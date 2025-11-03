Tái hiện vẻ đẹp di sản của TPHCM qua tà áo dài

Tối 31/10, tại công viên Hòa Bình (Hà Nội), Áo dài fashion show 2025 (buổi trình diễn thời trang áo dài 2025) diễn ra trong không khí trang trọng và rực rỡ sắc màu.

Sự kiện quy tụ đông đảo các nhà thiết kế, nghệ sĩ, cùng công chúng yêu mến tà áo dài, biểu tượng văn hóa đã gắn bó với hình ảnh người phụ nữ Việt Nam qua bao thế hệ.

Những tà áo dài trong bộ sưu tập “Di sản TPHCM” (Ảnh: Kimke).

Là một trong những điểm nhấn tại Lễ hội Thương hiệu sản phẩm Thời trang Việt Nam 2025, bộ sưu tập Di sản TPHCM của Hồng Nhung gây ấn tượng bởi sự kết hợp giữa yếu tố nghệ thuật và giá trị nhân văn.

Mỗi tà áo dài không chỉ thể hiện kỹ thuật và thẩm mỹ cao, mà còn mang theo câu chuyện về người phụ nữ Việt – dịu dàng, kiên cường và sáng tạo.

Với NTK Hồng Nhung, TPHCM không chỉ là nơi sinh sống, mà là mảnh đất của cảm xúc, những nhịp sống không ngủ, nơi quá khứ và hiện tại đan xen qua từng con phố, ánh đèn.

Từ những rung cảm ấy, cô đã tạo nên Di sản TPHCM như một lời tri ân quê hương, tái hiện hình ảnh vừa cổ kính, vừa hiện đại của thành phố qua từng tà áo.

Những gam màu trầm lắng, cùng phom dáng hiện đại tái hiện vẻ đẹp của TPHCM qua góc nhìn của NTK trẻ Hồng Nhung (Ảnh: Kimke).

Những thiết kế trong bộ sưu tập sử dụng gam màu trầm lắng, sang trọng làm chủ đạo, gợi cảm giác hoài cổ nhưng vẫn toát lên nét tinh tế của đô thị đương đại.

Phom dáng được xử lý khéo léo, dung hòa giữa truyền thống và hiện đại, thể hiện sự mềm mại, duyên dáng đặc trưng của người phụ nữ Việt.

“Di sản không chỉ nằm trong quá khứ, mà đang sống cùng chúng ta, trong từng hơi thở của đời sống hiện đại”, NTK Hồng Nhung chia sẻ.

Di sản TPHCM không chỉ là một bộ sưu tập thời trang mà còn là một bản hòa ca về ký ức và lòng tự hào dân tộc. Qua từng thiết kế, người xem cảm nhận được tình yêu tha thiết của người trẻ dành cho quê hương, nơi những giá trị văn hóa được tiếp nối bằng sự sáng tạo và tâm huyết.

Bà Trần Lan Phương, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, trao các giải thưởng cho những cá nhân, tập thể có tác phẩm xuất sắc, thể hiện rõ thông điệp “Áo dài - linh hồn của văn hóa Việt” (Ảnh: Kimke).

Là thành viên của Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam, NTK Hồng Nhung tích cực tham gia vào các hoạt động quảng bá, bảo tồn và phát huy giá trị áo dài trong đời sống hiện đại.

Cô từng là học trò của NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam, người thầy đã truyền cảm hứng và định hướng cho cô theo đuổi con đường thời trang gắn liền với văn hóa dân tộc.

Bằng ngôn ngữ thời trang, Hồng Nhung gửi gắm thông điệp: “Di sản không chỉ nằm trong quá khứ, mà đang sống cùng chúng ta trong từng hơi thở của đời sống hiện đại” (Ảnh: Kimke).

Áo dài fashion show trong khuôn khổ Lễ hội Thương hiệu sản phẩm Thời trang Việt Nam 2025 thu hút đông đảo lãnh đạo, khách mời và công chúng yêu thời trang, tạo nên không gian tôn vinh di sản áo dài đầy cảm xúc.

Mỗi tà áo là sự giao hòa giữa quá khứ và hiện tại, giữa ký ức và khát vọng, thể hiện tinh thần sống đẹp, sống có bản sắc của người phụ nữ Việt thời hội nhập.