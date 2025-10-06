Cảnh giác page giả Hệ thống Giải chạy Di sản, nguyên tắc vàng tránh lừa đảo

Thời gian gần đây, cộng đồng chạy bộ tại Việt Nam liên tục cảnh báo về tình trạng lừa đảo ngày càng tinh vi, đặc biệt là sự xuất hiện của những fanpage và website giả mạo mọc lên như “nấm sau mưa”.

Các trang này sử dụng tên gọi, logo và hình ảnh giống hệt kênh chính thức, đưa ra những chương trình bán bib (số áo chạy của vận động viên) giá rẻ hay khuyến mãi hấp dẫn để đánh lừa các runner (người chạy).

Không ít vận động viên (VĐV) đã thành nạn nhân, vừa mất tiền vừa không được tham gia giải, thậm chí còn bị lộ thông tin cá nhân.

Các chiêu trò phổ biến thường xoay quanh việc rao bán suất khi đã “sold out” (hết vé) với giá hời rồi biến mất; dựng fanpage, website nhái để giả danh ban tổ chức hoặc đối tác, từ đó gửi email, tin nhắn kèm đường link lạ nhằm chiếm đoạt tiền và dữ liệu tài khoản; thậm chí có nhóm đối tượng lập hẳn các giải chạy “ma” với website, poster và cả bib giả để thu phí đăng ký trước khi “bốc hơi” vào phút chót.

Một số kẻ gian còn lợi dụng tâm lý ham rẻ, kêu gọi runner “mua chung” để gom tiền, sau đó biến mất, hoặc đơn giản hơn là đánh cắp dữ liệu cá nhân để bán cho bên thứ ba và sử dụng cho những phi vụ lừa đảo tiếp theo.

Các VĐV tham gia giải chạy giao lưu các câu lạc bộ phong trào tại Công viên Thống Nhất sáng 26/7 (Ảnh: Heritage Race System).

Chia sẻ với phóng viên, anh Nguyễn Văn T., một VĐV phong trào tại Hà Nội, cho biết: “Tôi thấy quảng cáo mua bib giảm 50% trên một page Facebook, trùng tên với giải chạy mình định tham gia nên tin tưởng chuyển tiền ngay. Nhưng chờ mãi, tôi không thấy email xác nhận, liên hệ ban tổ chức chính thức mới biết mình bị lừa”.

Tương tự, chị Lê Thu H. (32 tuổi, TPHCM) cũng trở thành nạn nhân khi bỏ ra hơn 3 triệu đồng mua hai bib trên một website giả mạo.

“Trang web có đầy đủ logo, hình ảnh và cả bài viết giới thiệu giải, nhìn rất chuyên nghiệp. Tôi không nghi ngờ gì, đến sát ngày thi đấu mới biết mình không có tên trong danh sách vận động viên. Số tiền bỏ ra coi như mất trắng”, chị H. bức xúc.

Những trường hợp như anh T. và chị H. không còn hiếm gặp. Ngoài mất tiền, nhiều VĐV còn bị lộ thông tin cá nhân do cung cấp dữ liệu ngân hàng, địa chỉ, số điện thoại cho đối tượng lừa đảo qua đường link giả mạo.

Hệ thống Giải Di sản (Heritage Race System) là một trong hệ thống giải bị kẻ xấu giả mạo nhiều nhất để lừa gạt mọi người.

Hệ thống giải chạy marathon Di sản gồm 3 giải chạy lớn. Giải Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội 2025 sẽ diễn ra từ ngày 7 đến 9/11, với ngày thi đấu chính thức vào chủ nhật (9/11).

Giải là một thành viên trong hệ thống Standard Chartered Marathon danh tiếng toàn cầu. Năm ngoái, giải chạy này dẫn đầu các giải chạy marathon ở Việt Nam về số lượng vận động viên tham gia.

Giải chạy di sản Hà Nội xuất hiện nhiều page giả mạo (Ảnh: Chụp màn hình).

Tiếp đến là giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long (Halong Bay International Heritage Marathon), một trong những giải có đường chạy đẹp nhất Việt Nam. Cung đường chạy men theo bờ vịnh Hạ Long, nơi được UNESCO hai lần vinh danh là Di sản thiên nhiên thế giới, nơi được World Athletics và AIMS công nhận là đường chạy marathon đạt chuẩn thế giới.

Đường chạy bằng phẳng, cảnh quan hùng vĩ, thời tiết tháng 11 mát mẻ giúp VĐV dễ dàng chinh phục thành tích, đồng thời kết quả của giải cũng được công nhận để xét tiêu chuẩn tham gia các giải marathon quốc tế lớn.

Giải chạy Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long (Halong Bay International Heritage Marathon) là giải đầu tiên và đến nay là duy nhất đạt nhãn thế giới - World Athletics Label.

Giải Marathon Quốc tế Di sản Cần Thơ (Can Tho International Heritage Marathon) là giải đấu sôi động của vùng sông nước miền Tây, thu hút tới hơn 9.000 VĐV vào mùa giải 2024. Giải mang đến cho người chạy những trải nghiệm độc đáo về miền đất gắn liền với sông nước, chợ nổi và lòng mến khách của miền Tây.

Cả ba giải trong Hệ thống Giải chạy Di sản của DHA Việt Nam đều được Hiệp hội Marathon và Chạy đường dài Quốc tế - AIMS và Liên đoàn điền kinh Thế giới chứng nhận đường chạy đạt chuẩn quốc tế.

Fanpage chính thức của giải chạy Di sản Hà Nội (Ảnh: Chụp màn hình).

Bên cạnh đó, do các giải đều là thành viên của hệ thống Age Group Ranking System thuộc Abbott World Marathon Majors, nên thành tích tại đây được công nhận để xét tiêu chuẩn tham gia bất kỳ giải nào trong số 7 giải marathon danh giá nhất thế giới diễn ra tại Boston, Tokyo, London, Berlin, Chicago, New York City và Sydney. Ngoài ra, các VĐV còn có thêm cơ hội góp mặt tại 10 giải thuộc hệ thống Standard Chartered Marathon trên toàn cầu.

Uy tín, tầm vóc và kích thước giải là những lý do chính khiến chỉ trong vòng vài tháng, hàng loạt page và website giả mạo Hệ thống Giải Di sản (Heritage Race System) đã xuất hiện, mạo danh, chào mời, gạ gẫm những người ham mê chạy bộ nhưng nhẹ dạ cả tin để bán bib giả dưới chiêu bài giá “hời”, giá “vốn”, khiến nhiều VĐV mất tiền oan.

Đại diện ban tổ chức cho biết: “Chúng tôi phát hiện hàng chục page giả mạo, sao chép toàn bộ hình ảnh và nội dung từ fanpage chính thức. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến quyền lợi VĐV Giao lưu các CLB Chạy bộ phong trào mà còn làm tổn hại nghiêm trọng uy tín của hệ thống giải”.

Sự xuất hiện của các trang giả mạo một mặt cho thấy sức hút của hệ thống giải chạy Di sản, nhưng mặt khác cũng là lời cảnh báo với cộng đồng chạy bộ về sự cần thiết của việc đăng ký đúng kênh chính thống.

Ban tổ chức nhấn mạnh: “VĐV chỉ nên theo dõi thông tin trên website và fanpage chính thức của giải. Đây là nơi duy nhất công bố link đăng ký, giá vé, thể lệ và hướng dẫn thanh toán”.

Các VĐV chụp ảnh trước giờ xuất phát tại giải chạy giao lưu các câu lạc bộ tại Công viên Thống Nhất hôm 26/7 (Ảnh: Heritage Race System).

Nguyên tắc vàng để tránh bẫy lừa đảo khi đăng ký giải chạy

Những năm gần đây, không ít runner trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo liên quan đến vé giải chạy, để lại hậu quả mất tiền, mất niềm tin và ảnh hưởng đến tinh thần rèn luyện.

Theo khuyến cáo từ Ban tổ chức Hệ thống Giải chạy Di sản để tự bảo vệ mình, mỗi VĐV cần nắm rõ 7 nguyên tắc vàng sau:

- Lựa chọn đơn vị tổ chức giải marathon uy tín: Các VĐV chỉ nên đăng ký tham gia những giải chạy có ban tổ chức rõ ràng, đã từng tổ chức các sự kiện lớn, có giấy phép hợp pháp và truyền thông minh bạch như các giải thuộc Hệ thống Giải chạy Di sản. Các giải chạy uy tín thường được các cơ quan chức năng, các báo chí chính thống, các trang mạng uy tín và cộng đồng runner nhắc đến nhiều.

- Xác định kênh chính thống của giải: Mỗi giải chạy chỉ có một Fanpage hoặc website chính thức. Các tiêu chí để nhận diện Fanpage hoặc website chính thức: Có tick xanh và biển đã thông báo của Bộ Công thương ở cuối trang, có lượng theo dõi lớn, lượt thích nhiều đồng thời có liên kết trực tiếp tới trang chủ đơn vị tổ chức. Tuyệt đối không đăng ký hay giao dịch qua các trang fanpage lạ, link không rõ nguồn gốc hoặc tin nhắn cá nhân.

- Thanh toán đúng kênh: Ban tổ chức chuyên nghiệp luôn công bố cổng thanh toán chính thức trong đó chủ tài khoản phải là một pháp nhân (một công ty, một tổ chức… ), có hệ thống bảo mật rõ ràng. Runner cần tránh tuyệt đối không chuyển khoản vào tài khoản mang tên cá nhân vì đây là chiêu trò phổ biến của kẻ lừa đảo.

- Kiểm tra xác nhận sau đăng ký: Sau khi hoàn tất thanh toán, VĐV phải nhận được email hoặc thông báo đăng kí thành công từ hệ thống chính thức. Nếu không nhận được tin nhắn xác nhận hay chỉ nhận được tin nhắn rời rạc từ tài khoản cá nhân, cần cảnh giác kiểm tra lại thông tin vì các dấu hiệu đó báo hiệu dường như bạn đã sập bẫy lừa đảo.

- Cảnh giác với “giá hời”: Vé có mức giá rẻ bất thường, đặc biệt khi giải đã “sold out”, thường là mồi nhử.

- Giữ an toàn thông tin cá nhân: BTC thật sẽ không bao giờ yêu cầu người mua bib cung cấp các thông tin cá nhân như: Mật khẩu, mã OTP hay thông tin ngân hàng qua email hoặc SMS. Runner tuyệt đối không cung cấp các dữ liệu nhạy cảm này cho bất kỳ ai.

- Tham khảo cộng đồng và báo cáo kịp thời: Khi có nghi ngờ, hãy hỏi ý kiến từ những runner nhiều kinh nghiệm, CLB uy tín hoặc quản trị viên của các nhóm chính thống. Nếu phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần báo ngay cho BTC, quản trị viên nhóm hoặc cơ quan chức năng để ngăn chặn kịp thời.

Các giải chạy trong Hệ thống Giải chạy Di sản không chỉ mang đến trải nghiệm thể thao mà còn quảng bá di sản văn hóa, thiên nhiên của Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Sự chuyên nghiệp trong tổ chức, uy tín vận hành đã định vị hệ thống này như một thương hiệu chạy bộ tầm cỡ, khác biệt hoàn toàn với những lời chào mời “giá rẻ” từ các page giả.