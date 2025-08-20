Vợ trẻ sát hại chồng rồi đăng ảnh khóc: Bi kịch từ thói quen "sống ảo"?

Khi mạng xã hội thành chỗ "bấu víu" cảm xúc

Những ngày qua, vụ án L.H. (23 tuổi, ở Phú Thọ) ra tay sát hại chồng rồi chụp ảnh bản thân buồn bã, nước mắt lưng chừng khóe mắt đăng tải lên Facebook, khiến dư luận rúng động.

Hành vi này gây tranh cãi dữ dội: Làm sao một người vừa gây ra tội ác nghiêm trọng mà vẫn có thể đăng ảnh "sống ảo" như thể không có chuyện gì xảy ra? Thậm chí, không ít người đặt câu hỏi: Phải chăng L.H. muốn "khoe" hành vi tội lỗi của mình?

Phóng viên Dân trí đã có cuộc trao đổi với chuyên gia tâm lý Hồng Hương về những chuyển biến tâm lý trong trường hợp này. Theo chuyên gia, ở thời điểm gây án, trạng thái tâm thần của L.H. "chắc chắn không còn bình thường".

Bà phân tích: "Khi con người bị dồn nén cảm xúc quá lâu, đến một lúc bùng phát thì hành vi trở nên bột phát và mất kiểm soát. Sau khi "xả" được sự tức giận ấy, họ lại rơi vào trạng thái trống rỗng.

Lúc này, não bộ chưa kịp đưa ra giải pháp hay định hướng hành động, mà chỉ vận hành theo thói quen và với người trẻ hiện nay, mạng xã hội chính là thói quen. Đó là lý do tại sao cô gái ấy vẫn có thể chụp ảnh, đăng Facebook - như một cách tự trấn an rằng "mọi thứ vẫn bình thường"".

Clip ghi lại cảnh người phụ nữ dùng hung khí đâm người đàn ông tử vong lan truyền trên mạng xã hội (Ảnh cắt từ clip).

Chuyên gia tâm lý Hồng Hương cho rằng thực chất, hành vi đăng tải hình ảnh của bản thân lên mạng xã hội sau khi gây ra sự việc nghiêm trọng còn là "một cách che giấu".

"Trong tâm lý tội phạm, sau khi gây ra tội ác, nhiều người lại tỏ ra rất bình thản, vẫn ăn uống, đi lại như không có chuyện gì. Đó là cơ chế tự bảo vệ của não bộ - vừa phủ nhận thực tại, vừa tìm chỗ "bấu víu". Với cô gái này, mạng xã hội trở thành nơi bấu víu để khỏa lấp sự trống rỗng, để cố gắng giữ lấy một vỏ bọc bình thường", chuyên gia lý giải.

Bài học về giá trị sống và sự bình an nội tâm

Từ góc nhìn xã hội, chuyên gia cho rằng mạng xã hội ngày nay đã trở thành một "sân khấu cảm xúc" của người trẻ. Với nhiều người, Facebook hay TikTok không khác gì một người bạn thân để chia sẻ, vui họ cũng "lên mạng" mà buồn họ cũng "lên mạng".

Theo bà, điều này không hẳn xấu, nhưng dễ khiến giới trẻ hình thành thói quen "trình diễn cảm xúc" thay vì học cách thực sự đối diện và xử lý cảm xúc. Đáng lo là khi thói quen ấy ăn sâu, thì ngay cả sau một biến cố nghiêm trọng, họ vẫn phản ứng theo lối mòn: Tìm đến mạng xã hội.

Ở góc độ dự phòng, chuyên gia Hồng Hương nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quan sát và phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường trong đời sống tinh thần của mỗi người. Trong cuộc sống, ai cũng cần thường xuyên quan sát, lắng nghe và để ý đến nhau để phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường về sức khỏe tinh thần của những người xung quanh.

"Nhiều khi nhìn bên ngoài thì cuộc sống có vẻ êm đềm, nhưng bên trong một người đã âm ỉ những khủng hoảng, tổn thương kéo dài. Nếu không được nhận diện và hỗ trợ kịp thời, đến khi gặp tác nhân kích thích, những bất ổn trong con người này sẽ phát tác dữ dội và có thể dẫn đến những hậu quả vô cùng nghiêm trọng", chuyên gia nói.

Theo bà Hương, mạng xã hội không có tội mà chỉ là tấm gương phản chiếu nội tâm mỗi người. Điều quan trọng nhất vẫn là hệ giá trị sống của từng cá nhân.

"Khi dùng mạng xã hội, người tích cực thì được nhân đôi niềm vui, người tiêu cực thì nỗi buồn càng nhân lên nhiều lần. Cho nên, nếu chúng ta không xây dựng cho bản thân một nền tảng vững vàng về đạo đức, ứng xử và nhất là sự bình an nội tâm, thì bất cứ biến cố nào cũng dễ cuốn mình vào vòng xoáy lệch lạc", bà nói.

Nhiều người chọn mạng xã hội làm nơi "bấu víu" cảm xúc, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn (Ảnh: Freepik).

Vị chuyên gia cũng nhắc nhở, qua câu chuyện này, bài học cho cả người trẻ và những người làm cha mẹ, thầy cô: Hãy dạy con trẻ biết yêu bản thân đúng nghĩa từ khi còn rất nhỏ. Yêu bản thân không phải là nuông chiều ham muốn nhất thời, mà là biết lựa chọn những gì mang lại bình an và giá trị lâu dài.

"Điển hình, nếu cô gái tên L.H. thật sự trân quý bản thân và kiểm soát được suy nghĩ, hiểu được đâu là điều ảnh hưởng đến sự bình an của mình, thì cô ấy đã không xuống tay với người chồng, để rồi khiến cuộc sống của mình cũng rơi vào bi kịch như thế.

Một người biết lấy sự bình an nội tâm làm chuẩn mực thì sẽ không dễ bị kích động, không bị chi phối quá mức bởi mạng xã hội hay người khác. Khi đó, họ mới có khả năng giữ được cân bằng cảm xúc, và tránh được những bi kịch đau lòng như vụ việc lần này", bà Hồng Hương chia sẻ.

Câu chuyện đau lòng của L.H. không chỉ là một vụ án mạng gia đình, mà còn là lời cảnh tỉnh về sức khỏe tinh thần, cách ứng xử với mạng xã hội và sự thiếu vững vàng trong hệ giá trị sống của một bộ phận giới trẻ.

Ở đó, mạng xã hội hiện lên như một chiếc gương phóng đại nội tâm và mỗi người, đặc biệt là những người trẻ. Ai cũng cần học cách yêu thương bản thân, tìm kiếm sự bình an từ bên trong thay vì chìm vào vòng xoáy "sống ảo" hay những hành động mất kiểm soát.