Người dân Thủ đô nô nức đón Trung thu sớm trên phố Hàng Mã

Hàng nghìn người đổ về phố Hàng Mã, Hà Nội, những ngày cuối tháng 9 để đón Trung thu sớm, tạo nên không khí lễ hội tưng bừng, nhộn nhịp. Dù ngày chính thức của Tết Trung thu (6/10 dương lịch) rơi vào đầu tuần, người dân vẫn tranh thủ những ngày cuối tuần để vui chơi, mua sắm và hòa mình vào không khí đêm trăng rằm.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí vào khoảng 20h, phố Hàng Mã (phường Hoàn Kiếm) đã chật kín người. Các gia đình đưa con nhỏ đi chơi Trung thu, khiến dòng người phải nhích từng chút qua các gian hàng rực rỡ sắc màu.

Thời tiết Hà Nội những ngày gần đây mát mẻ, dễ chịu, tạo điều kiện lý tưởng cho các hoạt động ngoài trời. Điều này càng khuyến khích các gia đình, đặc biệt là trẻ nhỏ, tham gia trải nghiệm không khí Trung thu truyền thống.

Các gian hàng trên phố Hàng Mã tràn ngập lồng đèn, đèn ông sao đủ mọi kích thước và kiểu dáng, thu hút ánh nhìn của du khách.

Nhiều gian hàng còn chủ động trang trí bối cảnh đẹp mắt, tạo điều kiện cho khách hàng chụp ảnh lưu niệm sau khi mua sắm.

Anh Hoàng Nhật Minh (34 tuổi, Hà Nội) chia sẻ cảm xúc khi đưa con đi chơi Trung thu phố cổ: “Đây là lần đầu tiên con tôi được trải nghiệm Trung thu trên phố Hàng Mã. Tôi chọn địa điểm này vì nơi đây gắn liền với tuổi thơ của mình, hồi nhỏ tôi cũng đã được bố mẹ đưa tới đây nên tôi muốn con mình cũng được cảm nhận những giá trị truyền thống này”.

Không chỉ người dân nội thành, nhiều gia đình từ các tỉnh lân cận cũng không ngại đường xa để đến Hàng Mã. Chị Giang (Mê Linh) bày tỏ: "Dù nhà ở xa nhưng tôi cùng chồng vẫn quyết tâm đưa con mình tới trải nghiệm phố Hàng Mã. Ở đây thực sự rất tấp nập và nhộn nhịp, mọi người ai ai cũng vui vẻ cười nói tạo nên bầu không khí tuyệt vời".

Các em nhỏ thích thú chụp ảnh cùng nhân vật Tôn Ngộ Không và được bố mẹ mua cho những món đồ chơi truyền thống.

Đối với giới trẻ, Hàng Mã cũng là địa điểm lý tưởng để ghi lại những khoảnh khắc đẹp. Bạn Trần Thị Hồng Trà (19 tuổi, Tuyên Quang) chia sẻ: “Tôi chọn đến phố Hàng Mã bởi không khí náo nhiệt và rực rỡ, nơi đây luôn mang lại cảm giác háo hức đặc biệt mỗi dịp Trung thu. Những gian hàng được trang trí bắt mắt, tràn ngập đèn lồng, trống, mặt nạ… gợi lại cho tôi những ký ức tuổi thơ. Tôi cũng muốn có nhiều bức ảnh đẹp để làm kỷ niệm tại phố cổ”.

Dù thu hút hàng nghìn lượt khách mỗi tối, việc các phương tiện giao thông vẫn được phép di chuyển qua phố Hàng Mã vào các ngày trong tuần đã gây ra tình trạng ùn tắc cục bộ, ảnh hưởng đến trải nghiệm của du khách.