Khách Mỹ "nghiện" một món ăn ở Hà Nội, sẵn sàng đi cả tiếng để thưởng thức

Chris Lewis không phải là cái tên xa lạ với cộng đồng mê ẩm thực Việt Nam. Anh là chủ nhân của kênh YouTube có gần một triệu lượt theo dõi, thường xuyên chia sẻ trải nghiệm du lịch - ẩm thực khắp thế giới.

Mới đây, Chris có hành trình trở lại Việt Nam. Điểm dừng đầu tiên của anh tại Hà Nội không phải là những địa danh nổi tiếng, mà chính là quán bún riêu Thảo - địa điểm ăn uống quen thuộc với người dân Hà Nội và du khách trong ngõ 61 Lạc Trung (phường Vĩnh Tuy).

Quán nhỏ này phục vụ nhiều món, nhưng món khiến Chris yêu thích nhất là bún riêu cua. Thậm chí, nam du khách cho biết món ăn này đã khiến anh "nghiện" từ lần đầu thưởng thức.

Chris gọi một bát bún riêu, được tặng kèm một ly trà đá (Ảnh: Chụp màn hình).

Chris gọi một bát bún riêu đầy đủ, không mắm tôm. Khi bát bún nóng hổi được mang ra, anh cho thêm chút giấm tỏi, ớt rồi trộn đều. Vừa nếm thìa nước dùng đầu tiên, anh lập tức gật gù, khen nước dùng cay cay, thơm nồng và hậu vị đậm đà.

Anh còn hài hước chia sẻ, bát bún đầy ắp khiến anh có cảm giác "ăn hoài không hết". Anh còn khen chủ quán "hào phóng" vì cho rất nhiều cua.

Chris còn bày tỏ sự thích thú khi thưởng thức hoa chuối bào - một món rau ăn kèm cùng bún riêu. "Hoa chuối bào giòn, không có vị chuối chút nào. Đây là một loại rau khá đặc biệt vì là một bông hoa của cây chuối", anh nói.

Chris cảm thấy thích thú với món hoa chuối bào (Ảnh: Chụp màn hình).

Trong quá trình thưởng thức bún riêu, Chris vui vẻ trò chuyện cùng chủ quán. Anh nói vừa đặt chân đến Hà Nội, anh đã tranh thủ đến quán để ăn món này, dù quán nằm khá xa, anh phải mất hơn một tiếng di chuyển.

"Tôi đã ăn bún riêu ở quán này rồi nên thấy không chỗ nào ngon bằng cả. Vậy nên dù quán ở xa, tôi vẫn tranh thủ đến ăn. Tôi cảm thấy các loại nước dùng ở Việt Nam đều rất ngon, ngon hơn cả các loại nước dùng ở Hàn Quốc hay Nhật Bản", Chris cho hay.

Tại quán, giá mỗi bát bún riêu là 40.000 đồng - mức giá được Chris nhận xét là ngon - bổ - rẻ. Quán còn kèm trà đá miễn phí cho khách quen, càng khiến trải nghiệm của Chris thêm trọn vẹn.

Theo tìm hiểu của phóng viên, quán bún riêu này cũng làm "hài lòng" nhiều thực khách. Trên mạng xã hội, không ít người để lại đánh giá, nhận xét tích cực cho quán.

Hà Nội có nhiều quán bún riêu được thực khách trong và ngoài nước yêu thích (Ảnh minh họa: Nguyễn Hà Nam).

Thực khách trên mạng xã hội cũng dành nhiều đánh giá tích cực cho quán: Giá cả bình dân, khẩu phần ăn đầy đặn, không gian sạch sẽ, mua mang về hay phục vụ tại chỗ đều nhanh, nước dùng thanh và dậy hương cua.

Bún riêu Thảo mở cửa từ 6h đến 14h30 các ngày trong tuần. Nhiều người nhận xét do diện tích quán khá nhỏ nên vào giờ cao điểm, quán có thể hết bàn, khách đến ăn phải kiên nhẫn chờ bàn trống.