Khách uống ít nhất 33 ly rượu và chết trên du thuyền, thi thể đặt ở tủ lạnh

Khách tử vong trên du thuyền, thi thể bị đặt trong tủ lạnh

Mới đây, vợ chưa cưới của một hành khách tử vong trên du thuyền của hãng Royal Caribbean vừa thay gia đình đệ đơn khởi kiện đòi bồi thường thiệt hại.

Trong đơn kiện, người này cáo buộc hãng du thuyền đã phục vụ chồng quá cố của cô ít nhất 33 ly đồ uống có cồn. Ngoài ra, cô gái cho rằng, cách hành xử của thủy thủ đoàn khống chế thô bạo dẫn tới cái chết của người chồng chưa cưới.

Nạn nhân chụp ảnh cùng vợ chưa cưới trước chuyến đi trên du thuyền (Ảnh: News).

Nạn nhân là anh Michael Virgil, 35 tuổi, đến từ California (Mỹ). Tháng 12/2024, anh Virgil cùng vợ chưa cưới Connie Aguilar và các thành viên trong gia đình gồm cả con trai của họ, tham gia chuyến du lịch khứ hồi từ Los Angeles (Mỹ) tới Ensenada (Mexico).

Đây là chuyến đi tổ chức trên du thuyền của hãng Royal Caribbean cũng đồng thời là một trong những hãng du thuyền lớn nhất thế giới.

Theo nội dung đơn kiện của cô Aguilar gửi lên tòa án, cô khẳng định các thành viên thủy thủ trên du thuyền đã phục vụ chồng mình hàng chục ly rượu khiến anh rơi vào trạng thái say nặng.

Sau đó, nạn nhân đi lạc trên du thuyền, bị kích động khi không tìm được phòng. Đoạn video được camera giám sát quay lại cho thấy, các nhân viên an ninh đã vật ngã, đè toàn bộ trọng lượng cơ thể lên người nạn nhân khiến anh bị khống chế trong tư thế nằm sấp kéo dài, gây cản trở hô hấp.

Hình ảnh từ camera cho thấy, nạn nhân bị say rượu nên có những hành vi quấy rối và bị thủy thủ đoàn khống chế (Ảnh: News).

Theo yêu cầu của thuyền trưởng, thủy thủ đoàn còn tiêm thuốc an thần và xịt hơi cay vào người nam du khách Virgil.

Gia đình nạn nhân cũng cáo buộc, nhân viên du thuyền đã nhét thi thể nạn nhân sau khi tử vong vào tủ lạnh rồi tiếp tục cuộc hành trình, bấp chấp lời cầu xin của người vợ yêu cầu tàu phải quay lại cảnh Long Beach, Mỹ.

Gia đình nạn nhân quyết kiện tới cùng

Mới đây, văn phòng Giám định Y khoa hạt Los Angeles kết luận, đây là một vụ giết người. Báo cáo nêu rõ, nạn nhân Virgil tử vong do tác động tổng hợp của ngạt thở cơ học, béo phì, tim phì đại và ngộ độc rượu. Ngạt thở cơ học là tình trạng đường thở bị chặn bởi lực tác động hoặc vật cản.

Đoạn video do hành khách có tên Christopher McHale quay lại và được kênh KTTV (Los Angeles) công bố cho thấy, nạn nhân Virgil khi bị say rượu, đi trong một hành lang hẹp. Anh liên tục đạp vào cửa phòng.

Hãng du thuyền bị cáo buộc để thi thể nạn nhân trong tủ lạnh và vẫn tiếp tục cuộc hành trình (Ảnh: News).

Theo KTTV, Virgil đã la hét, chửi bới, đe dọa giết McHale và một nhân viên tàu, thậm chí đuổi theo họ dọc hành lang. McHale cho biết nhân viên đã phải trốn vào phòng chứa khăn, còn Virgil cố đạp cửa xông vào. Video ghi lại cảnh đội thủy thủ trên tàu cuối cùng khống chế Virgil nằm sấp trên sàn.

Trong nội dung đơn kiện, người nhà nạn nhân cho rằng, thủy thủ đoàn không được phép tiếp tục phục vụ rượu khi Virgil đã có những biểu hiện rõ ràng bị say xỉn. Người thân cũng cáo buộc hãng tàu Royal Caribbean vi phạm nghĩa vụ giám sát và hỗ trợ hành khách theo luật hàng hải.

Theo nguyên tắc pháp lý hàng hải, các hãng vận tải biển có trách nhiệm giám sát, hỗ trợ hành khách có nguy cơ gây nguy hiểm cho bản thân hoặc người khác.

Gia đình nạn nhân cũng cáo buộc hãng du thuyền không thực hiện quyền ngừng phục vụ rượu để bảo vệ tính mạng hành khách. Trong khi các con tàu của hãng được thiết kế với quầy rượu ở khắp mọi nơi, nhằm khuyến khích tối đa việc tiêu thụ đồ uống có cồn.

Đơn kiện còn cho rằng đội ngũ y tế trên tàu thiếu trình độ, giấy phép, kinh nghiệm và kỹ năng. Bên cạnh đó, đội ngũ thủy thủ đoàn không được đào tạo đầy đủ để đánh giá thời điểm cần dừng phục vụ rượu cho khách.

Vụ kiện được nộp ngày 6/12 tại tòa án liên bang ở Miami, nơi đặt trụ sở của Royal Caribbean.

Luật sư đại diện gia đình tiết lộ với truyền thông rằng, sau khi Virgil tử vong, thi thể nạn nhân bị đặt trong tủ lạnh. Sau đó, con tàu vẫn tiếp tục hành trình suốt nhiều ngày.

Theo hồ sơ khám nghiệm tử thi do tờ Daily Mail công bố, nồng độ cồn trong máu của Virgil dao động từ 0,182 đến 0,186%, cao hơn gấp đôi mức cho phép khi lái xe. Báo cáo nêu rõ mức cồn này không đủ gây tử vong, nhưng rượu có thể ức chế hô hấp, suy giảm khả năng phản ứng khi bị khống chế.

Đơn kiện mô tả nạn nhân bị đè giữ khoảng 3 phút. Sau đó anh bị còng tay và đưa tới trung tâm y tế trên tàu khi vẫn còn thở.

“Nguyên nhân đầu tiên dẫn tới cái chết của nạn nhân là bị ngạt thở cơ học. Khoảng 5 nhân viên đã đè toàn bộ trọng lượng cơ thể lên người Virgil trong nhiều phút”, luật sư Kevin Haynes nói.