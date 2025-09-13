Công viên địa chất Non nước Cao Bằng nhận giải thưởng quốc tế của UNESCO

Trong khuôn khổ Hội nghị quốc tế lần thứ 11 của Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO (GGN) diễn ra tại Cộng hòa Chile từ 5 đến 15/9, Công viên địa chất (CVĐC) Toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng vinh dự được trao Giải thưởng "Mô hình hoạt động hiệu quả của Mạng lưới CVĐC toàn cầu UNESCO".

Đây là 1 trong 5 công viên trên thế giới được nhận giải thưởng danh giá này.

Hội nghị GGN lần thứ 11 quy tụ khoảng 1.000 đại biểu, gồm đại diện các CVĐC toàn cầu UNESCO, CVĐC tiềm năng, các nhà khoa học, chính khách và nhà quản lý.

Đây là diễn đàn để trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ mô hình hiệu quả trong xây dựng và phát triển công viên địa chất theo tiêu chí UNESCO, đồng thời khẳng định vai trò gắn kết của GGN trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản gắn với phát triển bền vững.

Hội nghị quốc tế lần thứ 11 của Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO diễn ra tại Cộng hòa Chile (Ảnh: Ban tổ chức).

Tại hội nghị, CVĐC Non nước Cao Bằng tham gia trình bày hai tham luận: "Bảo tồn làng nghề truyền thống gắn với phát triển du lịch bền vững" và "Bảo tồn ngôn ngữ dân tộc thiểu số trong vùng CVĐC Non nước Cao Bằng", thu hút sự quan tâm của nhiều đại biểu quốc tế.

Ngoài ra, công viên còn giới thiệu không gian văn hóa với các di sản địa chất, văn hóa, lịch sử, cảnh quan thiên nhiên, các tuyến du lịch cùng sản phẩm thủ công truyền thống, góp phần lan tỏa hình ảnh Cao Bằng giàu bản sắc và mở ra cơ hội hợp tác, trao đổi kinh nghiệm quản lý, vận hành CVĐC theo mô hình quốc tế.

CVĐC Non nước Cao Bằng có diện tích hơn 3.000km², chiếm gần một nửa diện tích toàn tỉnh, là minh chứng sống động cho lịch sử phát triển địa chất kéo dài hơn 500 triệu năm. Nơi đây không chỉ nổi bật với các hóa thạch, trầm tích biển, đá núi lửa, cảnh quan hùng vĩ mà còn giàu giá trị văn hóa, lịch sử.

Đây là nơi cư trú sớm của người tiền sử, cái nôi cách mạng trong kháng chiến chống Pháp, đồng thời là nơi sinh sống của 8 dân tộc anh em với kho tàng di sản vật thể và phi vật thể phong phú. Ngày 12/4/2018, UNESCO đã chính thức công nhận Non nước Cao Bằng là Công viên địa chất toàn cầu.

Cảnh đẹp hùng vĩ tại Cao Bằng (Ảnh: Phan Quốc).

Trong những năm qua, CVĐC Non nước Cao Bằng đã trở thành điểm đến hấp dẫn, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam ra thế giới.

Giải thưởng lần này không chỉ khẳng định vị thế, uy tín của CVĐC Non nước Cao Bằng trong mạng lưới toàn cầu UNESCO mà còn là sự ghi nhận cho những nỗ lực bền bỉ của tỉnh Cao Bằng trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản gắn với phát triển du lịch bền vững.

Thành tựu này đồng thời tạo động lực để địa phương tiếp tục gắn công tác bảo tồn với phát triển kinh tế - xã hội, đưa Non nước Cao Bằng trở thành điểm đến nổi bật trên bản đồ du lịch quốc tế.