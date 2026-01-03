Bảng lương phi công làm tại một hãng hàng không khiến nhiều người bất ngờ

Thu nhập của phi công thay đổi tùy theo hãng hàng không họ làm việc cũng như tổng số giờ bay trong một năm.

Theo một bảng lương của cơ trưởng làm việc tại hãng American Airlines (Mỹ) được chia sẻ trên mạng xã hội X hồi cuối tháng 12 vừa qua cho thấy, nam phi công nhận về 458.000 USD/năm (hơn 12 tỷ đồng). Được biết, đây là mức lương của cơ trưởng lái chiếc Boeing 737.

Lương của phi công phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố (Ảnh minh họa: Jon Rose).

Bảng lương do Breaking Aviation News đăng tải khiến nhiều người dùng mạng xã hội thấy bất ngờ. Phần lớn ý kiến cho rằng, phi công xứng đáng nhận được mức thù lao cao như vậy bởi tính chất và trách nhiệm của công việc.

"Tôi thấy ổn khi biết người đang điều khiển cỗ máy giúp mọi người di chuyển an toàn ở độ cao hơn 10.600m, nhận về khá nhiều tiền cho công sức bỏ ra", một hành khách nói vui trên X.

"Khi tính mạng của bạn nằm trong tay ai đó, bạn cũng muốn họ phải là người giỏi cầm lái. Các cơ trưởng được trả lương cao cũng xứng đáng vì họ cần đào tạo và có chuyên môn sâu, giúp điều khiển máy bay an toàn trên trời", một bình luận khác nhận định.

Tuy nhiên cũng một số ý kiến trái chiều cho rằng, ngay cả việc thu nhập về tay khoảng 500.000 USD/năm, họ cũng không sẵn sàng chịu đựng lịch trình làm việc khắc nghiệt ở sân bay. Ngoài ra còn nhiều áp lực vô hình khác.

Theo các chuyên gia, thu nhập của phi công không phải là con số cố định. Nó sẽ thay đổi tùy theo hãng hàng không họ làm việc cũng như tổng số giờ bay trong một năm.

Phi công tại hãng bay American Airlines có thu nhập cao bởi mức lương theo giờ rất lớn. Cụ thể, các phi công nhận trung bình khoảng 360 USD (9,4 triệu đồng) cho một giờ làm việc. Con số này chưa phải mức cao nhất trong nghề.

Ngoài ra, các cơ trưởng điều khiển dòng máy bay cỡ lớn như Boeing 777 hay Airbus A350 có thể được trả tới 450 USD/giờ (11,8 triệu đồng).

Như vậy, với việc một phi công trung bình bay khoảng 900 giờ mỗi năm, tương đương với 75 giờ mỗi tháng, chuyên trang Flying đưa ra phép tính để thấy khoản thu nhập về tay của phi công là con số lớn.

Tuy nhiên, không phải phi công muốn bay bao nhiêu giờ cũng được. Thời gian bay của họ bị giới hạn nghiêm ngặt bởi các quy định của từng bang tại Mỹ cũng như các quốc gia trên thế giới.

Bên cạnh đó, tờ Flying giải thích, những yếu tố khác như thời gian nghỉ ngơi giữa các chuyến bay, số giờ làm nhiệm vụ trước và sau chuyến bay, cũng như thâm niên của phi công tại một hãng hàng không cụ thể đều được tính đến khi xác định tổng số giờ bay được phép.

Trong khi đó tại Australia, có một công việc đặc thù tại sân bay mà người làm nhận được thù lao hấp dẫn, thậm chí con số cao hơn thu nhập của phi công.

Chỉ cần một sơ xuất của kiểm soát viên không lưu có thể dẫn tới những vụ tai nạn máy bay thảm khốc (Ảnh: News).

Theo cổng thông tin việc làm Seek tại Australia, các phi công muốn nhận được con số cao cần mất nhiều năm tích lũy kinh nghiệm và thường làm việc tại các hãng bay cao cấp.

Bên cạnh đó, thu nhập của các kiểm soát viên không lưu cũng được coi là con số đáng ngưỡng mộ, có thể nhận về 140.000 AUD mỗi năm (2,5 tỷ đồng). Đây là công việc rất đặc thù tại sân bay.

Tuy không trực tiếp ngồi trong buồng lái như phi công, nhưng các kiểm soát viên không lưu là người điều hành, đảm bảo sự an toàn của mỗi chuyến bay, liên lạc thông tin với phi công qua hệ thống radio để đưa ra hướng dẫn cất cánh và hạ cánh.

Dù công việc này đôi khi không cần bằng cấp, nhưng để được ngồi vào vị trí này, ứng viên cần trải qua các khóa đào tạo riêng và vượt qua hàng loạt bài kiểm tra, bao gồm đánh giá khả năng suy luận logic và số, nhận dạng mẫu, tốc độ xử lý, khả năng trực quan hóa trong không gian ba chiều.

Theo số liệu báo cáo từ News.com.au, chỉ khoảng 3% ứng viên có thể hoàn thành chương trình này. Đó có thể là một trong những lý do công việc này được trả mức lương "hậu hĩnh" hơn.

Ngoài ra, lý do khiến các kiểm soát viên không lưu nhận được tiền lương cao còn đến từ tính chất công việc của họ. Đó là những áp lực căng thẳng và mệt mỏi, không được phép sai sót. Chỉ cần một nhầm lẫn của công việc này có thể dẫn tới vụ tai nạn máy bay kinh hoàng.