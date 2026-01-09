Trung Quốc ra mắt cỗ máy chưa từng có: Bay lơ lửng 1 giờ sạc đủ 30 xe điện

Trung Quốc vừa đạt một bước tiến đột phá trong lĩnh vực năng lượng tái tạo với việc ra mắt hệ thống điện gió tầng cao công suất megawatt đầu tiên trên thế giới.

Thiết bị mang tên S2000 SAWES đã hoàn tất chuyến bay thử nghiệm và phát điện hòa lưới thành công, mở ra một hướng đi mới đầy hứa hẹn cho công nghệ khai thác gió ở độ cao lớn, theo thông tin từ SCMP.

Phát điện trên không ở tầng gió mạnh

Hệ thống S2000 SAWES đã hoàn thành chuyến bay thử nghiệm tại thành phố Yibin, tỉnh Tứ Xuyên vào ngày 5/1. Sau khoảng 30 phút cất cánh, thiết bị đạt độ cao 2.000m và tạo ra 385 kWh điện trong quá trình bay.

Đây là lần đầu tiên trên thế giới một hệ thống điện gió tầng cao chính thức phát điện hòa lưới, đánh dấu bước chuyển từ giai đoạn thử nghiệm sang ứng dụng kỹ thuật quy mô công nghiệp.

Hệ thống S2000 SAWES đã hoàn thành chuyến bay thử nghiệm tại thành phố Yibin, tỉnh Tứ Xuyên vào ngày 5/1 (Ảnh: Getty).

S2000 SAWES là một tổ hợp điện gió trên không tích hợp, kết hợp khí cầu và các tua-bin gió trong một cấu trúc thống nhất. Toàn bộ hệ thống có kích thước khoảng 60m chiều dài, 40m chiều rộng và 40m chiều cao, được thiết kế để hoạt động ổn định trong nhiều điều kiện môi trường khác nhau.

Tiềm năng lớn: Một giờ vận hành đủ sạc 30 xe điện

Ông Dun Tianrui, Giám đốc công ty khởi nghiệp Sawes Energy Technology, đơn vị phát triển hệ thống, cho biết mỗi thiết bị S2000 có thể vận hành ở độ cao lên tới 2.000m với công suất khoảng 3MW.

"Ở mức công suất hiện tại, chỉ một giờ vận hành có thể tạo ra lượng điện đủ để sạc đầy khoảng 30 xe điện cao cấp từ mức pin bằng 0", ông Dun nhấn mạnh.

Giới chuyên gia nhận định, gió ở độ cao lớn có tốc độ mạnh và ổn định hơn đáng kể so với gió gần mặt đất, giúp các hệ thống điện gió tầng cao có tiềm năng phát điện lớn hơn, đồng thời giảm phụ thuộc vào địa hình và quỹ đất.

So với các trang trại điện gió truyền thống, hệ thống SAWES được đánh giá có nhiều lợi thế về môi trường và hạ tầng. Cấu trúc bay trên không giúp giảm nhu cầu sử dụng đất, hạn chế tác động đến cảnh quan và hệ sinh thái, đặc biệt phù hợp với các khu vực đô thị hoặc nơi khó xây dựng trụ tua-bin cố định.

Thiết kế tích hợp cũng cho phép triển khai và thu hồi linh hoạt. Toàn bộ hệ thống S2000 có thể được vận chuyển bằng container, với thời gian chuẩn bị từ mặt bằng đến khi bơm khí hoàn tất chỉ mất khoảng 8 giờ, thậm chí có thể rút ngắn xuống 4-5 giờ nếu có sẵn nguồn khí tại chỗ.

Khả năng hoạt động cả ở đô thị

So với mẫu S1500 từng được thử nghiệm tại Hami hồi tháng 9/2025, S2000 được nâng cấp toàn diện về khả năng mang tải và chống chịu thời tiết. Những cải tiến này cho phép hệ thống không chỉ hoạt động tại các khu vực hẻo lánh như sa mạc hay cao nguyên Gobi, mà còn có thể triển khai trong môi trường đô thị.

Ông Wang Yanan, Tổng biên tập tạp chí Aerospace Knowledge, nhận định hệ thống điện gió tầng cao kết hợp công nghệ trên không giúp tận dụng hiệu quả nguồn gió mạnh ở độ cao lớn, đồng thời mang lại tính linh hoạt cao trong triển khai.

"Thiết kế bay cho phép thu hồi nhanh, phù hợp với những khu vực khó xây dựng hạ tầng cố định hoặc cần giải pháp năng lượng linh hoạt", ông Wang cho biết.

Thách thức thương mại hóa và chiến lược năng lượng sạch

Dù được đánh giá cao về tiềm năng, các chuyên gia cho rằng chìa khóa để SAWES có thể thương mại hóa nằm ở bài toán chi phí. Ông Wang nhấn mạnh cần tính toán kỹ liệu tổng chi phí sản xuất, triển khai, vận hành, thu hồi và truyền tải điện từ hệ thống trên không có thấp hơn hoặc tương xứng với lượng điện tạo ra hay không.

Trong bối cảnh đó, việc Trung Quốc đầu tư mạnh vào công nghệ này được xem là bước đi chiến lược nhằm đa dạng hóa nguồn năng lượng tái tạo. Theo số liệu từ Cục Năng lượng Quốc gia Trung Quốc, tính đến cuối tháng 11/2025, tổng công suất lắp đặt nguồn điện của nước này đạt 3,79 tỷ kilowatt, tăng 17,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, công suất điện gió đạt 600 triệu kilowatt, tăng 22,4%.

Giới quan sát nhận định, nếu vượt qua được rào cản chi phí và an toàn vận hành, các hệ thống điện gió tầng cao như S2000 SAWES có thể trở thành mảnh ghép quan trọng trong chiến lược năng lượng sạch của Trung Quốc, đồng thời mở ra xu hướng mới cho ngành điện gió toàn cầu.