Giới trẻ TPHCM rủ nhau vào phường Sài Gòn cà phê bệt ngày Quốc khánh

Từ 8h, phường Sài Gòn trở nên rộn ràng hơn hẳn. Khu vực quanh Nhà thờ Đức Bà, Công viên 30 Tháng 4, Hội trường Thống Nhất đông đúc các nhóm bạn trẻ tụ tập cà phê bệt. Trên tay mỗi người là ly nước, vài gói đồ ăn sáng, cùng những chiếc điện thoại mở sẵn để theo dõi trực tiếp lễ diễu binh, diễu hành từ Quảng trường Ba Đình (Hà Nội).

Giữa lòng thành phố, không gian vừa náo nhiệt tiếng cười nói, vừa lắng lại trong những khoảnh khắc các bạn trẻ cùng nhau chăm chú dõi theo màn hình, hòa mình vào không khí của ngày Quốc khánh.

“Cả nhóm tôi đã lên kế hoạch từ rất nhiều ngày trước để cùng nhau đi cà phê và xem diễu binh qua màn hình. Dù chỉ được xem diễu binh qua iPad, tôi thấy rất tự hào và biết ơn Tổ quốc”, Hoàng Tú Trinh (22 tuổi) nói.

“Tôi có chút tiếc nuối vì không thể ra Hà Nội trực tiếp xem diễu binh. Tuy nhiên, tôi được ngồi cùng bạn bè, theo dõi từng hình ảnh truyền trực tiếp, cũng cảm nhận rõ niềm vui chung của đất nước trong ngày lễ lớn này”, Quỳnh Hương (cô gái cầm iPad, ngụ phường Tân Phú) chia sẻ.

Trước cổng Hội trường Thống Nhất, không ít người dừng lại chụp ảnh cùng chiếc xe máy đặc biệt của anh Văn Minh. Chiếc xe được phủ kín cờ đỏ sao vàng, trở nên nổi bật giữa dòng người đổ về trung tâm TPHCM sáng 2/9.

“Tôi trang trí chiếc xe này để mọi người thoải mái chụp ảnh kỷ niệm, ai nhờ tôi chụp giúp cũng sẵn lòng, không hề lấy phí. Tôi chỉ mong lan tỏa niềm vui và tinh thần tự hào về Tổ quốc đến với mọi người”, anh Minh nói.

Về trưa, dòng người đổ về trung tâm TPHCM đông đúc hơn. Hoàng Anh (11 tuổi) cùng mẹ dừng chân chụp ảnh lưu niệm trước cổng Hội trường Thống Nhất. Cười tươi trong chiếc áo in hình Quốc kỳ, Hoàng Anh cho biết, đây là ý tưởng của em khi rủ bố mẹ cùng đạp xe ghé qua các địa điểm lịch sử của TPHCM trong ngày lễ.

Các em nhỏ hào hứng vui đùa cùng đàn bồ câu trước Nhà thờ Đức Bà. Hình ảnh hồn nhiên hòa cùng sắc đỏ của những chiếc áo in hình cờ Tổ quốc góp thêm sắc màu rực rỡ, sinh động cho không khí lễ hội ở phường Sài Gòn.

Bên trong nhà ga ngầm Bến Thành, không khí ngày lễ rộn ràng khi nơi đây trở thành điểm check-in được nhiều bạn trẻ yêu thích.

Từ những trục đường lớn rộn ràng cờ đỏ sao vàng ở trung tâm, bước chân rẽ vào các con hẻm cũng bắt gặp không khí ngày Quốc khánh lan tỏa. Nhiều bạn trẻ thích thú chọn cách len lỏi qua những lối nhỏ, vừa dạo chơi vừa cảm nhận sự gắn kết từ quảng trường rộng lớn đến từng góc phố thân quen trong ngày Tết Độc lập.