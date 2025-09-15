Rộn ràng không khí Trung thu sớm ở phố lồng đèn lâu đời nhất TPHCM

Còn gần một tháng nữa mới đến Tết Trung thu, phố lồng đèn Lương Nhữ Học (phường Chợ Lớn, TPHCM) đã rộn ràng không khí lễ hội, thu hút hàng trăm người dân và du khách đổ về tham quan, mua sắm và chụp ảnh.

Ghi nhận vào tối 14/9, con phố dài gần 200m này đã trở nên đông đúc. Các gia đình đưa con nhỏ đến chọn lồng đèn, mua đồ chơi, trong khi giới trẻ cũng kéo đến từ sớm để dạo chơi, chụp ảnh check-in giữa không gian lung linh sắc màu.

Phố lồng đèn Lương Nhữ Học, với hơn nửa thế kỷ hình thành, đã trở thành điểm hẹn quen thuộc mỗi mùa Trung thu.

Hàng chục gian hàng san sát, rực sáng bởi muôn kiểu lồng đèn, từ truyền thống đến hiện đại, tạo nên một dải sắc màu lung linh, thu hút ánh nhìn của mọi người.

Ông Nguyễn Văn Đức, chủ một cửa hàng kinh doanh lồng đèn, cho biết năm nay lượng khách đổ về đông hơn hẳn năm ngoái.

"Vào dịp cuối tuần, đoạn đường này gần như đông kín người. Nhiều lúc khách đến mua, tôi bán không kịp nghỉ tay", ông Đức chia sẻ. Các loại lồng đèn ông sao cỡ nhỏ có giá từ 20.000 - 30.000 đồng/chiếc, loại lớn dao động từ 100.000 - 200.000 đồng/chiếc.

Nhiều em nhỏ theo chân cha mẹ đến khu phố, say mê ngắm nghía và háo hức chọn cho mình những chiếc lồng đèn yêu thích.

Giới trẻ cũng không bỏ lỡ cơ hội chụp ảnh kỷ niệm, hòa mình vào không khí lễ hội.

Dư Tuệ Minh (19 tuổi) chia sẻ: "Đây là năm đầu tiên tôi đến khu phố này. Ngoài lồng đèn ông sao truyền thống, ở đây còn có vô số mẫu mã khác nhau. Tôi đang phân vân không biết chọn chiếc thêu vải hình chú hổ hay chiếc có hình con thỏ, mẫu nào cũng rất bắt mắt".

Phố lồng đèn Lương Nhữ Học, vốn là nơi cộng đồng người Hoa sinh sống và gìn giữ nghề làm đèn lồng thủ công, mở cửa từ sáng đến khuya.

Một số bạn trẻ còn hóa trang thành những chú thỏ ngộ nghĩnh, hòa mình vào sắc màu Trung thu và chụp ảnh kỷ niệm giữa phố lồng đèn.

Những ngày cuối tuần, bạn trẻ từ các nơi đổ về chụp ảnh check-in ở phố lồng đèn Lương Nhữ Học.

Cứ đến mùa Trung thu, hàng trăm chiếc đèn lồng muôn sắc được treo khắp con phố, biến không gian thành bức tranh lễ hội rực rỡ, nhộn nhịp và hoành tráng, thu hút đông đảo người dân lẫn du khách đến tham quan, mua sắm và chụp ảnh.