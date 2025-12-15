Vẻ đẹp của vườn hồng chín đỏ giữa màn sương mờ ảo ngày đông hút khách

Từ đầu tháng 12, các vườn hồng nhiều năm tuổi tại xã Đại Huệ (tỉnh Nghệ An) bắt đầu chín, sắc đỏ như phủ cả sườn đồi. Một số khu vườn đẹp đã được người dân đầu tư theo hướng xây dựng điểm du lịch canh nông thay vì thu hoạch quả bán như trước đây.

Theo thống kê, xã Nam Anh cũ, nay là xã Đại Huệ có khoảng 200ha trồng hồng, trong đó có nhiều vườn hồng hàng chục năm tuổi.

Vào mùa hồng chín, cây đã trút hết lá, chỉ còn lúc lỉu quả trên cành khẳng khiu. Mùa hồng chín như tô điểm thêm vẻ đẹp của những khu vườn trải dài trên các sườn đồi thuộc dãy núi Đại Huệ.

Mùa hồng chín, du khách tìm về các vườn hồng cổ để lưu lại những khoảnh khắc đẹp.

Anh Nguyễn Trọng Sách, chủ điểm du lịch Đại Huệ Farm Stay cho biết năm nay, do ảnh hưởng của bão lũ, hồng bị rụng quả nhiều, năng suất giảm. Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu của du khách, anh đầu tư thêm các hạng mục phụ trợ phục vụ việc check-in và các dịch vụ kèm theo như thuê trang phục, phụ kiện, giải khát...

Mặc dù thời tiết không thuận lợi, mưa phùn và sương mù nhưng lượng khách đến vườn hồng tham quan, chụp ảnh khá lớn. Vào dịp cuối tuần, vườn anh Sách đón trên 300 khách/ngày.

Chị Nguyễn Thị Thu Hiền (phường Trường Vinh, Nghệ An) cùng bạn đến vườn hồng Đại Huệ chụp ảnh.

"Giá vé vào vườn 40.000 đồng/lượt tôi thấy khá hợp lý. Vườn hồng mang vẻ đẹp hoang sơ, những quả hồng chín đỏ rực nổi bật hơn trong màn sương mù mờ ảo ngày đông", chị Hiền chia sẻ.

Bà Hồ Thị Hạnh đang rào lại khu vực trồng hoa trong vườn hồng. Công việc đảm bảo vệ sinh, chăm sóc vườn hoa, vườn rau trong khuôn viên mang lại cho bà Hạnh thu nhập 300.000 đồng/ngày.

Một số nhà vườn có thợ ảnh để phục vụ du khách những bộ ảnh đẹp theo yêu cầu. Ngoài chụp ảnh, du khách đến đây có thể mua những quả hồng trứng, hồng cậy... về làm quà với giá phải chăng.

Những cây hồng xen giữa bãi đá rêu phong trên dãy núi thiêng Đại Huệ trở thành điểm nhấn du lịch hấp dẫn cho địa phương.