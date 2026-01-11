Nữ du khách Việt ám ảnh “ngón tay trong túi xách” khi du lịch châu Âu

“Đến giờ, đôi khi nằm mơ tôi vẫn còn thấy ngón tay của người đàn ông đó trong túi xách của mình”, chị Lan vẫn chưa khỏi ám ảnh khi chia sẻ với phóng viên Dân trí về những lần suýt trở thành nạn nhân của móc túi trong các chuyến du lịch châu Âu.

Chỉ trong vài giây lơ là giữa không gian đông đúc của tàu điện, xe buýt, chị đã hai lần đối mặt với những tình huống khiến cảm giác an toàn bị lung lay.

Hai lần suýt bị móc túi trong những tình huống không ngờ

Theo chia sẻ của chị Lan, lần đầu tiên chị gặp sự cố là tại Pháp, vào đầu tháng 12/2024, trong chuyến du lịch tự túc cùng một người bạn. Lần thứ hai xảy ra tại Italy, tháng 12/2025, khi chị đi cùng cả gia đình.

“Lần ở Pháp là lần đầu tiên tôi gặp chuyện như vậy. Khi đó tôi nghĩ mình đi cùng bạn, lại là hai phụ nữ, nên cũng phần nào chủ quan”, chị Lan cho biết.

Sự việc xảy ra ngay khi chị vừa rời sân bay ở Paris và bước lên tàu điện để di chuyển vào trung tâm thành phố. Trên tay là vali, túi xách và áo khoác dày vì thời tiết mùa đông, chị không ngờ mình đã lọt vào tầm ngắm của kẻ gian.

Theo lời kể, dù tàu không quá đông, một nhóm người mặc đồ đen cố tình xô đẩy, áp sát. “Tôi có cảm giác bất an rất rõ. Khi nhìn lại, tôi phát hiện tay của một người đang thò vào trong tay áo chuẩn bị giật vòng tay của tôi”, chị nhớ lại.

Chị Lan lập tức la lên. Đúng thời điểm tàu dừng trạm, nhóm 2 người này nhanh chóng nhảy xuống và biến mất. Điều khiến chị bất ngờ là phản ứng của những hành khách Pháp xung quanh. “Họ liên tục xin lỗi tôi, nói rằng rất áy náy khi tôi đến đất nước của họ mà phải chứng kiến những cảnh như vậy”, chị chia sẻ.

Theo chị Lan, thời điểm đó Pháp đang chuẩn bị cho một sự kiện thể thao quốc tế, lượng khách đổ về rất đông, khiến tình hình an ninh trên các tuyến giao thông công cộng trở nên phức tạp hơn.

Chị Lan cho biết, chị phải tự may thêm túi phụ và đeo túi xách bên trong áo khoác để đảm bảo an toàn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Tuy nhiên, phải đến lần thứ hai tại Italy, chị mới thực sự cảm nhận rõ sự tinh vi của các đối tượng móc túi.

Khác với chuyến đi trước, lần này chị Lan đi cùng hai con gái và bạn trai, khiến chị nghĩ sẽ an toàn hơn. Thế nhưng, sự việc vẫn xảy ra trên một chuyến xe buýt đông nghẹt người.

Tại một trạm có nhiều người lên xuống, chị nhận thấy một người đàn ông cố tình xô đẩy để chen vào đứng giữa chị và con. Theo phản xạ của một người mẹ, chị lập tức chặn lại.

Khi quay sang kiểm tra, chị phát hiện túi con gái đeo trước ngực đã bị kéo lệch, khóa kéo mở toang nhưng kẻ gian chưa kịp lấy gì.

Sự việc chưa dừng lại ở đó, ở vài trạm sau, chị lại có cảm giác bất an. Nhìn xuống túi của mình, chị phát hiện có những ngón tay đang thò vào bên trong. Đối tượng dùng khuỷu tay ôm một chiếc áo khoác lớn để che động tác.

“Tôi la lên bằng tiếng Anh để cảnh báo rằng: Có ngón tay của ai đó trong túi xách của tôi. Ngay lập tức người đó nhảy xuống xe khi xe vừa dừng trạm”, chị kể.

Những kinh nghiệm khi đi du lịch

Sau khi câu chuyện được đăng tải, nhiều ý kiến bày tỏ sự đồng cảm, đồng thời chia sẻ thêm các biện pháp phòng tránh móc túi khi du lịch châu Âu.

Một người cho biết từng bị mở túi khi đang đi thang cuốn xuống khu vực metro (tàu điện) ở Paris. “Tôi phát hiện kịp thời nên không bị mất gì”, người này chia sẻ, đồng thời cho rằng chỉ cần mất cảnh giác trong vài giây ở những khu vực đông người là đã có thể trở thành mục tiêu.

Có trường hợp khác xảy ra ngay trên chuyến tàu đi sân bay Charles de Gaulle (Pháp). Một độc giả kể lại việc bị móc túi nhằm lấy điện thoại, nhưng may mắn phát hiện kịp và giật lại được. “Người đó đứng rất gần, liên tục lấn tới để tìm cách mở khóa kéo ngăn đựng điện thoại”, người này kể lại.

Nhiều du khách gặp cảnh móc túi ở nơi công cộng khi đi du lịch (Ảnh minh họa: Shutterstock).

Tình trạng tương tự cũng được ghi nhận tại Tây Ban Nha. Một du khách cho biết từng gặp kẻ móc túi khi trong thang máy tầng hầm, với hai đối tượng là phụ nữ ăn mặc lịch sự.

“Tôi cảm nhận balo rung mạnh nên quay lại kiểm tra. Balo đã bị mở gần hết, chỉ cần chậm một chút là có thể mất hộ chiếu”, người này chia sẻ và cho biết sau đó luôn đeo balo phía trước người để giảm rủi ro.

Nhiều độc giả nhấn mạnh rằng việc mất tiền có thể giải quyết được, nhưng mất hộ chiếu sẽ gây ra rất nhiều phiền phức trong hành trình. Vì vậy, các biện pháp phòng ngừa dù bất tiện vẫn được ưu tiên.

Một số người chia sẻ những cách cất giữ tài sản khá “cực đoan” nhưng mang lại cảm giác an tâm. Có người cho biết bỏ tiền vào vớ hoặc dùng kim băng cố định với túi đeo trước ngực, đồng thời buộc khóa kéo để tránh bị mở trộm. “Hơi bất tiện khi lấy đồ, nhưng vì an toàn nên phải chấp nhận”, người này viết.

Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng việc sử dụng túi xách hàng hiệu, đeo nữ trang hoặc thanh toán tiền mặt thường xuyên vô tình khiến du khách trở nên “nổi bật” trong mắt kẻ gian.

Một người cho biết dù chỉ dùng thẻ ngân hàng và mang theo rất ít tiền mặt, vẫn bị móc túi tại Rome (Italy) do thường xuyên là người đứng ra mua vé tàu, nước uống. “Họ theo dõi rất kỹ. Khi ra tay thì họ đi theo nhóm, chuyền ví rất nhanh nên gần như không thể giật lại”, người này chia sẻ.

Tại Pháp, các biển cảnh báo nguy cơ móc túi được bố trí dày đặc ở những khu vực đông người (Ảnh: Daily Mail).

Từ những trải nghiệm thực tế, một số du khách gợi ý nên sử dụng quần áo hoặc đồ lót có ngăn chứa đồ để cất giữ giấy tờ và tài sản quan trọng, nhất là khi di chuyển bằng phương tiện công cộng đông người.

Theo chị Lan, việc gặp móc túi ở các thành phố lớn không phải điều quá bất ngờ. Từ trải nghiệm của bản thân, chị rút ra nhiều bài học mà đến nay vẫn áp dụng. Một trong số đó là hạn chế tối đa tiền mặt và tự may thêm túi bên trong áo khoác để cất giấy tờ, thẻ tín dụng.

Đặc biệt, chị nhấn mạnh việc hạn chế đứng gần cửa ra của tàu điện hoặc xe buýt và giữ tỉnh táo khi chuyển trạm bởi đây là lúc kẻ gian dễ dàng tẩu thoát nhất.

Dù trải qua hai lần “hụt” móc túi, chị Lan khẳng định điều đó không khiến chị e ngại việc đi lại. Tháng 4 tới, chị vẫn có kế hoạch quay lại châu Âu.

Theo chị, du lịch vẫn là trải nghiệm đáng giá, nhưng đi kèm với đó là sự tỉnh táo. “Ở đâu cũng có người tốt, người xấu. Mình không thể tránh hết rủi ro, nhưng có thể giảm thiểu bằng cách tự bảo vệ bản thân”, chị Lan bày tỏ.