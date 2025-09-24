Quán cà phê ở TPHCM rộn ràng Trung thu, chi cả trăm triệu đồng để trang trí

Khi không khí Trung thu đang dần bao phủ khắp các tuyến đường ở TPHCM, nhiều quán cà phê đã nhanh chóng "thay áo mới", biến mình thành những không gian đầy cảm xúc, gợi nhớ về mùa trăng rằm truyền thống.

Từ những vầng trăng sáng rực, vườn thu lá vàng với cây hồng trĩu quả và ngôi nhà gỗ ấm áp, đến những chiếc đèn lồng truyền thống lung linh, tất cả đều được tái hiện một cách tinh tế, đưa khách hàng trở về với ký ức Trung thu xưa.

Trên Quốc lộ 13 (phường Bình Hòa, TPHCM), một quán cà phê nổi bật với kiến trúc nhà gỗ Bắc Bộ. Điểm nhấn bên trong là vầng trăng sáng trầm mặc, lơ lửng giữa làn sương huyền ảo, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, đầy chất thơ.

Bên ngoài, hàng loạt đèn ông sao cùng các vật dụng dân gian như nia, mẹt tre... được bài trí khéo léo, tạo nên một khung cảnh rực rỡ sắc màu, thu hút mọi ánh nhìn.

Trên đường Tên Lửa (phường An Lạc, TPHCM), một quán cà phê khác lại chọn phong cách mộc mạc, gợi nhớ về Sài Gòn xưa. Các góc trang trí với đèn lồng và mô hình rồng đỏ tạo nên bầu không khí ấm áp, rộn ràng, thu hút đông đảo khách ghé thăm.

Anh Nhân Học, chủ quán, chia sẻ: "Trung thu năm nay, quán đã đầu tư khoảng 100 triệu đồng cho nhiều hạng mục trang trí. Nổi bật là mô hình rồng thời Lý dài 12m, biểu trưng cho sự vươn mình của đất nước, cùng với lồng đèn Hội An, cửa hàng tạp hóa xưa và mô hình trăng cao 2m được ghép từ hơn 100 đèn ông sao".

Nhiều khách hàng tỏ rõ sự phấn khởi khi chiêm ngưỡng mô hình rồng cùng các tiểu cảnh Trung thu được bài trí công phu, mang đến một không gian độc đáo và đầy ý nghĩa.

Ông Lý Kiến Hoa, một người gốc Hoa, chia sẻ: "Khi đến đây, nhìn thấy những hình ảnh Trung thu lại gợi nhớ thời thơ ấu. Ngày ấy, Sài Gòn trăng sáng lắm, ba mẹ tôi thường ngắm trăng, uống trà, còn chúng tôi mong đến rằm để được thắp đèn lồng, ăn bánh".

Khác với không gian Sài Gòn xưa hay kiến trúc nhà gỗ Bắc Bộ, một quán cà phê ở phường Đông Hưng Thuận (TPHCM) lại tạo nên khung cảnh cổ tích với mô hình trăng sáng khổng lồ, ngôi nhà mái tranh và khu vườn mùa thu lãng mạn.

Tại đây, khách hàng không chỉ được thưởng thức cà phê và ngắm cảnh, mà còn có thể trải nghiệm dịch vụ cho thuê đồ cổ trang để chụp ảnh, tạo thêm những kỷ niệm đáng nhớ trong dịp Trung thu.

Chị Mỹ Hạnh, một người dân TPHCM, chia sẻ: "Hôm nay, mình chọn hóa thân thành chị Hằng trên cung trăng để lưu giữ kỷ niệm. Đây không chỉ là lễ hội của trẻ em, với mình còn là dịp để người lớn tìm lại ký ức tuổi thơ qua ánh đèn lồng, vầng trăng sáng và không khí đoàn viên".

Những quán cà phê với cách bài trí đậm màu sắc Trung thu đã góp phần mang không khí lễ hội đến gần hơn với công chúng, đồng thời gợi nhắc nét đẹp văn hóa truyền thống qua hình ảnh chị Hằng, chú Cuội giữa lòng đô thị hiện đại. Trung thu, hay còn gọi là Tết Trông Trăng hoặc Tết Nhi đồng, diễn ra vào rằm tháng Tám âm lịch hằng năm, và năm nay dịp lễ này rơi vào ngày 6/10 dương lịch.