Tiểu thương chợ lớn nhất Nghệ An dầm mình trong nước nhặt từng cọng rau

Bão số 10 kéo dài từ đêm 28 đến sáng 29/9 với mưa to, gió giật mạnh đã gây nhiều thiệt hại cho các tiểu thương chợ Vinh (tỉnh Nghệ An).

Các ki ốt tạm trước cổng đình chính chợ Vinh bị bão quật sập mái. Phần mái này vừa được các tiểu thương thay mới sau cơn bão số 5 hồi cuối tháng 8.

Khu vực chợ đầu mối nông sản nằm phía tây đình chính chợ Vinh bị ngập sau bão số 10.

Đây là khu vực thấp trũng, mưa lớn kéo dài cộng với nước sông Vinh dâng, khiến nhiều nơi bị ngập sâu đến nửa mét. Nước cuốn theo rác thải đổ về các khu vực trũng.

Bà Hoàng Thị Anh (tiểu thương chợ đầu mối) cố gắng nhặt nhạnh những rau, quả còn sử dụng được. Tuy nhiên, do ngâm nước nên hầu hết rau, củ, quả của bà Anh đã hư hỏng.

"Trước bão, rau cũ đã không bán được, nên tôi tấp bạt lại về tránh bão. Sáng 29/9, hết bão, nghe báo chợ đầu mối bị ngập, tôi chạy lên thấy sạp rau củ của mình ngâm trong nước hết rồi, thiệt hại khoảng 3 triệu đồng", bà Anh chia sẻ.

Vợ chồng ông Nguyễn Viết Nam có một ki ốt kinh doanh thiết bị gia dụng sát mặt đường chợ đầu mối nông sản. Cơn bão số 5 hồi cuối tháng 8 khiến toàn bộ phần mái che trước ki ốt bị hư hỏng, phải thay mới. Khi bão số 9 đổ bộ, dù đã nép gọn vào phía trong nhưng mái che của ông nam tiếp tục bị giật rách, khung mái bị gãy.

"Mái che hỏng thì thay được, tôi chỉ sợ nước ngập, hỏng hết hàng hóa thôi. Vợ chồng tôi già rồi, không có ô tô, cũng không biết mang hàng đi gửi được ở đâu", ông Nam lo lắng.

Chợ đầu mối nông sản là nơi cung cấp rau, củ, quả cho các chợ dân sinh trong tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Nơi đây có khoảng hơn 600 hộ kinh doanh, trong đó có nhiều cơ sở kinh doanh nông sản quy mô lớn.

Mặc dù công tác phòng chống bão, bảo vệ hàng hóa đã được các tiểu thương và Ban quản lý chợ triển khai nhưng không tránh khỏi thiệt hại, nhất là khi bị ngập nước.

Sáng 30/9, mưa ngừng, nắng lên, tiểu thương chợ đầu mối nông sản kiểm kê hàng hóa, loại những thứ đã hư hỏng do ngâm nước và khởi động lại việc kinh doanh đã bị gián đoạn do mưa bão.