Bức tượng Hán Vũ Đế đặt giữa sa mạc ở Trung Quốc gây tranh cãi

Hơn một tuần qua, cộng đồng mạng Trung Quốc liên tục lên tiếng chỉ trích tác phẩm điêu khắc mô phỏng Hán Vũ Đế đặt tại Qua Châu, tỉnh Cam Túc vì cho rằng hình ảnh nhân vật chỉ được lộ phần đầu trên sa mạc.

Vụ việc bùng lên tranh cãi kể từ thời điểm dịp Tết Dương lịch vừa qua. Khi đó lượng du khách tới đây tham quan trải nghiệm rất đông. Không ít người đã dừng chân chụp hình bên cạnh tác phẩm khổng lồ rồi chia sẻ lên mạng xã hội.

Bức tượng mô phỏng Hán Vũ Đế đặt tại tỉnh Cam Túc (Ảnh: Ifeng).

Tác phẩm lấy hình tượng nhân vật Hán Vũ Đế nhưng chỉ thể hiện phần đầu với đôi lông mày nhíu chặt, gương mặt nghiêm nghị.

Theo China News, tác phẩm mang tên gọi "Hán Vũ Hùng Phong" nằm trong khu Hành lang nghệ thuật điêu khắc quốc tế Gobi Qua Châu. Đây cũng là nơi trưng bày nhiều tác phẩm điêu khắc quy mô lớn.

Tượng hoàn thành vào năm 2020, cao 13m, làm từ sa thạch đỏ. Đáng chú ý, tượng có phần thân ẩn dưới lớp cát sa mạc, chỉ để lộ phần đầu. Đây là tác phẩm của tác giả Trương Vạn Hưng, tốt nghiệp Trường Công nghệ Mỹ thuật Hà Bắc, làm việc tại xưởng điêu khắc của giáo sư Đổng Thư Binh đến từ Đại học Thanh Hoa.

Trước đó theo lời chia sẻ của tác giả, bức tượng được ông lấy bối cảnh "con đường tơ lụa" nhằm thể hiện uy nghiêm của Hán Vũ Đế.

Suốt thời gian dài, bức tượng nhiều lần bị công chúng tại Trung Quốc kêu gọi giới chức thuộc ngành văn hóa du lịch tỉnh Cam Túc tiến hành tháo dỡ.

Trước phản ứng này, đại diện Sở Văn hóa và Du lịch tỉnh Cam Túc cho biết, dự án không dùng ngân sách Nhà nước, cũng không do đơn vị này chủ trì. Dự án sáng tác do Học viện Mỹ thuật thuộc Đại học Thanh Hoa khởi xướng.

Tới năm 2024, khi tác phẩm được quảng bá, dư luận cũng đặt ra câu hỏi tương tự, vì sao tác giả chỉ mô phỏng phần đầu của Hán Vũ Đế mà không có thân tượng. Khi đó lời giải thích được đưa ra là toàn bộ ngọn núi, sa mạc xung quanh được ẩn dụ là "thân thể" của vị Hoàng đế.

Cũng vào tháng 11/2024, Sở Văn hóa và Du lịch tỉnh Cam Túc đưa ra thông báo chính thức xếp hạng Hành lang nghệ thuật điêu khắc quốc tế Gobi Qua Châu trở thành điểm du lịch cấp quốc gia 4A.

Khu thắng cảnh này sở hữu nhiều tác phẩm có quy mô ấn tượng, tạo thành một hành lang điêu khắc. Đây là một phần trong dự án "nghệ thuật hoang dã" do Giáo sư Đổng Thư Binh của Đại học Thanh Hoa khởi xướng.

Mới đây, theo ý kiến đánh giá từ một vị Giáo sư thuộc ngành mỹ thuật ở Bắc Kinh, ông cho biết lúc chứng kiến tác phẩm tận mắt, bản thân thấy choáng ngợp. Ông cho rằng, tác phẩm có ngôn ngữ mang phong cách hiện đại. Theo ông, dụng ý của tác giả Trương Vạn Hưng muốn biểu đạt sự biến thiên của lịch sử.

Hán Vũ Đế (156 trước Công nguyên - 87 trước Công nguyên) là vị Hoàng đế thứ 7 của nhà Hán. Ông lên ngôi năm 16 tuổi, cai trị 53 năm, trở thành Hoàng đế cai trị lâu nhất trong lịch sử nhà Hán.

Ông được đánh giá là một trong những Hoàng đế quyền lực, nhiều tham vọng, có tầm ảnh hưởng lớn trong lịch sử Trung Hoa.

Theo sử sách cổ ghi chép, vào những năm tháng cuối đời, Hán Vũ Đế tin vào thuật trường sinh bất lão nên tiêu tốn rất nhiều của cải để tìm loại thuốc này. Ông qua đời ở tuổi 69.