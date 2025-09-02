Món ăn ở TPHCM khiến đầu bếp Mỹ ngỡ ngàng: "Thú vị nhất tôi từng thấy"

Nick DiGiovanni là cái tên không xa lạ với cộng đồng đam mê ẩm thực toàn cầu. Anh là một đầu bếp người Mỹ, đồng thời là chủ kênh YouTube hơn 28,5 triệu lượt đăng ký - một trong những kênh về ẩm thực có sức ảnh hưởng hàng đầu thế giới.

Tháng 6 vừa qua, video "Tôi đã thử món ăn đường phố ngon nhất thế giới" do Nick đăng tải nhanh chóng tạo nên cơn sốt với hơn 23 triệu lượt xem. Đặc biệt, một trong các điểm đến anh chọn để khám phá chính là TPHCM - thiên đường của những món ăn đường phố hấp dẫn.

Món gà thác dầu được chế biến bằng máy (Ảnh: Chụp màn hình).

Tại đây, một trong những trải nghiệm khiến Nick ấn tượng sâu sắc là món gà thác dầu tại quán Gà xối mỡ Xu Xu (đường Cống Quỳnh, phường Cầu Ông Lãnh).

Không giống cách chiên ngập dầu thường thấy, món gà ở đây được chế biến bằng kỹ thuật xối dầu liên tục. Nhờ vậy, lớp da gà vàng óng, giòn rụm, trong khi phần thịt bên trong vẫn mềm mọng.

Chứng kiến tận mắt cách làm, Nick liên tục bày tỏ sự ngạc nhiên và khâm phục, đồng thời thừa nhận hiếm khi thấy phương pháp này xuất hiện trong ẩm thực phương Tây.

Món ăn quen thuộc tại TPHCM khiến chàng trai ngoại quốc bị cuốn hút (Ảnh: Chụp màn hình).

Anh còn cho rằng, chỉ có ở TPHCM, người ta mới tìm được món ăn độc đáo này - đúng với tên gọi là gà thác dầu.

Nick cũng cho biết, khi anh nhìn thấy máy móc phục vụ cho việc chế biến gà trong quán, anh rất bất ngờ. Bên cạnh đó, anh còn bày tỏ sự ngưỡng mộ những người thợ chế biến gà, bởi anh chỉ mới đứng cạnh chiếc máy một chút đã thấy rất nóng, trong khi đó, những người thợ phải chế biến gà cả ngày.

"Gà được ăn kèm với cơm chiên. Món ăn có vẻ đơn giản, nhưng lại khiến tôi phấn khích vô cùng khi được thử. Gà mọng nước, hương vị đậm đà nhờ được ướp nhiều tiếng trước khi chế biến. Đây là trải nghiệm về gà độc đáo nhất của tôi", anh nói.

Món ăn thứ hai mà anh thử tại TPHCM là món xôi chiên phồng tại nhà hàng Hai Lúa (đường Nguyễn Trãi, phường Chợ Lớn). Dưới bàn tay khéo léo của người đầu bếp, phần nếp bình dị đã biến thành quả bóng vàng ruộm, căng tròn và giòn hoàn hảo.

Món xôi chiên phồng có kết cấu đẹp mắt (Ảnh: Chụp màn hình).

"Thật khó tin. Ban đầu nó chỉ là một phần bột, nhưng đầu bếp cứ thế cho vào chảo đầy dầu rồi đảo đều tay, thế là nó phồng đều, tròn căng, rất đẹp mắt. Tôi vẫn không hiểu nguyên lý chế biến chiếc bánh này", Nick cho hay.

Chiếc bánh tròn đều, vàng óng được bày ra trước mặt anh. Nhân viên của quán hỗ trợ Nick cắt chiếc bánh thành từng miếng nhỏ. Khi cắn miếng đầu tiên, Nick càng bất ngờ hơn bởi sự hòa quyện về kết cấu: Lớp vỏ ngoài giòn rụm, bên trong dai dai, lại có độ đàn hồi khiến anh liên tưởng đến phô mai tan chảy trong bánh mì.

Nick nhận xét xôi chiên phồng là món ăn có hình thức tuyệt vời nhất anh từng thấy (Ảnh: Chụp màn hình).

"Về hình thức, đây là món tuyệt vời nhất tôi từng thấy. Kết cấu của nó vô cùng đặc biệt", anh nói.

Nick không ngần ngại khẳng định đây là một trong những món thú vị nhất mà anh từng trải nghiệm, không chỉ ở hương vị mà còn ở màn "trình diễn" điêu luyện của đầu bếp ngay trên chảo và sự biến đổi ngoạn mục của phần bột đơn thuần.