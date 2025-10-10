Resort "đắt nhất Việt Nam" lần đầu được Michelin vinh danh xa hoa cỡ nào?

Tại lễ công bố hệ thống xếp hạng khách sạn toàn cầu Michelin Key 2025 diễn ra hôm 8/10, Michelin Guide chính thức giới thiệu danh sách các khách sạn được vinh danh năm nay.

Sự kiện được xem là cột mốc đặc biệt, vì đây là lần đầu tiên Michelin mở rộng sang lĩnh vực nghỉ dưỡng và dịch vụ lưu trú, bên cạnh ẩm thực.

Sau các vòng đánh giá của chuyên gia ẩn danh, Việt Nam có 13 khách sạn và khu nghỉ dưỡng được vinh danh ở các hạng mục khác nhau. Trong danh sách này, Amanoi - khu nghỉ dưỡng tọa lạc giữa lòng Vườn Quốc gia Núi Chúa (Khánh Hòa) - là một trong hai điểm lưu trú được trao tặng 3 Michelin Key, hạng cao nhất trong hệ thống.

Amanoi là khu nghỉ dưỡng cao cấp tại Khánh Hòa (Ảnh: Amanoi).

Đây là danh hiệu dành cho những điểm lưu trú mang đến trải nghiệm xuất sắc và độc bản nhất. Theo Michelin Guide, hệ thống Michelin Key được tạo ra để tôn vinh các khách sạn và khu nghỉ dưỡng hội tụ đầy đủ yếu tố thiết kế - dịch vụ - trải nghiệm.

Danh hiệu 3 Michelin Key là minh chứng cho chuẩn mực cao nhất của sự hiếu khách, nơi mọi chi tiết từ không gian, kiến trúc, ẩm thực đến dịch vụ đều thể hiện sự tinh tế.

Nhiều năm qua, Amanoi là điểm đến được nhiều người quan tâm bởi sự tiện nghi, riêng tư và đắt đỏ. Khu nghỉ dưỡng này nằm ẩn mình giữa thiên nhiên hoang sơ của Núi Chúa, nơi rừng nguyên sinh ôm trọn lấy vịnh Vĩnh Hy.

Resort Amanoi nằm ven biển, hòa hợp với thiên nhiên (Ảnh: Amanoi).

Toàn khu có 9 pavilion, 22 villa, 12 khu biệt thự residence và 2 wellness pool villa. Song, nơi này có tới 350 nhân viên phục vụ. Trung bình mỗi khách được chăm sóc bởi 6 nhân viên. Mỗi không gian được thiết kế như một khoảng lặng riêng, mang đến sự yên bình tuyệt đối cho du khách.

Amanoi được kiến trúc sư Jean-Michel Gathy thiết kế theo phong cách đương đại, tối giản, hòa quyện với cảnh quan tự nhiên.

Các khu vực được bố trí tách biệt, được che chắn bởi cây xanh, tảng đá hoặc triền núi. Không gian mở cho phép du khách hòa mình với thiên nhiên ngay từ phòng nghỉ, hồ bơi hay khu vực tắm ngoài trời. Tất cả đều hướng ra biển hoặc núi, tạo cảm giác biệt lập, tĩnh tại và riêng tư tối đa.

Nơi này còn được biết đến là khu nghỉ dưỡng "đắt nhất Việt Nam". Theo tìm hiểu của phóng viên, các biệt thự dành cho gia đình tại đây có giá thuê từ 4.500 USD đến 15.000 USD mỗi đêm (tương đương 112 triệu đồng đến 390 triệu đồng/căn/đêm).

Khu nghỉ dưỡng này là một trong những nơi lưu trú đắt đỏ nhất ở Việt Nam (Ảnh: Amanoi).

Nhờ sự riêng tư tuyệt đối và trải nghiệm đẳng cấp, nơi đây thường xuyên được nhiều nghệ sĩ và giới thượng lưu lựa chọn làm điểm nghỉ dưỡng. Biệt thự Ocean Pool Residence rộng 925m², nơi Hồ Ngọc Hà - Kim Lý từng lưu trú dịp kỷ niệm 8 năm yêu nhau, có giá khoảng 350 triệu đồng/đêm.

Năm 2022, khu nghỉ dưỡng được vinh danh tại World Travel Awards với giải thưởng "Khu nghỉ dưỡng Boutique ven biển hàng đầu châu Á". Cùng năm, Amanoi còn nhận giải "Khu nghỉ dưỡng Boutique sang trọng tốt nhất Việt Nam" tại Haute Grandeur Global Excellence Awards.

Amanoi là một trong hai điểm lưu trú tại Việt Nam đạt 3 Michelin Key (Ảnh: Amanoi).

Bên cạnh Amanoi, khách sạn Capella Hanoi cũng là điểm lưu trú được vinh danh 3 Michelin Key.

Ngoài ra, Việt Nam có 3 khu nghỉ dưỡng đạt 2 Michelin Key, gồm: Four Seasons The Nam Hải (Đà Nẵng), Banyan Tree Lăng Cô Resort (TP Huế) và Zannier Bãi San Hô (Đắk Lắk).

Tám khách sạn đạt 1 Michelin Key theo danh sách gồm: Azerai Vịnh Kê Gà (Lâm Đồng), Legacy Mekong (Cần Thơ), Six Senses Côn Đảo (TPHCM), Sofitel Legend Metropole (Hà Nội), Park Hyatt Saigon (TPHCM), Six Senses Ninh Vân Bay (Khánh Hòa), Regent Phú Quốc (An Giang) và Hotel de la Coupole - MGallery (Lào Cai).