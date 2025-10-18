"Mạch sống" nối trung tâm TPHCM với vùng biển Cần Giờ

Đường Rừng Sác (xã Cần Giờ, TPHCM) hiện lên như một dải lụa mềm mại, uốn lượn giữa bạt ngàn rừng ngập mặn xanh ngát, kết nối trung tâm thành phố sôi động với vùng biển yên bình ở cực Nam.

Với quy mô 6 làn xe, mỗi chiều 3 làn, mặt đường trải nhựa phẳng mịn rộng gần 30m, tuyến đường này là một trong những công trình giao thông trọng điểm của thành phố.

Ít ai biết rằng, trước đây, con đường này chỉ là một lối mòn đất nhỏ hẹp, lầy lội, chỉ đủ cho một người hoặc một phương tiện di chuyển. Mãi đến năm 1985, tuyến đường mới được nâng cấp lần đầu, từ đường sình lầy thành mặt đường cấp phối bằng sỏi đá.

Bước ngoặt lớn đến vào năm 2001, khi cầu Dần Xây được khánh thành, chấm dứt hơn nửa thế kỷ người dân phải qua phà mới tới được khu duyên hải Cần Giờ. Từ đó, con đường huyết mạch này chính thức được nối liền, thông suốt, mở ra một kỷ nguyên mới cho sự phát triển của Cần Giờ.

Toàn cảnh đường Rừng Sác uốn lượn giữa rừng ngập mặn bạt ngàn, con đường độc đạo dẫn về biển Cần Giờ.

Dù được xem là tuyến giao thông chiến lược của Cần Giờ, thế nhưng lượng phương tiện qua lại nơi đây lại vắng vẻ, tạo nên một không gian yên bình hiếm có.

Người dân di chuyển trên tuyến đường độc đạo nối liền trung tâm TPHCM với biển Cần Giờ. Chính quyền địa phương thường xuyên triển khai công tác bảo trì mặt đường, hệ thống điện và cây xanh dọc tuyến để đảm bảo an toàn và mỹ quan.

Hai bên đường là rừng ngập mặn xanh mướt kéo dài bất tận, khiến hành trình về Cần Giờ như đi xuyên giữa "lá phổi xanh" của thành phố.

Giữa hàng triệu cây đước, mắm xanh ngát, tuyến đường độc đạo này là "mạch sống" duy nhất nối trung tâm TPHCM với vùng biển Cần Giờ.

Con đường băng qua rừng ngập mặn, nối từ bến phà Bình Khánh đến điểm kết thúc là vòng xoay Long Hòa – Cần Thạnh.

Rừng Sác mang ý nghĩa đặc biệt với Cần Giờ – vùng đất từng bị chiến tranh tàn phá nặng nề. Sau năm 1979, TPHCM đã phát động chiến dịch trồng lại rừng, khôi phục hệ sinh thái ngập mặn. Hơn 40 năm qua, rừng đã hồi sinh, phủ xanh hơn 34.000ha đất, tạo nên "lá phổi xanh" của thành phố và là không gian sinh thái quý hiếm được UNESCO công nhận.

Giữa nhịp sống hối hả của thành phố, cung đường này vẫn giữ cho mình vẻ tĩnh lặng, nơi mỗi người đi qua đều muốn dừng lại, hít thở bầu không khí trong lành của rừng và cảm nhận sự bình yên hiếm có tại vùng đất phía Nam.