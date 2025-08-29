Cờ hoa phủ kín phố phường, Hà Nội rực sáng trong dịp lễ 2/9

Không khí lễ Quốc khánh 2/9 đang lan tỏa khắp phố phường Hà Nội. Dạo bước qua những con đường quen thuộc, người ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh cờ đỏ sao vàng tung bay trong nắng sớm.

Khung cảnh cờ đỏ sao vàng phủ kín các tuyến phố Thủ đô (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Không chỉ người dân hào hứng trang hoàng, mà du khách cũng háo hức tìm đến, ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong dịp lễ trọng đại của Việt Nam.

Hà Nội, trong những ngày này, thực sự trở thành “phim trường ngoài trời” sống động, nơi từng góc phố đều gợi nên cảm xúc tự hào và hân hoan.

Phố Hàng Mã

Nhắc đến Hàng Mã, người ta thường nghĩ tới nơi bày bán đồ trang trí đủ màu sắc. Mỗi dịp lễ lớn của đất nước, con phố này lại được “nhuộm đỏ” bởi hàng trăm lá cờ Tổ quốc, tạo nên một khung cảnh vô cùng ấn tượng.

Các cửa hàng treo cờ, đèn lồng, bày bán những sản phẩm trang trí gắn liền với ngày lễ, khiến không khí trở nên sôi động và nhộn nhịp hơn thường ngày.

Du khách nước ngoài thích thú ghi lại khoảnh khắc trên phố cổ Hà Nội (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Đi dọc Hàng Mã những ngày này, du khách dễ dàng bắt gặp cảnh các bạn trẻ xúng xính áo dài tạo dáng bên những dãy hàng rực rỡ. Không ít du khách quốc tế cũng bị cuốn hút, dừng lại chụp ảnh, tò mò tìm hiểu về ý nghĩa của lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió.

Với nhiều người, dạo chơi Hàng Mã dịp Quốc khánh không chỉ để mua sắm, mà còn là cách hòa mình vào dòng chảy văn hóa đặc trưng của Thủ đô.

Phố Ấu Triệu

Chỉ dài chưa đến 200m, con phố nhỏ Ấu Triệu nằm ngay cạnh Nhà thờ Lớn Hà Nội trở thành điểm hẹn quen thuộc của các bạn trẻ mỗi dịp lễ.

Không chỉ giới trẻ, nhiều du khách quốc tế cũng chọn ngõ Ấu Triệu làm điểm check-in dịp Quốc khánh 2/9 (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Vốn nổi tiếng với những quán cà phê mang phong cách hoài cổ, nay phố Ấu Triệu càng thêm đặc biệt khi được treo kín cờ đỏ sao, tạo thành một con đường rực rỡ. Bước vào ngõ, du khách như đi qua một “hành lang thời gian”, nơi quá khứ và hiện tại hòa quyện, cổ kính nhưng đầy sức sống.

Những ngày gần đây, khu vực này luôn tấp nập người đến chụp ảnh. Không chỉ các bạn trẻ Hà Nội mà cả người dân từ nhiều tỉnh thành khác cũng tìm về đây để lưu giữ khoảnh khắc.

Bên cạnh đó, du khách nước ngoài cũng xuất hiện khá đông. Họ thích thú ghi lại hình ảnh giữa con ngõ nhỏ rực đỏ sắc cờ, trải nghiệm không khí lễ hội như người bản địa.

Chợ Đồng Xuân

Là một trong những khu chợ lớn nhất Hà Nội, chợ Đồng Xuân từ lâu đã được coi là “trái tim thương mại” của phố cổ. Dịp Quốc khánh, không gian nơi đây càng thêm náo nhiệt khi trước cổng chợ treo kín cờ đỏ, băng rôn chào mừng ngày lễ. Từng đoàn người tấp nập ra vào, vừa mua bán vừa tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

Một góc tại chợ Đồng Xuân (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Bên trong chợ, nhiều tiểu thương cũng trang trí thêm cờ hoa ở sạp hàng, biến từng dãy bán vải, quần áo, đồ lưu niệm thành bức tranh đầy màu sắc. Những hình ảnh quen thuộc nay được điểm xuyết thêm bởi sắc đỏ, tạo nên bầu không khí lễ hội độc đáo.

Hoàng thành Thăng Long

Trong số những điểm chụp ảnh nổi bật dịp Quốc khánh, Hoàng thành Thăng Long mang đến một ý nghĩa đặc biệt. Là quần thể di tích gắn liền với nghìn năm lịch sử Thăng Long, đây vốn là nơi gợi nhắc những trang sử oai hùng. Giờ đây, khi hàng cờ đỏ sao vàng được trang hoàng rực rỡ khắp lối vào, khung cảnh càng thêm trang nghiêm nhưng vẫn gần gũi với người dân Thủ đô.

Hàng trăm lá cờ Tổ quốc tung bay tại khu vực Hoàng thành Thăng Long (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nhiều bạn trẻ tìm đến Hoàng thành Thăng Long không chỉ bởi kiến trúc cổ kính, mà còn vì cảm giác tự hào khi đứng trước chứng tích lịch sử.

Không ít du khách quốc tế cũng dừng chân, ngạc nhiên trước sự kết hợp hài hòa giữa di sản nghìn năm và không khí lễ hội hôm nay. Với người dân, những bức ảnh tại Hoàng thành Thăng Long không đơn thuần là kỷ niệm cá nhân, mà còn là cách họ kết nối quá khứ với hiện tại, gửi gắm tình yêu Hà Nội qua từng khung hình.

Tấm biển “1945-2025” trước Lăng Bác

Một điểm check-in gây sốt trong những ngày qua chính là tấm biển lớn in dòng chữ “1945-2025” đặt ngay trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với gam vàng nổi bật cùng những con số màu đỏ rực, tấm biển gợi nhắc đến mốc son lịch sử 80 năm ngày Quốc khánh.

Tấm biển “1945-2025” trước Lăng Bác đang là điểm check-in hút khách dịp lễ 2/9 (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Ban ngày, tấm biển nổi bật giữa quảng trường rộng lớn. Buổi tối, ánh đèn chiếu rọi khiến toàn bộ không gian càng thêm trang trọng. Nhiều gia đình đưa con nhỏ tới đây, vừa để chụp ảnh kỷ niệm, vừa để các con thêm hiểu về lịch sử đất nước.

Với giới trẻ, đây là background (phông nền) mới lạ, tạo ra những bức hình giàu ý nghĩa, không chỉ đẹp mắt mà còn gắn liền với niềm tự hào dân tộc.

Ngõ 150 Yên Phụ

Không chỉ rực rỡ cờ đỏ sao vàng, dịp Quốc khánh 2/9 năm nay, ngõ 150 Yên Phụ (Tây Hồ) còn gây ấn tượng mạnh khi được trang trí bản đồ Việt Nam khổ lớn cùng dòng khẩu hiệu “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”. Những chi tiết này khiến con ngõ nhỏ vốn yên bình trở thành điểm hẹn thu hút đông đảo người dân Thủ đô và khách thập phương.

Ngõ 150 Yên Phụ gây ấn tượng khi trang trí thêm bản đồ Việt Nam khổ lớn cùng dòng khẩu hiệu “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Những ngày này, khung cảnh trong ngõ luôn tấp nập các bạn trẻ đến check-in. Không ít du khách nước ngoài cũng tò mò tìm đến, thích thú chụp ảnh bên hàng cờ đỏ và bản đồ Việt Nam.

Để có những bức hình trọn vẹn mà không phải chờ đợi quá lâu, du khách được khuyên nên ghé vào các ngày trong tuần thay vì cuối tuần hay dịp cao điểm lễ.

Không gian đậm chất “yêu nước” cùng thiết kế bắt mắt đã biến ngõ 150 Yên Phụ thành một trong những điểm check-in lý tưởng nhất của Hà Nội dịp này (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Từ khu vực gửi xe, chỉ mất vài phút đi bộ là du khách có thể khám phá trọn vẹn con ngõ. Đặc biệt, nơi đây còn nằm ngay gần hồ Tây - địa điểm lý tưởng để vừa chụp ảnh, vừa đi dạo và ngắm hoàng hôn sau khi lưu giữ khoảnh khắc cùng sắc đỏ cờ hoa.

Tòa nhà “Hàm cá mập”(cũ)

Một điểm nhấn khác trong dịp lễ năm nay nằm ngay bên hồ Gươm - trái tim Thủ đô. Sau khi công trình tòa nhà “Hàm cá mập”(cũ) bước vào giai đoạn phá dỡ, hàng rào bao quanh khu vực này được khoác lên diện mạo mới với hàng chục lá cờ Tổ quốc khổ lớn.

Hạng mục trang trí vừa hoàn thành ngày 19/8, nhưng chỉ sau ít ngày đã nhanh chóng trở thành bối cảnh chụp ảnh, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Hàng rào công trình thường bị cho là khô cứng, nay phủ sắc đỏ rực rỡ tạo nên khung cảnh bắt mắt, vừa gợi không khí lễ hội, vừa góp phần làm đẹp thêm không gian quanh hồ Hoàn Kiếm.

Lợi thế vị trí cũng giúp nơi đây trở thành điểm dừng chân lý tưởng trong hành trình dạo phố của người dân và khách du lịch. Sau khi ghi lại vài tấm hình, du khách có thể tiếp tục tản bộ ven hồ Gươm, thưởng thức kem Tràng Tiền hay ngồi cà phê ngắm phố phường, tạo nên trải nghiệm trọn vẹn cho một ngày lễ đặc biệt.

Các quán cà phê gây sốt

Cheka Cafe

Không chỉ khu vực phố cổ đang là tâm điểm, nhiều quán cà phê cũng đang gây sốt nhờ cách trang trí ngập tràn sắc đỏ sao vàng. Các hàng quán vừa là điểm hẹn thưởng thức đồ uống, vừa trở thành phông nền đặc biệt cho những bộ ảnh của người dân trong dịp lễ Quốc khánh.

Quán cà phê tại khu đô thị Dương Nội khoác lên sắc đỏ cờ Tổ quốc và khẩu hiệu mừng 2/9, khiến nơi đây luôn tấp nập khách ghé chụp hình (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Một quán cà phê tại khu đô thị Dương Nội (Hà Đông) gây ấn tượng khi được trang hoàng rực rỡ, thể hiện niềm tự hào dân tộc. Ngay từ lối vào, du khách đã choáng ngợp bởi hàng trăm lá cờ đỏ sao vàng treo dọc trần nhà, cùng các pano, áp phích in hình Bác Hồ cùng trích đoạn Tuyên ngôn Độc lập.

Không gian bên trong quán được chia thành nhiều khu vực, mỗi góc đều được trang trí theo một chủ đề, cho phép khách tha hồ sáng tạo góc chụp.

Không gian quán được trang trí nhiều góc ấn tượng mừng Quốc khánh 2/9 (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Nhiều bạn trẻ chia sẻ đã đi xa hơn 30km chỉ để tận mắt chứng kiến không gian đặc biệt này và sở hữu bộ ảnh kỷ niệm. Một số gia đình cũng lựa chọn nơi đây làm điểm đến cuối tuần.

Địa chỉ: M4-L12 Khu đô thị Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội

Giờ mở cửa: 7h-23h

Giá tham khảo: 30.000-60.000 đồng

Cafe Phố Hàng

Nếu ở khu đô thị Dương Nội, quán cà phê nổi bật bởi cách bài trí mang tính tái hiện lịch sử, thì ngay giữa trung tâm thành phố, một quán khác trên phố Hồng Hà (Hoàn Kiếm) lại đem đến trải nghiệm hoàn toàn mới.

Ngay từ lối vào, hình ảnh cờ Tổ quốc cùng pano khẩu hiệu, tranh ảnh cổ động khiến du khách thích thú (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Ngay từ lối vào, những lá cờ đỏ sao vàng được treo kín, tạo nên không gian rực rỡ. Trong những ngày cả nước kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, nơi đây nhanh chóng trở thành điểm hẹn quen thuộc của người dân và du khách nước ngoài.

Bên trong quán được thiết kế như một “bảo tàng thu nhỏ”, tái hiện lại hình ảnh 36 phố phường Hà Nội xưa. Từng bức ảnh, tranh cổ động, hay những ca khúc gắn liền với lịch sử khiến thực khách như được sống lại không khí mùa thu năm 1945.

Không chỉ để check-in, quán còn là nơi du khách thưởng thức giai điệu xẩm truyền thống và tìm hiểu thêm những câu chuyện gắn liền với lịch sử Việt Nam (Ảnh: Cafe Phố Hàng).

Không chỉ hấp dẫn người dân Hà Nội, quán cà phê còn thu hút đông đảo du khách quốc tế. Nhiều vị khách đến từ Anh, Australia, Hàn Quốc, Nhật Bản chia sẻ, họ bất ngờ khi được thưởng thức những ly đồ uống trang trí bằng hình lá cờ Việt Nam trong không gian ngập tràn sắc đỏ, đồng thời lắng nghe những giai điệu xẩm truyền thống vang lên đầy xúc cảm.

Với họ, đây không chỉ là trải nghiệm ẩm thực, mà còn là cách để hiểu thêm về văn hóa và tinh thần yêu nước của người Việt.

Địa chỉ: 251 Hồng Hà, Phúc Tân, Hoàng Kiếm, Hà Nội

Giờ mở cửa: 7h-23h

Giá tham khảo: 25000-99.000 đồng