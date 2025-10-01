Chuyến bay bị hoãn 5 tiếng, hành khách biến sân bay Ấn Độ thành “sàn nhảy”

Theo kênh NDTV, sự việc xảy ra tối 28/9 vừa qua tại sân bay Goa. Chuyến bay IndiGo dự kiến khởi hành lúc 17h nhưng bị lùi nhiều giờ do sự cố kỹ thuật. Thay vì bực bội, hành khách đã tự tạo niềm vui bằng cách cùng nhau trình diễn điệu nhảy truyền thống Garba ngay tại nhà ga.

Mayur, một hành khách, chia sẻ, anh muốn trở về Surat để kịp dự lễ hội Navratri. Anh tâm sự mong muốn này với tiếp viên và chính điều đó đã mở ra màn “ăn mừng bất đắc dĩ”.

Tiếp viên hàng không sau đó đã chuẩn bị loa, kéo mọi người lại cùng nhau hòa nhịp trong vòng tròn Garba. Video ghi lại cảnh tượng này nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Máy bay bị hoãn chuyến, hành khách kéo nhau nhảy múa giữa sân bay Ấn Độ (Video: NDTV).

Trong đoạn video, hành khách vỗ tay, xoay tròn theo nhịp trống dân gian. Một người đàn ông đứng giữa liên tục mời gọi mở rộng vòng tròn để nhiều người tham gia hơn.

Không khí càng thêm náo nhiệt khi một số nhân viên hãng bay và nhân viên sân bay cũng nhập cuộc. Nhiều hành khách khác đứng ngoài vòng tròn vừa reo hò, vừa ghi lại khoảnh khắc bằng điện thoại.

Trang News18 bình luận, không khí tại sân bay như biến thành một “đêm hội Garba” ngẫu hứng. Mayur cũng cho rằng màn nhảy tập thể đã giúp mọi người quên đi mệt mỏi, biến 5 giờ chờ đợi thành một kỷ niệm đáng nhớ.

Không chỉ hành khách mà nhiều nhân viên hãng bay, nhân viên sân bay cũng tham gia (Ảnh: Chụp màn hình).

Tuy vậy, trên mạng xã hội, cảnh tượng này gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng việc nhảy múa ở sân bay không phù hợp, bởi đây là không gian chung, nơi nhiều người phải di chuyển vì công việc, bệnh tật hay chuyện buồn. Một tài khoản bình luận: “Sân bay không phải không gian cá nhân. Hãy tôn trọng sự riêng tư của người khác".

Ngược lại, cũng có nhiều người bày tỏ sự thích thú. Một bình luận viết: “Đây chính là tinh thần của người Gujarat - vui vẻ, đầy năng lượng và chan chứa tiếng cười".