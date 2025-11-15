Hơn 1.000 người diễu hành cổ phục, khoe sắc rực rỡ quanh hồ Hoàn Kiếm

Xuất phát từ địa điểm trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, từ 14h đến 17h, đoàn diễu hành rực rỡ sắc màu truyền thống di chuyển qua các tuyến phố quanh hồ Hoàn Kiếm và khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, tạo nên không gian văn hóa sống động giữa mùa thu Hà Nội.

Đoàn diễu hành quy tụ hơn 1.000 người tham gia, bao gồm: Các nghệ nhân làng nghề Trạch Xá, quê hương của nghề may áo dài truyền thống; Nhóm dự án Ngày hội Việt phục “Bách Hoa Bộ Hành”; phường Hoàn Kiếm; CLB Di sản Áo dài Việt Nam thành phố Hà Nội và các đơn vị khác cùng đông đảo người dân và du khách.

Các đội hình diễu hành tái hiện những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc qua từng thời kỳ, từ áo dài ngũ thân, áo tứ thân, cổ phục triều Lê - Nguyễn, đến những mẫu áo dài hiện đại mang hơi thở hội nhập, minh chứng cho sự phát triển bền vững, sáng tạo và đầy bản sắc của văn hóa Việt Nam.

Đoàn diễu hành được chia thành nhiều khối theo chủ đề: Cổ phục Việt Nam qua các thời kỳ; cổ phục 54 dân tộc nhân kỷ niệm 80 năm “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”; cổ phục triều Lý - Trần - Lê - Nguyễn; khối cổ phục ASEAN nhân dịp 30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN; khối cộng đồng hưởng ứng “Bách Hoa Bộ Hành”.

Mỗi khối đều mang sắc thái riêng, tạo nên hành trình ký ức đầy màu sắc, đưa người dân và du khách tham quan trở lại dòng chảy lịch sử dân tộc.

Khối cổ phục ASEAN nhân dịp 30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN diễu hành trên đường phố Hà Nội.

Nguyễn Thị Hương Giang (19 tuổi, sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2) cho biết, đây là lần đầu tiên cô tham gia diễu hành và góp mặt trong khối diễu hành 54 dân tộc anh em. Khoác trên mình bộ trang phục đặc trưng của dân tộc Pu Péo, Hương Giang cảm thấy vô cùng tự hào và vinh dự khi được Ban tổ chức lựa chọn góp mặt trong sự kiện.

Đoàn diễu hành đi qua các danh lam, di tích lịch sử, địa danh tiêu biểu của Thủ đô như tháp Rùa, tượng đài Lý Thái Tổ, Đền thờ vua Lê Thái Tổ, trụ sở UBND TP Hà Nội...

Những em nhỏ trong bộ áo dài truyền thống cũng trở thành điểm nhấn tươi vui của đoàn diễu hành, gợi lên hình ảnh nối tiếp thế hệ và là cách gửi gắm bài học gìn giữ bản sắc văn hoá từ thuở bé.

Các khối diễu hành nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ người dân và du khách đứng kín hai bên đường, tạo nên bầu không khí rộn ràng, tươi vui.

Đây là hoạt động khép lại chuỗi ngày sôi động của Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội với các hoạt động vô cùng phong phú và ý nghĩa, thu hút sự hưởng ứng tích cực của cộng đồng, tính lan tỏa cao trong xã hội.

Thông qua chương trình này, ngành Du lịch Thủ đô mong muốn tôn vinh và quảng bá di sản văn hóa phi vật thể áo dài, hội tụ và lan tỏa giá trị văn hóa của áo dài Việt Nam; khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tình yêu áo dài đến nhân dân và du khách; gắn kết bảo tồn và phát huy giá trị di sản với phát triển du lịch.