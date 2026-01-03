Gợi ý lịch trình cho khách "săn" hoa tớ dày ở Mù Cang Chải

Mù Cang Chải (ở Lào Cai, trước đây là Yên Bái) là vùng núi Tây Bắc nổi tiếng với ruộng bậc thang tuyệt đẹp. Gần đây, khu vực này trở nên thu hút hơn với hình ảnh hoa tớ dày bung nở rực rỡ từ khoảng tháng 12 đến tháng 1 hằng năm, tạo nên sắc hồng rực khắp các bản làng, đồi núi.

Hoa tớ dày là loài hoa thân gỗ, nở 5 cánh hồng như hoa đào, mang ý nghĩa mùa xuân và sự khởi đầu mới trong đời sống văn hóa đồng bào dân tộc nơi đây.

Hoa hậu Lương Thùy Linh check-in trên con đường hoa tớ dày ở Mù Cang Chải (Ảnh: Facebook nhân vật).

Để có hành trình “săn hoa” tớ dày trọn vẹn giữa núi rừng Tây Bắc, du khách có thể tham khảo cẩm nang du lịch Mù Cang Chải dưới đây với những thông tin cơ bản và thiết thực về cách di chuyển, lưu trú, điểm tham quan, ẩm thực cùng các lưu ý cần thiết.

Những gợi ý này sẽ giúp du khách chủ động hơn trong việc lên kế hoạch, lựa chọn lịch trình phù hợp và tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp mùa hoa tớ dày nở rộ tại vùng cao Yên Bái.

Di chuyển

Từ Hà Nội, du khách có thể di chuyển đến Mù Cang Chải bằng xe khách hoặc ô tô cá nhân.

Với xe khách, du khách bắt xe xuất phát từ bến Mỹ Đình đi thẳng đến Mù Cang Chải. Một số tuyến khác dừng tại Nghĩa Lộ hoặc TP Yên Bái (nay là phường Yên Bái) rồi tiếp tục trung chuyển lên huyện vùng cao này.

Nếu tự lái ô tô, lộ trình phổ biến là theo Quốc lộ 32, qua Phú Thọ, Nghĩa Lộ, vượt đèo Khau Phạ để đến Mù Cang Chải. Đây là cung đường có cảnh quan đẹp nhưng nhiều khúc cua, thường xuất hiện sương mù, địa hình đèo núi hiểm trở nên người lái cần đặc biệt cẩn trọng.

Mù Cang Chải cách Hà Nội khoảng 300km, thời gian di chuyển trung bình 5-6 giờ, tùy điều kiện thời tiết và tình trạng giao thông.

Lưu trú

Mù Cang Chải hiện có nhiều lựa chọn phù hợp với các nhóm du khách khác nhau, từ homestay bình dân đến khu nghỉ dưỡng cao cấp.

Các homestay, nhà nghỉ do người dân bản địa vận hành tập trung ở khu vực La Pán Tẩn, Lim Mong, Chế Cu Nha... mang lại trải nghiệm gần gũi với đời sống và văn hóa địa phương. Một số homestay có view ruộng bậc thang, hoa tớ dày hoặc thung lũng, phù hợp với du khách trẻ và nhóm bạn.

Bên cạnh đó, Mù Cang Chải cũng có các ecolodge (khu nghỉ dưỡng sinh thái) và khách sạn quy mô vừa, thiết kế hài hòa với thiên nhiên, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng thoải mái hơn nhưng vẫn giữ được không gian núi rừng.

Hình ảnh đồi hoa tớ dày bung nở rực rỡ ở Khu nghỉ dưỡng Garrya Mù Cang Chải gây sốt (Ảnh: Anh Đức Nguyễn).

Ở phân khúc cao cấp, khu nghỉ dưỡng Garrya Mù Cang Chải - resort 5 sao đầu tiên của Yên Bái - gây ấn tượng với kiến trúc tre độc đáo và không gian đồi hoa tớ dày bao quanh.

Du khách có kế hoạch đi vào mùa hoa tớ dày hoặc các kỳ nghỉ dài ngày nên chủ động đặt phòng sớm để tránh tình trạng hết chỗ.

Điểm tham quan, check-in

Đến Mù Cang Chải vào mùa hoa tớ dày, du khách có cơ hội chiêm ngưỡng sắc hoa hồng đỏ bung nở khắp các sườn đồi, thung lũng và bản làng.

Những điểm ngắm hoa tớ dày được nhiều người lựa chọn gồm các xã Nậm Khắt, Púng Luông, Dế Xu Phình, Lao Chải và khu vực La Pán Tẩn, nơi hoa mọc xen kẽ quanh nhà dân và trên các triền núi ở độ cao trên 1.000m.

Đặc biệt, đồi hoa tớ dày trong khu nghỉ dưỡng Garrya Mù Cang Chải thu hút đông du khách nhờ hàng trăm cây hoa lâu năm bao bọc các căn nhà nghỉ, tạo nên khung cảnh ấn tượng để chụp ảnh, check-in.

Cảnh đẹp của ruộng bậc thang ở Mù Cang Chải nhìn từ trên cao (Ảnh: Toàn Vũ).

Ngoài săn hoa, du khách có thể kết hợp tham quan ruộng bậc thang La Pán Tẩn, Chế Cu Nha, “Móng Ngựa”, chinh phục đèo Khau Phạ, ghé các bản Lim Mong, Lim Thai để tìm hiểu đời sống đồng bào H’Mông hoặc thuê xe ôm bản địa dẫn vào sâu trong thung lũng với giá vài chục nghìn đồng.

Ẩm thực

Ẩm thực Mù Cang Chải mang đậm hương vị núi rừng Tây Bắc với những món ăn gắn liền đời sống của đồng bào dân tộc địa phương.

Du khách dễ dàng thưởng thức xôi nếp Tú Lệ dẻo thơm với hạt nếp căng bóng hoặc cốm Tú Lệ xanh non, mùi thơm đặc trưng, thường được bán theo gói nhỏ khoảng 100.000 đồng, thích hợp mua làm quà.

Các bữa ăn chính thường có thịt lợn đen bản nướng, thịt lợn đen hấp, gà đồi nướng mắc khén. Những món đậm chất núi rừng khác như pa pỉnh tộp (cá suối nướng kẹp tre), canh măng đắng, rau cải mèo xào, rau dớn rừng. Vào mùa, du khách còn có thể thử nhộng ong rừng, trứng kiến.

Tại các homestay, du khách có thể đặt mâm cơm truyền thống của người H’Mông, gồm nhiều món địa phương, vừa no đủ vừa là dịp trải nghiệm văn hóa ẩm thực bản địa.

Lịch trình gợi ý

Với quỹ thời gian 2 ngày 1 đêm, du khách có thể tham khảo lịch trình nhẹ nhàng, phù hợp để vừa nghỉ dưỡng vừa trải nghiệm trọn vẹn mùa hoa tớ dày ở Mù Cang Chải.

Ngày 1: Hà Nội - Mù Cang Chải

- Sáng: Khởi hành từ Hà Nội.

- Chiều: Nhận phòng, di chuyển dạo quanh La Pán Tẩn, ngắm hoa tớ dày hoàng hôn.

- Tối: Ăn tối, nghỉ ngơi, chuẩn bị sáng sớm chụp ảnh.

Ngày 2: Khám phá cảnh đẹp

- Sáng: Đi sớm lên đèo Khau Phạ - Sang Nhu chụp cảnh mây và ruộng bậc thang.

- Trưa: Ăn tại Tú Lệ, thử xôi nếp và cốm xanh.

- Chiều: Tham quan Lim Mong, Lim Thai hoặc rừng trúc Na Hán Tua.

- Tối: Thưởng thức đặc sản địa phương hoặc trở về Hà Nội trong đêm.

Góc check-in ruộng bậc thang quen thuộc của du khách khi đến Mù Cang Chải (Ảnh: D.T.).

Chi phí

- Giá vé xe khách: Khoảng 250.000-450.000 đồng/người/lượt

- Lưu trú:

+ Homestay địa phương có mức giá dao động khoảng 200.000-800.000 đồng/phòng/đêm, tùy loại phòng và thời điểm.

+ Khu nghỉ dưỡng sinh thái và khách sạn quy mô vừa có giá phòng phổ biến từ 800.000 đến khoảng 1,5 triệu đồng/đêm.

+ Khu nghỉ dưỡng Garrya Mù Cang Chải có giá phòng từ khoảng 4 triệu đồng/đêm trở lên và thường tăng vào dịp cao điểm, lễ, Tết.

Khu nghỉ dưỡng Garrya Mù Cang Chải có giá từ 4 triệu đồng (Ảnh: Garrya).

- Chi phí tham quan các vườn hoa thường dao động khoảng 10.000 đồng/người.

- Dịch vụ thuê trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc có mức giá từ khoảng 100.000 đồng/bộ, tùy độ cầu kỳ của trang phục (một số bộ được thêu, đính công phu có giá thuê lên tới hơn 500.000 đồng).

Mua sắm - quà tặng

Ngoài tham quan và trải nghiệm, du khách đến Mù Cang Chải có thể lựa chọn nhiều đặc sản địa phương để mua làm quà. Phổ biến nhất là cốm Tú Lệ, hạt dẻo thơm, thường được đóng gói nhỏ, giá khoảng 100.000 đồng/gói, gạo nếp Tú Lệ nổi tiếng dẻo ngon, giá dao động từ 70.000 đồng/kg.

Theo người dân địa phương, cốm Tú Lệ được làm từ nếp tan, loại nếp quý chỉ đất Tú Lệ mới trồng được (Ảnh: Toàn Vũ).

Các loại thịt trâu gác bếp, thịt lợn bản sấy khô mang hương vị đặc trưng của núi rừng có giá từ 800.000 đến hơn 1 triệu đồng/kg, tùy loại và chất lượng.

Du khách cũng có thể mua mật ong rừng, măng khô, ớt khô, gia vị mắc khén, hạt dổi để thuận tiện mang về làm quà.

Ngoài thực phẩm, khăn thổ cẩm, túi vải, váy áo truyền thống do người dân địa phương dệt, thêu thủ công cũng là những món quà ý nghĩa, vừa mang dấu ấn văn hóa vùng cao, vừa góp phần ủng hộ sinh kế cho bà con bản địa.

Những lưu ý

Khi du lịch Mù Cang Chải vào mùa hoa tớ dày, du khách nên lưu ý một số điểm để chuyến đi an toàn và trọn vẹn hơn.

Thời tiết vùng núi cao thường thay đổi nhanh, sáng sớm và ban đêm trời lạnh, có sương mù dày, vì vậy cần chuẩn bị áo ấm, khăn, giày thể thao hoặc giày leo núi có độ bám tốt.

Địa hình chủ yếu là đường đèo dốc, nhiều khúc cua gắt, nhất là trên Quốc lộ 32 và đèo Khau Phạ, du khách tự lái xe cần kiểm tra kỹ phương tiện, hạn chế di chuyển vào ban đêm hoặc khi thời tiết xấu.

Mùa hoa tớ dày cũng là thời điểm Mù Cang Chải thu hút đông du khách, các homestay và khu nghỉ dưỡng dễ kín phòng, do đó nên chủ động đặt chỗ trước.

Khi sử dụng các dịch vụ tại bản làng như vé vào vườn hoa, thuê xe ôm, thuê trang phục dân tộc hoặc ăn uống, du khách nên hỏi rõ giá trước để tránh phát sinh chi phí không mong muốn.

Trong quá trình tham quan, chụp ảnh tại các khu vực sinh hoạt của người dân, cần xin phép, tôn trọng không gian riêng tư, không bẻ cành, hái hoa hay xả rác bừa bãi.

Ngoài ra, nên chuẩn bị tiền mặt mệnh giá nhỏ để thuận tiện chi trả, bởi nhiều khu vực vùng cao chưa phổ biến thanh toán không tiền mặt.

Năm nay, lễ hội hoa tớ dày dự kiến được tổ chức vào ngày 3/1, đúng thời điểm mùa hoa nở rộ và đẹp nhất. Cùng với đó, tại sân vận động xã Mù Cang Chải diễn ra hội thi giã bánh dày năm 2026, hội thi Khèn H’Mông; gian hàng trưng bày, giới thiệu, bán các sản phẩm; tái hiện không gian văn hóa dân tộc cùng triển lãm ảnh nghệ thuật “Sắc thắm hoa Tớ dày”.