Khách Tây mê đồ uống của quán ở Hà Nội, gửi nhờ 500.000 đồng để trừ tiền

Những ngày cuối tháng 11, quán đồ uống nhỏ của chị Nguyễn Phương Thảo nằm ở Quán Thánh, Hà Nội, bất ngờ đón một vị khách đặc biệt.

Đó là anh Peter, một du khách đến từ Ba Lan, hiện sinh sống và làm việc tại Malaysia. Vị khách liên tục ghé quán nhiều ngày liền trong suốt quãng thời gian tại Hà Nội, thử toàn bộ đồ uống trong thực đơn.

Vào ngày cuối cùng trước khi tạm biệt Việt Nam, vị khách gửi nhân viên 500.000 đồng để trừ dần vào tiền uống nước (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau hành trình khám phá Hội An và trở lại Hà Nội, vị khách Peter được một người bạn trong nhóm có tên Daro giới thiệu tới quán cà phê để thưởng thức. Đây là nhóm của những vị khách cùng chung niềm đam mê du lịch vòng quanh thế giới.

Ngày 27/11 là ngày đầu tiên anh Peter tới quán. Tại đây, anh gọi thử món matcha (trà xanh) và thấy ưng ý vì hợp khẩu vị. Sau đó, 4 ngày liên tiếp, hôm nào vị khách cũng quay lại liên tục. Một phần vì mê đồ uống tại đây, thêm lý do khác, anh ở tại khách sạn cách quán không xa nên tiện đường di chuyển.

Vị khách cho biết, không khí nhỏ xinh tạo cảm giác ấm cúng và nhân viên thân thiện là điều khiến anh thích thú. Anh thường ngồi nán lại trò chuyện cùng nhân viên, chia sẻ cho họ nghe hành trình bản thân khám phá Việt Nam ra sao.

Sau khi uống thử hết toàn bộ các món đồ uống trong thực đơn, vị khách "giao phó" cho nhân viên pha chế tự chọn cho khách bất cứ loại nào cũng được.

Matcha là loại đồ uống của quán được vị khách người Ba Lan ưa thích (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

30/11 là ngày cuối cùng Peter ở lại Việt Nam. Sáng sớm hôm sau, anh sẽ đáp chuyến bay sớm trở lại Malaysia. Bởi vậy ngay từ sáng 30/11, vị khách đã có mặt tại quán khá sớm. Anh gửi nhân viên tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng và nói rằng nhờ quán trừ dần vào tiền đồ uống của buổi hôm đó.

Thấy khách nói như vậy, chị Thảo khá bất ngờ bởi trước đó chưa từng gặp phải trường hợp tương tự.

Trong ngày hôm đó, vị khách liên tục tới quán 5-6 lần để uống đồ. Với món đồ uống khoảng 50.000 đồng - 60.000 đồng/món, tổng số tiền khách dùng hết khoảng 300.000 đồng và vẫn còn thừa. Tuy nhiên anh cười, nói rằng cứ để đó.

"Sáng hôm sau có lịch bay nhưng tối đó, vị khách vẫn tới quán. Anh mang theo một chai rượu và lon nước ngọt để pha chế, mời nhân viên trong quán để bày tỏ sự nhiệt tình. Sau mấy ngày tiếp xúc, chúng tôi thấy anh rất vui vẻ, hòa đồng", chị Thảo chia sẻ.

Cũng trong cuộc trò chuyện, vị khách tiết lộ thêm về lối sống khá đặc biệt của bản thân. Anh chỉ dành thời gian 6 tháng trong năm để làm việc, tích lũy tài chính.

Nửa năm còn lại, anh sẽ dành thời gian đi du lịch, trải nghiệm cuộc sống. Việt Nam là một trong những điểm đến khiến vị khách khá ấn tượng. Anh đánh giá, cảnh quan tuyệt đẹp, con người thân thiện và đồ ăn ngon.

Dù chưa chắc chắn về ngày sẽ quay lại, vị khách người Ba Lan cho biết, nếu có cơ hội, anh sẽ tới Hà Nội thêm lần nữa.

Được biết, quán cà phê của chị Thảo ban đầu chỉ là một quầy cà phê theo dạng take-away (khách tới mua rồi mang đi luôn). Vài tháng gần đây, chủ quán mới thuê mặt bằng và sửa chữa thành cửa tiệm nhỏ với diện tích khiêm tốn khoảng 15m2. Bên trong quán thiết kế nhỏ gọn, chỉ ngồi tối đa khoảng 6 khách.

"Nhờ vị trí nằm ở trung tâm Thủ đô nên quán thu hút khá đông khách nước ngoài. Người đến, người đi chia sẻ nhiều câu chuyện thú vị. Mỗi vị khách là một tính cách, nhưng câu chuyện về anh Peter khiến tôi bất ngờ về sự chân thành, dễ mến", chị Thảo bộc bạch.