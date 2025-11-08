Cao Bằng mùa đẹp nhất: Núi rừng, thác nước "gọi mời" du khách

Từ tháng 9 đến tháng 11, Cao Bằng bước vào thời điểm đẹp nhất trong năm, khi tiết trời se lạnh, non nước hữu tình.

Đến Cao Bằng mùa này, du khách sẽ có một hành trình nhiều cảm xúc khi ngắm nhìn những cánh đồng lúa chín vàng, những cung đường đèo huyền ảo trong sương, những dòng thác, con suối mang vẻ đẹp trữ tình hiếm nơi nào sánh kịp.

Cao Bằng là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, có nhiều địa danh lịch sử như: Khu di tích Pác Bó, khu di tích rừng Trần Hưng Đạo... Đây cũng là nơi sinh sống của các dân tộc Tày, Nùng, Dao, Mông… Mỗi cộng đồng mang một sắc thái văn hóa riêng, thể hiện qua lễ hội, kiến trúc nhà ở, điệu hát then, đàn tính hay những bộ trang phục truyền thống.

Cao Bằng cách Hà Nội gần 300km, thời gian di chuyển khoảng 6-7 tiếng. Từ Hà Nội, du khách có thể đến Cao Bằng bằng xe khách hoặc ô tô riêng. Nếu tự lái xe, du khách có thể đi theo tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, rẽ quốc lộ 3 hướng Bắc Kạn (cũ) - Cao Bằng. Ngoài ra còn một hướng di chuyển khác là cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn, sau đó theo quốc lộ 4 đến Cao Bằng.

Vào mỗi mùa, Cao Bằng mang một vẻ đẹp riêng. Tuy nhiên, khoảng thời gian đẹp nhất để đến Cao Bằng là từ tháng 9 đến cuối năm, khi thác Bản Giốc đầy nước trong xanh, hoa tam giác mạch và hoa dã quỳ nở khắp núi rừng.

Địa điểm không thể bỏ lỡ khi đến Cao Bằng là thác Bản Giốc. Nằm trên đường biên giới Việt - Trung, thác Bản Giốc được mệnh danh là một trong những thác nước đẹp nhất Việt Nam, là thác nước tự nhiên lớn nhất khu vực Đông Nam Á và là thác lớn thứ tư thế giới trong các thác nước nằm trên một đường biên giới.

Thác Bản Giốc cao hơn 60m, chỗ dốc dài nhất 30m. Thác chia thành nhiều tầng đá vôi nối tiếp nhau và trải rộng đến cả trăm mét. Giữa thác có mô đất rộng với nhiều cây xanh bao phủ, chia con thác thành ba nhánh khác nhau.

Khu vực này có rất nhiều góc check-in, du khách có thể thoải mái chụp ảnh, lưu lại những kỷ niệm đẹp trong chuyến đi.

Đi thác Bản Giốc, du khách có thể thuê các nhà nghỉ, homestay ở khu vực Trùng Khánh (cũ) hoặc ở thành phố Cao Bằng (cũ). Tày's Home at Khuổi Ky, Riverside Homestay, Minh Khang Homestay, Triệu Chương Homestay, Homestay A Sky… là những địa chỉ có thể tham khảo, nhiều nơi có hướng nhìn đẹp, gần gũi với thiên nhiên.

Giá thuê các phòng nghỉ từ 400.000 đồng/ngày trở lên, du khách có thể nghỉ ngơi, sử dụng các dịch vụ thư giãn, chăm sóc sức khỏe của người bản địa.

Cùng với danh thắng thác Bản Giốc, Cao Bằng còn có nhiều điểm đến nổi tiếng khác như: Động Ngườm Ngao, khu du lịch sinh thái Phia Oắc, quần thể hồ Thang Hen, Phia Đén, các làng nghề truyền thống nổi tiếng…

Núi Thủng (hay còn gọi là núi Mắt Thần) nằm trong quần thể hồ Thang Hen, cách trung tâm Cao Bằng khoảng 40km, cũng là một điểm đến được nhiều người yêu thích. Dưới chân ngọn núi là khoảng cỏ xanh mênh mông, nơi những chú ngựa nhởn nhơ gặm cỏ.

Khung cảnh yên bình là nơi lý tưởng để nhiều người dựng trại qua đêm. Đường vào vị trí này khá khó đi, du khách nên thuê người địa phương nắm rõ địa hình để di chuyển cho thuận tiện.

Ngoài ra, du khách còn có cơ hội tham quan khu di tích Pác Bó nơi có suối Lê Nin, núi Các Mác và hang Cốc Bó huyền thoại.

Chị Hồ Thiên Nga (ở Hà Nội) dành 3 ngày 2 đêm để khám phá các cảnh đẹp Cao Bằng. Chị nhận xét, Cao Bằng là vùng đất dành cho các "nàng thơ", đường xa nhưng dễ đi, cảnh đẹp khiến ai cũng xiêu lòng.

Theo chị Nga, đến với Cao Bằng, du khách khó cưỡng trước những đặc sản dân dã như bánh cuốn trứng ăn kèm nước hầm xương ngọt thanh, vịt quay thơm lừng, lạp xưởng hun khói, phở chua, hạt dẻ Trùng Khánh bùi béo nổi tiếng, hay chén rượu ngô men lá ấm nồng.

"Nếu có thời gian, du khách có thể lựa chọn cung Hà Nội - Bắc Kạn - Cao Bằng - thác Bản Giốc - Trùng Khánh - Pác Bó - hồ Thang Hen, trở về theo đường Đông Khê - Thất Khê (Lạng Sơn). Cung đường này cho phép du khách trải nghiệm trọn vẹn vẻ đẹp núi non Đông Bắc với những triền đèo quanh co, những bản làng thấp thoáng bên nương lúa", chị Nga cho hay.

Du khách có thể du lịch Cao Bằng tự túc hoặc sử dụng tour tham quan của các công ty du lịch. Mức giá tour 2 ngày 1 đêm khoảng 2 triệu đồng, tour 3 ngày 2 đêm khoảng 3-4 triệu đồng, tour kết hợp tham quan Cao Bằng - Lạng Sơn - Hà Giang 6 ngày 5 đêm khoảng 11 triệu đồng…

Những tháng cuối năm, Cao Bằng không chỉ mang lại cảnh quan tuyệt đẹp mà còn là hành trình tìm về cội nguồn lịch sử, khám phá văn hóa và thưởng thức ẩm thực đặc trưng.

Ảnh: Phạm Văn Phong, Hồ Thiên Nga