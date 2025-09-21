Bánh Trung thu: Nơi giảm giá sâu vẫn ế, nơi không khuyến mãi lại đông nghẹt

Mặc dù, còn hơn 2 tuần nữa mới đến Tết Trung thu, thế nhưng thị trường bánh kẹo đã rục rịch ''chạy nước rút''. Nhiều tiểu thương, cửa hàng sớm treo bảng khuyến mãi, giảm giá từ 30%, thậm chí có nơi hạ tới 50% ngay từ đầu tháng để người dân mua sắm.

Thế nhưng, sức mua nhìn chung vẫn khá èo uột Một số tiểu thương thẳng thắn chia sẻ: ''Giảm sâu vậy mà vẫn khó bán, chỉ mong dịp Trung thu xả hàng còn gỡ lại được chút vốn''.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, nhiều tuyến đường ở TPHCM được tiểu thương treo những bảng khuyến mãi như mua 1 được 2, giảm nửa giá, giảm giá sốc... để thu hút khách.

Chị Hoàng Hạnh, chủ một sạp bánh trên đường 3/2 (phường Diên Hồng) than thở: ''Năm nào cũng giảm nhưng năm nay sức mua yếu hẳn. Dù hạ giá gần một nửa vẫn không bán được nhiều. Chúng tôi chỉ hy vọng sát Trung thu người ta mua nhiều hơn''.

Trái ngược với cảnh chờ khách mỏi mắt ở nhiều nơi, một số cơ sở làm bánh Trung thu gia truyền tại phường Bình Tiên (quận 6 cũ) lại luôn trong tình trạng tấp nập. Không treo biển khuyến mãi, không giảm giá, thậm chí còn giới hạn số lượng mỗi khách, nhưng người mua vẫn chen chúc xếp hàng.

Nhiều gia đình sẵn sàng bỏ ra số tiền cao hơn để có được hộp bánh ''đúng vị Trung thu'', thay vì ham rẻ nhưng lo ngại nguồn gốc.

Không ít người tiêu dùng bày tỏ lo ngại trước tình trạng khuyến mãi tràn lan. Anh Thanh Hiệp (38 tuổi, phường Chợ Lớn) nói: ''Bánh giảm giá quá sâu cũng khiến tôi phân vân về hạn dùng và nguồn gốc.''.

Từ ý niệm ''tròn đầy'', gắn liền với hình ảnh vầng trăng đêm Rằm tháng Tám, bánh trung thu tượng trưng cho sự trọn vẹn, đầy đủ. Người dân xem đây là biểu tượng của sum vầy, đoàn tụ, quây quần bên gia đình.

Đa phần những người dân tìm đến những thương hiệu quen thuộc vì tin tưởng vào chất lượng và uy tín lâu năm.

Các chuyên gia khuyến cáo nên mua bánh Trung thu tại những cửa hàng, thương hiệu uy tín hoặc cơ sở quen thuộc để đảm bảo chất lượng, nguồn gốc rõ ràng.