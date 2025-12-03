Gia chủ mời khách Tây vào ăn tiệc hỏi cưới

Giữa tháng 11 vừa qua, cặp đôi cô dâu Vân Anh (27 tuổi, quê ở Lào Cai) và chú rể Hải Đoàn (27 tuổi, quê ở Thanh Hóa) tổ chức bữa tiệc ăn hỏi tại gia đình nhà gái.

Tiệc được tổ chức vào buổi trưa, rất đông người thân, họ hàng và bạn bè của cô dâu chú rể tới chung vui. Trong lúc không khí buổi tiệc cưới đang tưng bừng nhộn nhịp, có 2 vị khách người nước ngoài đạp xe qua.

Thoáng nhìn có vẻ như đây là hai khách du lịch đang trên hành trình trải nghiệm các cung đường ở Văn Chấn, Yên Bái (cũ) nay thuộc tỉnh Lào Cai.

Đạp xe ở Lào Cai, hai khách Tây được gia chủ mời vào ăn tiệc hỏi cưới (Nguồn video: Nhân vật cung cấp).

Thấy bên ngoài rạp cưới trang hoàng rực rỡ và tiếng nhạc vang lên rộn ràng, hai vị khách ngoại quốc thấy tò mò nên đã dừng xe để quan sát. Dường như cả hai muốn tìm hiểu thêm về văn hóa của người địa phương.

Vô tình thấy cảnh tượng này, chú rể Hải Đoàn đã chủ động ra ngoài bắt chuyện. Do anh có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh nên giữa họ không gặp rào cản về ngôn ngữ.

Sau đó, cặp đôi cô dâu chú rể chủ động mời 2 vị khách lạ cùng nhập tiệc. Họ được gia chủ sắp xếp ngồi vào bàn tiệc của chú rể cùng bạn bè cho dễ giao lưu. Sự xuất hiện của khách nước ngoài khiến nhiều người thích thú giúp không khí tiệc càng sôi động hơn.

Chia sẻ với phóng viên, cô dâu Vân Anh cho biết, gia đình muốn mời 2 vị khách nước ngoài vào chung vui để họ cảm nhận được nét văn hóa cưới hỏi truyền thống, đồng thời thể hiện tinh thần hiếu khách của người Việt.

2 khách Tây được mời ăn tiệc cưới (Ảnh cắt từ video).

2 vị khách Tây tỏ ra hào hứng khi được mọi người hướng dẫn cách thưởng thức những món ăn trên bàn tiệc. Họ gửi lời chúc phúc tới cặp đôi tân lang tân nương.

Vì muốn khách được thoải mái tự nhiên nhất, cô dâu không hỏi kỹ khách là người nước nào, qua Việt Nam du lịch trong bao lâu. Hai vợ chồng chỉ muốn đây là dịp để các vị khách có kỷ niệm đáng nhớ khi tới Lào Cai.

"Hai vị khách dù chưa quen dùng đũa nhưng ăn uống nhiệt tình, trò chuyện vui vẻ và không ngại thử các món mới. Bầu không khí trò chuyện rất thân tình", một vị khách ngồi cùng mâm cho biết.

Ngồi nán lại tới khi bữa tiệc kết thúc, hai vị khách mới rời đi. Họ gửi lời cảm ơn gia chủ đã cho mình thêm cơ hội được tìm hiểu về cuộc sống và văn hóa của người địa phương.

Từ phòng trọ 8m2 tới chủ cơ ngơi

Khi những video về bữa tiệc đám cưới hỏi của cặp đôi được nhiều người biết tới, chuyện tình cảm của Vân Anh và Hải Đoàn cũng nhận được nhiều quan tâm.

Cô dâu Vân Anh cho biết, họ quen biết nhau qua một người bạn chung từ thời học Đại học rồi nảy sinh tình cảm lúc nào không hay.

Họ đồng hành bên nhau từ khi cả hai cùng xuất phát điểm ở một phòng trọ tại Hà Nội với diện tích chỉ vỏn vẹn 8m2.

Sau 6 năm bên nhau, hiện họ đã về chung một nhà (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Không được sự hỗ trợ từ gia đình đôi bên, cả hai cùng nhau kinh doanh. Dần dần cặp đôi trẻ mua được nhà riêng, xe cộ và cùng điều hành chung một công ty.

Khi được hỏi về kỷ niệm đáng nhớ nhất mà bạn đời dành cho mình, cô dâu Vân Anh không dấu nổi sự hạnh phúc. Cô cho biết, vào cuối năm ngoái, khi cả công ty đang tổ chức bữa tiệc cuối năm, anh Hải Đoàn bỗng xung phong lên hát bài tự sáng tác.

Điều cô không ngờ, đây chính là bài hát người yêu dành cho mình. Sau đó, anh đã cầu hôn cô trước mặt hàng chục nhân viên của công ty, khiến cô gái vỡ òa trong hạnh phúc.

“Anh Đoàn là người chín chắn, nghiêm túc trong công việc và khá lãng mạn. Có thể vì những yếu tố này giúp chúng tôi ngày càng gắn kết và cùng nhau phát triển”, cô chia sẻ.