Tỷ phú Musk miễn phí Internet Starlink tại Venezuela đến đầu tháng 2

Starlink của tỷ phú Elon Musk (Ảnh: Telegram).

Theo đó, Starlink, công ty thuộc sở hữu của SpaceX, thông báo sẽ cung cấp dịch vụ Internet băng thông rộng miễn phí tại quốc gia này trong một thời gian giới hạn, giữa lúc Venezuela vẫn đang chìm trong những diễn biến chính trị căng thẳng.

Economic Times dẫn các nguồn tin cho biết, dịch vụ Internet miễn phí sẽ được cung cấp cho người dân Venezuela đến ngày 3/2 giữa lúc quân đội Mỹ vừa tiến hành chiến dịch quân sự "bắt cóc" Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và đưa ông rời khỏi đất nước.

Vụ tấn công của Mỹ nhắm vào các địa điểm quân sự và gây gián đoạn hạ tầng liên lạc trên diện rộng.

Số liệu từ tổ chức Netblocks (Anh) cho thấy sự cố mất kết nối Internet đột ngột ở một số khu vực của Caracas vào ngày 3/1, mà theo họ là do "sự cố mất điện trong chiến dịch quân sự của Mỹ".

Theo truyền thông địa phương, một số khu vực của thủ đô không có kết nối Internet.

Thông tin về Starlink được chia sẻ trên tài khoản mạng xã hội X chính thức của công ty vào ngày 3/1, nhằm đảm bảo kết nối tiếp tục cho hàng triệu người tại nước này.

"Để ủng hộ người dân Venezuela", ông Musk viết trong một bài đăng trên X đồng thời đăng lại thông điệp từ Starlink nêu rõ sáng kiến ​​này.