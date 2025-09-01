TPHCM tổ chức chương trình nghệ thuật "Ánh sao độc lập" mừng A80

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, ban tổ chức Kỷ niệm các ngày lễ lớn TPHCM phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, Đài Truyền hình TPHCM thực hiện chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên Ánh sao độc lập.

TPHCM sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt "Ánh sao độc lập" vào tối 2/9 (Ảnh minh họa: Khoa Nguyễn).

Ánh sao độc lập không chỉ là chương trình nghệ thuật kỷ niệm, mà còn là lời tri ân những thế hệ cha ông đi trước, là dịp để người dân cùng nhau nhìn lại chặng đường 80 năm kiên cường, tự hào và gửi gắm niềm tin vào tương lai.

Trong không khí kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80), chương trình còn mang ý nghĩa thời sự khi TPHCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu đã chính thức trở thành siêu đô thị vùng.

Mỗi địa phương giữ một vai trò chiến lược. TPHCM là trung tâm tài chính, dịch vụ, khoa học - công nghệ và văn hóa. Bình Dương là hạt nhân công nghiệp thông minh, logistics và văn hóa sáng tạo. Bà Rịa - Vũng Tàu là đầu mối cảng biển quốc tế, năng lượng và du lịch biển.

Từ sự kiện hợp nhất này, chương trình nghệ thuật Ánh sao độc lập chọn hình thức 3 điểm cầu kết nối, tạo nên thông điệp nghệ thuật giàu tính biểu tượng.

Điểm nhấn của chương trình nghệ thuật là sự hòa quyện giữa công nghệ hiện đại và tinh hoa nghệ thuật truyền thống, tạo nên một không gian biểu diễn vừa hoành tráng vừa giàu cảm xúc.

Ở phần mở màn, khán giả sẽ được chiêu đãi bằng màn trình diễn ánh sáng laser, mapping kết hợp cùng âm hưởng nhạc dân tộc. Tiếp nối đêm nhạc là màn trình diễn của nhiều nghệ sĩ như Trọng Tấn, Anh Thơ, Hương Tràm, Đức Phúc, Giang Hồng Ngọc, Võ Hạ Trâm... cùng các vũ đoàn, nhóm hợp xướng và nghệ sĩ xiếc Hiển Phước - Thanh Hoa, góp phần làm cho bức tranh nghệ thuật thêm đa sắc.

Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp lúc 19h30 tối 2/9 trên kênh HTV1, đồng thời kết nối trực tuyến từ 3 điểm cầu tại phường Sài Gòn, phường Bình Dương, phường Vũng Tàu.

Đây là lần đầu tiên, một chương trình nghệ thuật được truyền hình trực tiếp đồng thời tại 3 điểm cầu TPHCM - Bình Dương - Vũng Tàu. Đêm nhạc hứa hẹn khiến hàng triệu trái tim cùng hòa chung nhịp tự hào dân tộc, cảm nhận giá trị độc lập - tự do và tiếp nối truyền thống cha ông, cùng nhau xây dựng đất nước hùng cường, văn minh.

Sự kiện sẽ khép lại bằng bản hợp xướng Giai điệu tự hào, kết hợp cùng màn bắn pháo hoa nghệ thuật 15 phút đồng loạt tại cả 3 điểm.