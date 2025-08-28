"Chàng 71 tuổi - nàng 64 tuổi" lái mô tô chinh phục 20 cung đường Việt Nam

Trò chuyện với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Hoàng Cẩm (SN 1954, phường Hưng Phú, TPHCM) cho biết vợ chồng ông vừa hoàn thành chuyến đi phượt TPHCM - Buôn Mê Thuột (Đắk Lắk).

Những bức ảnh hai vợ chồng đèo nhau trên chiếc mô tô, nở nụ cười rạng rỡ, khiến nhiều người không khỏi bất ngờ khi biết ông Cẩm đã bước sang tuổi 71, còn vợ ông đã 64 tuổi.

Ở tuổi này, thay vì an nhàn bên con cháu, vợ chồng ông Cẩm chọn theo đuổi đam mê rong ruổi trên những cung đường khắp Việt Nam bằng xe máy.

Vợ chồng ông Cẩm vừa kết thúc chuyến phượt từ TPHCM - Buôn Mê Thuột (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Kế hoạch chuyến đi lần này của chúng tôi là Buôn Mê Thuột - Nha Trang (Khánh Hòa) - Đà Lạt (Lâm Đồng), nhưng vì bão, nên chúng tôi chỉ đi Buôn Mê Thuột ít ngày rồi trở về TPHCM", ông chia sẻ.

Chuyến đi 20 năm trước

Đam mê xê dịch của ông Cẩm khởi nguồn từ năm 2005, khi ông bước sang tuổi 51. Lúc ấy, trong lòng ông bỗng trỗi dậy khao khát rong ruổi trên cung đường Trường Sơn lịch sử. Ông quyết định tự mình lái chiếc xe Future - chiếc xe máy gắn bó với ông nhiều năm - từ TPHCM ra miền Trung.

Không tính toán kỹ lưỡng, không lên kế hoạch chi tiết, ông đi chỉ vì muốn biết, muốn thử. Hành trình ấy kéo dài gần một tháng, để lại trong ông nhiều ký ức khó quên.

Tại Quảng Trị (Quảng Bình cũ), ông Cẩm từng ngủ nhờ ngay trong chợ vì không kịp tìm nhà nghỉ. Mở ti vi, nghe dự báo thời tiết báo bão đổ bộ miền Trung, ông vẫn hồn nhiên nghĩ rằng "cứ thử ra Huế xem bão một lần cho biết".

"Không ngờ vừa đặt chân tới Huế, tôi đã bị kẹt lại giữa cơn bão lịch sử", ông kể.

Thành phố mất điện, đường ngập nước, nhà hàng, quán xá đều đóng cửa. Ông đành thuê một phòng khách sạn không điện, không đồ ăn, cầm cự qua nhiều đêm. Lực lượng công an còn chặn đường, không cho bất cứ ai ra khỏi thành phố vì quá nguy hiểm.

"Mấy ngày ấy tôi vừa sợ vừa… buồn cười. Đi phượt mà giống như đi trú bão", ông nhớ lại.

Ông Cẩm bén duyên với những chuyến đi từ năm 2005 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau 4 ngày kẹt lại Huế, bão tan, ông Cẩm tiếp tục lên đường và lại chạm trán một thử thách khác: Sạt lở trên đèo thuộc địa phận Lâm Đồng.

"Tôi đang chạy thì nghe tiếng núi lở ầm ầm, đất đá tràn xuống ngay trước mặt. Lúc đó tôi mới thấy rợn người, vội quay xe lại. Về sau mới biết mình may mắn, nếu chậm một chút thì không biết chuyện gì xảy ra", ông nhớ lại.

Hành trình đầu tiên kéo dài 25 ngày, nhiều biến cố nhưng cũng đầy hứng khởi, đánh dấu bước ngoặt khiến ông Cẩm say mê những chuyến đi đường dài cho đến nay.

Từ "phượt thủ" đơn độc đến người bạn đồng hành cả đời

Trong nhiều năm, ông Cẩm đi phượt một mình, bởi vợ ông còn bận coi sóc chuyện buôn bán ở TPHCM. Chỉ đến năm 2021, khi dịch Covid-19 khiến việc làm ăn ngưng trệ, vợ ông Cẩm mới đồng ý cùng chồng lên đường.

Ông Cẩm cho biết ban đầu vợ ông ngại đường xa xôi, sợ nắng, sợ mưa... nhưng ông động viên mãi, bà cũng đồng ý. Những chuyến đi phượt đầu tiên cùng vợ, ông Cẩm đưa bà đi các địa điểm gần như Vũng Tàu (nay thuộc TPHCM), Phan Thiết (nay thuộc Lâm Đồng).

"Đi quen dần, bà ấy thích đi phượt lúc nào không hay. Bây giờ chỉ cần chồng nói "đi nhé" là vợ xếp đồ ngay", ông cười nói.

Sau khi dịch Covid-19 bùng phát, làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh, vợ ông Cẩm quyết định gác lại việc buôn bán, cùng chồng đi phượt (Ảnh: Nguyễn Lê Duy An).

Sự đồng hành của vợ khiến những chuyến đi sau này của ông Cẩm thêm phần ý nghĩa. Ông nói, ngày trước ông đi tự do, nhưng nhiều lúc cũng buồn, về sau có bà xã đi cùng thì khác. Vợ chồng ông vừa đi vừa chụp hình, nói cười vui vẻ, khiến cho chuyến đi nào của họ cũng đong đầy kỷ niệm.

Theo ông Cẩm, yêu thích thiên nhiên, cây cỏ, thích khám phá và ngắm cảnh dọc đường là yếu tố tiên quyết để bắt đầu một chuyến phượt. Đi phượt với vợ lại cần phải có sự nhỏ nhẹ, chiều chuộng, ngọt ngào, kiên nhẫn và chịu khó chụp hình cho vợ.

Ông cười nói: "Phụ nữ thì phải mang nhiều đồ, sửa soạn lâu. Muốn đi chung thì phải chiều, đừng càm ràm. Đổi lại, mình có bạn đồng hành suốt đời".

Tính đến nay, cặp đôi đã thực hiện khoảng 20 chuyến phượt gần xa (Ảnh: Nguyễn Lê Duy An).

Trước mỗi chuyến đi, vợ ông Cẩm là người chọn quần áo cho cả hai, phối đồ chỉn chu. Hình ảnh hai vợ chồng cao tuổi diện đồ đôi, ngồi trên xe máy giữa núi rừng hay bên biển xanh khiến nhiều người trầm trồ. "Ai cũng khen chúng tôi ăn mặc đẹp, là nhờ bà ấy chọn kỹ lưỡng", ông tự hào.

Tính đến nay, vợ chồng ông Cẩm đã có khoảng 20 chuyến phượt gần xa, trải dài từ Tây Bắc, Tây Nguyên đến các vùng biển. Trong đó, kỷ niệm đáng nhớ nhất với ông là chuyến đi Măng Đen (nay thuộc Quảng Ngãi).

Tại đây, một phượt thủ khác tình cờ ghi lại khoảnh khắc hai ông bà bên chiếc xe máy, sau đó đăng tải lên mạng xã hội. Bức ảnh lan tỏa, khiến vợ chồng ông Cẩm được nhiều người biết đến, bày tỏ sự ngưỡng mộ.

"Con cháu thấy cha mẹ còn khỏe, còn đi chơi được cũng mừng lắm. Bản thân tôi cũng thấy may mắn vì vợ chồng tôi có thể đi đó đây, bởi tôi cũng có nhiều bạn bè muốn đi, nhưng sức khỏe, tiền bạc, thời gian... không cho phép", ông Cẩm nói.

Ông Cẩm cho biết, sau mỗi chuyến đi, vợ chồng ông lại thấy gắn kết và có thêm nhiều kỷ niệm (Ảnh: Nguyễn Lê Duy An).

Dù tuổi đã cao, cả hai vẫn không thấy mệt mỏi sau những chuyến đi dài ngày. Thậm chí, ông còn cho biết đôi lúc vừa về đến nhà, vợ chồng ông đã lập tức muốn đi tiếp. "Nghĩ đến cảnh đẹp là mọi mệt mỏi như tan biến hết", ông tâm sự.

Ở tuổi mà nhiều người chọn nghỉ ngơi, vợ chồng ông Cẩm vẫn miệt mài lên đường. Những chiếc ba lô buộc sau xe, những bộ đồ đôi và nụ cười rạng rỡ trên những cung đường đầy nắng gió đã trở thành hình ảnh quen thuộc của cặp đôi.

"Chúng tôi đi không phải để chinh phục gì ghê gớm, chỉ đơn giản là muốn thấy thêm nhiều vùng đất, thêm nhiều vẻ đẹp của quê hương. Đi để thấy mình còn trẻ và để tình cảm vợ chồng thêm gắn bó", ông Cẩm nói.