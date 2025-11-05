Mâm cơm Việt 1,3 triệu với canh cua, cà pháo vực dậy một nhà hàng ở Đức

Thưởng thức nhã nhạc và ăn mâm cơm Việt ở châu Âu

19h, màn đêm buông xuống ở Berlin, vợ chồng chị Đặng Mai Hồng (sống tại Đức) đến nhà hàng Nampan để ăn tối. Trước đó, chị tình cờ xem hình ảnh những món ăn Việt Nam được phục vụ tại đây nên tranh thủ ghé thưởng thức.

Bước chân qua cánh cửa, thanh âm của nhã nhạc cung đình Huế vang lên khiến người phụ nữ cảm nhận bầu không khí như ở quê nhà.

Không gian của quán được bày biện ấm cúng với 2 chiếc bình bằng gốm có cắm lá chuối, cạnh đó là bức tranh cả gia đình quây quần bên mâm cơm.

Từ không gian bếp mở, mùi của cá kho, thịt quay, rau cải xào... toả ra thơm nức mũi. Nhìn vào thực đơn, vợ chồng chị Hồng quyết định gọi một mâm cơm kiểu miền Bắc cho 2 người ăn, có giá 45 Euro (hơn 1,3 triệu đồng).

Vợ chồng chị Hồng cảm nhận món ăn tròn vị tại quán (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Sau 15 phút, đích thân chủ quán bê mâm cơm ra tận bàn phục vụ khách. Anh chị chủ quán ân cần tư vấn các món ăn và hỏi thăm về cuộc sống khiến tôi cảm nhận tình đồng hương thân thiết", chị Hồng cho biết.

Trước mặt chị Hồng, bát, đĩa được sắp đặt trên mâm nhôm giống một bữa ăn kiểu truyền thống ở quê nhà. Chị nhẹ nhàng xới cơm, gắp miếng thịt quay vàng ruộm chấm nước mắm rồi thong thả thưởng thức đĩa rau cải xào thơm mùi tỏi. Trong các món ăn, thứ khiến người phụ nữ ấn tượng nhất là bát cà muối giòn tan, vị chua thanh lan nhẹ nơi đầu lưỡi.

Sống nơi đất khách 4 năm, mỗi lần nhớ món ăn mẹ nấu, chị Hồng thường ghé một số nhà hàng tại Đức nhưng hương vị không được trọn vẹn. Chị cho rằng, các nhà hàng khác thường dùng súp lơ xanh để xào, phục vụ cơm niêu kèm thịt nên không đậm đà vị của Việt Nam.

"Mâm cơm tại Nampan khiến tôi cảm thấy mỹ mãn sau khi thưởng thức. Ngoài thịt heo quay giòn bì, tôi thích nhất cà và dưa muối... Lâu lắm rồi, vợ chồng chưa được thưởng thức những món ăn dân dã này", chị Hồng trải lòng.

Mâm cơm 45 Euro (1,3 triệu đồng) mà vợ chồng chị Hồng đã thưởng thức (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Kết thúc bữa tối, chị Hồng cùng chồng lắng nghe giai điệu du dương của âm nhạc và nhâm nhi ly nước sấu chua dịu. Giữa tiết trời chớm đông của Berlin, hương vị quen thuộc khiến chị bồi hồi nhớ về những ngày ở Hà Nội.

Trên chuyến tàu trở về TP Hamburg - cách Berlin 300km - chồng chị Hồng là người Đức gốc Hoa tấm tắc khen món ăn được chế biến tinh tế, nêm nếm tròn vị. Ngoài món ăn, sự niềm nở, chu đáo của chủ quán khiến vợ chồng cảm thấy hài lòng.

"Nhà hàng này chắc chắn sẽ là điểm đến quen thuộc của gia đình tôi mỗi khi trở lại Berlin. Lần sau, tôi muốn nếm thử bún đậu mắm tôm và bún riêu bề bề ở đây", chị Hồng chia sẻ.

Mâm cơm Việt "cứu" quán ăn

Vợ chồng chị Mai Hồng chỉ là 2 trong số hàng nghìn lượt khách đến nhà hàng Nampan để thưởng thức mâm cơm Việt Nam trong 5 tháng qua.

Người nảy ra ý tưởng sắp xếp các món ăn riêng lẻ lên mâm, gợi nhớ bữa cơm gia đình truyền thống là anh Võ Tá Lực - quản lý nhà hàng.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Lực cho biết, trước khi phục vụ mâm cơm 3 miền, nhiều người tỏ vẻ hoài nghi. Bởi, tại thủ đô Berlin, không ít nhà hàng đã tạo dựng được thương hiệu với món ăn Việt trong hàng chục năm qua. Nếu đặt chân vào phân khúc này, chủ quán phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt.

Mâm cơm kiểu miền Nam (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Thời điểm đó, quán Nampan gặp khó khăn do lượng khách giảm sau nhiều năm bán món ăn Nhật Bản. Chủ quán nghĩ đến viễn cảnh khó có thể tiếp tục duy trì hoạt động.

"Chủ nhà hàng nói với tôi, nếu không thay đổi, Nampan không thể tồn tại. Mỗi ngày nhìn quán vắng khách, anh ấy cảm thấy áp lực đè nặng", anh Lực nhớ lại.

Theo chàng trai quê Nghệ An, điều Nampan cần không phải là làm mới không gian hay tung ra các chương trình khuyến mại, mà phải tạo bước đột phá bằng việc thay đổi thực đơn

Thấu hiểu sự lo lắng của chủ quán, anh nghĩ đến ý tưởng làm mâm cơm gia đình kiểu Việt Nam để phục vụ bà con kiều bào và quảng bá văn hoá ẩm thực với khách nước ngoài.

Mâm cơm kiểu miền Bắc được phục vụ tại quán (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Khi còn làm shipper ở Việt Nam, mỗi lần giao đồ ăn cho khách, chàng trai từng mơ ước một ngày sẽ bán bữa cơm mộc mạc khiến người sống xa quê cảm thấy ấm lòng.

"Tôi không ngờ có cơ hội thực hiện ý tưởng giữa lòng châu Âu. Cuộc gặp với chủ nhà hàng Nampan như một cơ duyên may mắn", Lực cho biết.

Có được sự đồng lòng của chủ quán nhưng để tiếp cận được khách nước ngoài, chàng trai gốc Việt cảm thấy không dễ dàng. Việc chuyển từ bán món ăn Nhật Bản sang cung cấp mâm cơm kiểu Việt Nam cần thêm thời gian để tạo niềm tin với mọi người.

Trước khi đưa các mâm cơm lên bàn ăn, anh và cả nhóm phải tìm tòi ý tưởng, công thức, cách trình bày và chế biến để tạo ấn tượng với thực khách. Trước đây, nhiều nhà hàng ở Đức đã bán cơm Việt Nam nhưng chỉ dừng lại ở các món riêng lẻ. Dấu ấn để Nampan chinh phục thực khách là cả mâm cơm với nhiều món ăn đậm đà hương vị quê nhà.

Trải qua 2 tháng suy nghĩ, Lực đưa ra được 4 thực đơn cho từng tuần trong tháng. Trong đó, tuần 1,2,3 của tháng sẽ lần lượt bán mâm cơm miền Bắc, miền Trung và miền Nam, còn tuần cuối tháng sẽ bán mâm cơm tổng hợp.

Mâm cơm kiểu miền Nam (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trước đây, Nampan chuyên bán món ăn Nhật Bản nên bát, đĩa có phong cách khác biệt. Để có được bữa cơm truyền thống kiểu Việt Nam, Lực và nhân viên chọn kỹ lưỡng từng chiếc bát, đôi đũa. Trong đó, bát và đĩa được chuyển từ quê nhà sang Đức với đường nét và màu sắc giản dị, còn mâm nhôm được mua tại một cửa hàng ở Đức.

Để ra mắt thực đơn mâm cơm từ tháng 6, trước đó, đầu bếp phải chế biến thử từng món ăn. Lực mời người quen, bạn bè đến thưởng thức. Cẩn thận ghi chép từng lời đánh giá và trải nghiệm, sau 2 tháng, chàng trai cùng đầu bếp lựa chọn được công thức chuẩn nhất.

"Lúc chính thức bán mâm cơm cho khách hàng, mọi người yêu mến hơn cả mong đợi. Số lượng khách tăng lên từng tuần. Nhiều khách Tây tìm đến quán thưởng thức, dù họ gặp một chút khó khăn khi cầm đũa", anh cho biết.

Mỗi mâm cơm của quán có món mặn, rau, canh, lạc và cà, dưa muối với mức giá 45 Euro - 65 Euro (khoảng 1,4 triệu đồng - 1,6 triệu đồng) cho 2 hoặc 3 người ăn trở lên.

Mâm cơm kiểu miền Trung (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trên mâm cơm miền Bắc sẽ có thịt ba chỉ rang cháy cạnh, đậu hũ sốt cà chua, thịt heo quay giòn, canh cua, rau muống xào tỏi, cà pháo và dưa cải muối, lạc rang... Mâm cơm miền Trung có cá thu kho, thịt kho tàu, thịt heo quay giòn, canh cải cúc nấu thịt băm, rau cải xào nấm...

Mâm cơm miền Nam đặc trưng với cá bông lau kho tộ, gà kho rừng, thịt heo quay giòn, canh chua cá bông lau, rau cải xào nấm... Mâm cơm tổng hợp được phục vụ vào tuần cuối cùng mỗi tháng với kho quẹt, sườn xào chua ngọt, thịt heo quay giòn, canh bầu tôm, rau luộc...

Tuy đầu bếp của quán là người Việt Nam, song việc chế biến tỉ mỉ từng món ăn trong một mâm là việc không hề dễ dàng. Trước khi mở cửa 3-4 tiếng, đầu bếp phải chuẩn bị tất cả các nguyên liệu. Một số món kỳ công như cá kho được chế biến từ tối hôm trước.

"Tất cả các nguyên liệu được chúng tôi mua tại khu chợ châu Á giữa lòng Berlin. Cà muối và kho quẹt được đầu bếp làm theo công thức riêng, chinh phục được nhiều thực khách khó tính", chàng trai chia sẻ.

Giai đoạn đầu, mỗi ngày, nhà hàng bán được 10-15 mâm cơm. Hiện, trung bình mỗi ngày có 20-30 mâm cơm được phục vụ thực khách, trong đó lượng khách người nước ngoài chiếm 30-40%.

Nhà hàng Nampan phục vụ món ăn theo 2 khung giờ từ 11h30 đến 22h30 và từ 17h đến 22h, khung giờ buổi chiều bán cà phê và bánh ngọt.

Nhiều khách Tây đến thưởng thức món ăn tại quán (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Thường xuyên có mặt tại nhà hàng, chàng trai cảm thấy niềm vui khi nhìn thấy thực khách mỉm cười, trò chuyện rôm rả bên mâm cơm.

"Nhiều vị khách khen ngợi các món ăn của chúng tôi và thường xuyên quay lại. Thậm chí, một nam sinh viên bật khóc sau khi thưởng thức, vì lâu rồi chưa được ăn cơm chuẩn vị mẹ nấu ở nơi đất khách quê người", anh Lực chia sẻ.

Trải qua 5 tháng thấp thỏm với những món ăn và cách làm hài lòng khách hàng, anh Lực cảm thấy con đường mà bản thân và chủ quán lựa chọn là hoàn toàn đúng đắn. Nampan không biến mất, thay vào đó là một con đường mới đang mở ra.

Anh cho rằng, với nhiều người, một bữa ăn không còn để no bụng mà trở thành hành trình trải nghiệm văn hoá - hương vị, cách bày biện cùng không khí quây quần góp phần kể về câu chuyện về quê hương.

Nói về dự định sắp tới, nam thanh niên cho biết, quán tiếp tục duy trì phục vụ các mâm cơm, nâng cao chất lượng phục vụ và đưa vào thực đơn những món ăn đậm đà hương vị Việt Nam.