp hạng này, hộ chiếu của Việt Nam bằng điểm với Bhutan, Burundi, Campuchia, Liberia.

Một số điểm đến công dân Việt có thể nhập cảnh mà không cần visa hoặc chỉ cần e-visa, visa cửa khẩu gồm các quốc gia trong khối ASEAN như Thái Lan, Singapore, Myanmar, Malaysia cũng như các đảo quốc như quần đảo Cape Verde, quần đảo Comoro, quần đảo Cook, Maldives.

Bốn điểm đến còn lại như Kenya, Seychelles (quốc đảo ở Ấn Độ Dương), Sri Lanka và Timor-Leste, công dân Việt Nam có thể xin ETA (giấy phép du lịch điện tử).

Việt Nam từng ghi nhận điểm số hộ chiếu cao nhất ở vị trí thứ 78 trong 2 năm liền (2006-2007).

Được biết, hộ chiếu xếp hạng là loại hộ chiếu phổ thông (không tính hộ chiếu công vụ).

Theo các chuyên gia du lịch, một quốc gia quyết định miễn thị thực hay cấp thị thực cho công dân nước khác sẽ dựa trên mối quan hệ ngoại giao hai nước, điều kiện kinh tế chính trị và cả vấn đề nhập cư bất hợp pháp.

Trước đó, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 44 ngày 7/3 miễn thị thực cho công dân các nước Đức, Pháp, Italia, Tây Ban Nha, Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy, Phần Lan.

Cụ thể, công dân mang hộ chiếu của 12 quốc gia trên được phép lưu trú tại Việt Nam 45 ngày tính từ ngày nhập cảnh, không phân biệt loại hộ chiếu, mục đích nhập cảnh, trên cơ sở đáp ứng các điều kiện nhập cảnh theo quy định của pháp luật Việt Nam

Chính sách miễn thị thực cho công dân các nước nêu trên được thực hiện từ 15/3/2025 đến hết 14/3/2028 và sẽ được xem xét gia hạn theo quy định của pháp luật. Đây là động thái mới nhất của chính phủ về chính sách nới lỏng visa, nhằm hỗ trợ và kích cầu du lịch.

Hộ chiếu của Singapore vẫn giữ vị trí hàng đầu trên thế giới (Ảnh: PP).

Cũng trong bảng xếp hạng lần này, Singapore vẫn đứng vững vị trí đầu bảng, đạt 193 điểm. Đứng vị trí thứ 2 và thứ 3 là Hàn Quốc và Nhật Bản. Điều này cho thấy, nhiều năm trở lại đây, các quốc gia này vẫn giữ vững các vị trí hàng đầu.

Đồng hạng ở vị trí thứ 4 có Bỉ, Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, Đức, Ireland, Italy, Luxembourg, Hà Lan, Tây Ban Nha và Thụy Sĩ đều đạt 187 điểm, tương ứng với 187 quốc gia và vùng lãnh thổ được miễn thị thực.

Cũng trong bảng xếp hạng lần này, hộ chiếu Mỹ lần thứ 2 liên tiếp bị rơi khỏi top 10 hộ chiếu quyền lực nhất thế giới sau 20 năm.

Với dữ liệu lịch sử trải dài 19 năm, Chỉ số Hộ chiếu Henley là chỉ số duy nhất dựa trên dữ liệu độc quyền từ Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA).

Chỉ số này bao gồm 199 loại hộ chiếu khác nhau và 227 điểm đến du lịch khác nhau.

Được cập nhật hàng tháng, Chỉ số Hộ chiếu Henley được coi là công cụ tham khảo tiêu chuẩn cho công dân trên toàn thế giới và các quốc gia có chủ quyền khi đánh giá thứ hạng của một hộ chiếu trên bản đồ di chuyển quốc tế.