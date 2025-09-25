Nhân viên văn phòng tiết lộ cách mua sắm online không lo “đau ví”

Thanh Nga (28 tuổi, nhân viên văn phòng tại TPHCM) chia sẻ, hầu như tháng nào cô và đồng nghiệp cũng đặt hàng online, từ quần áo, mỹ phẩm đến đồ gia dụng. Thói quen này khiến Nga luôn tìm tòi mọi cách để mua sắm thông minh nhất, vừa thỏa đam mê vừa không bị “đau ví”.

Ngoài việc canh giảm giá, săn mã freeship (miễn phí vận chuyển), tích điểm hay voucher, gần đây cô tìm ra bí quyết mới. “Ứng dụng hoàn tiền thông minh sẽ giúp bạn tiết kiệm hơn nữa”, Nga chia sẻ.

Hàng chưa giao, tiền đã được hoàn

Theo Thanh Nga, tính năng hoàn tiền không còn xa lạ với những tín đồ mua sắm online như cô. Tuy nhiên, đa số hình thức truyền thống lại khá rườm rà: từ việc phải tìm hiểu điều kiện áp dụng, chờ đợi lâu mới nhận được tiền hoàn cho đến phạm vi ưu đãi còn hạn chế.

Trước đây, Nga cũng từng thử thẻ tín dụng hoàn tiền, dù có lợi ích nhưng quy trình khá phức tạp, phải tìm hiểu mã ngành hàng (MCC), cộng thêm thời gian chờ đợi kéo dài cả tháng.

Mọi chuyện thay đổi khi Nga thử tính năng Hoàn Tiền Mua Sắm (HTMS) trên MoMo. Lần đầu đặt đơn mỹ phẩm 500.000 đồng, cô bất ngờ khi chỉ hai ngày sau đã thấy 25.000 đồng hoàn về MoMo, ngay cả khi đơn hàng còn chưa kịp giao đến tay. “Hàng chưa về nhưng tiền đã thấy, rõ ràng, minh bạch, khác hẳn những trải nghiệm trước đây”, cô nói.

Tiện ích hoàn tiền mua sắm tại MoMo (Ảnh: MoMo).

Đại diện MoMo cho biết, HTMS được phát triển nhằm nâng cao trải nghiệm cho khách hàng, khắc phục nhược điểm của các chương trình hoàn tiền trước đây vốn mất nhiều thời gian chờ đợi.

“Chúng tôi hiểu rằng người tiêu dùng ngày nay không chỉ tìm kiếm sản phẩm tốt mà còn cần sự minh bạch và tốc độ. Việc hoàn tiền trong 48 giờ khi thanh toán qua MoMo là điểm khác biệt biến mua sắm thường ngày thành một trải nghiệm tiết kiệm, tiện lợi hơn", ông Dương Thanh Đăng - Giám đốc dự án Hoàn Tiền Mua Sắm tại MoMo chia sẻ.

Lợi ích kép cho người tiêu dùng

Điều khiến Nga ấn tượng hơn nữa với tiện ích HTMS trên MoMo là sự tiện lợi. Thay vì phải tải thêm nhiều ứng dụng hoàn tiền khác, giờ đây tất cả thao tác chỉ gói gọn trên MoMo mà cô sử dụng hằng ngày để thanh toán hóa đơn.

Không những vậy, MoMo còn hợp tác với nhiều thương hiệu lớn từ Shopee, Tiki, Lazada, TikTok Shop cho đến du lịch, ăn uống, điện tử. “Nhiều khi tôi vừa dùng mã giảm giá của sàn, vừa nhận thêm hoàn tiền từ MoMo”, Nga vui vẻ kể.

Hoàn tiền nhanh chóng ở các sàn (Ảnh: MoMo).

Bí quyết để mua sắm thông minh của Nga là kết hợp nhiều lớp ưu đãi cùng lúc: chọn ngày sale (giảm giá) lớn, dùng voucher miễn phí vận chuyển, tận dụng mã giảm giá của sàn, rồi thanh toán qua ví điện tử để có thêm hoàn tiền. “Một chiếc máy sấy tóc giá gốc 1,2 triệu, hôm sale 9/9 giảm còn 900.000 đồng. Tôi dùng thêm voucher 100.000 đồng, được freeship, sau đó thanh toán bằng MoMo lại nhận thêm hoàn tiền”, Nga bật mí.

Với chi tiêu vài triệu đồng mỗi tháng cho mua sắm online, Thanh Nga tính toán rằng mình có thể tiết kiệm thêm hàng trăm nghìn đồng nhờ hoàn tiền MoMo. Khoản tiết kiệm này cô dùng để tiếp tục săn ưu đãi những đơn hàng kế tiếp.

Nhanh gọn là thế, thao tác để hoàn tiền qua Hoàn Tiền Mua Sắm đơn giản. “Chỉ gói gọn trong 3 bước: Mở ứng dụng MoMo, chọn mục “Hoàn Tiền Mua Sắm”; Chọn đối tác, ví dụ Tiktok Shop hoặc các nền tảng khác; Mua hàng và thanh toán bằng MoMo. Vậy là yên tâm chậm nhất trong 48h tiền lại quay lại túi”, Thanh Nga hướng dẫn.

Hướng dẫn sử dụng Hoàn Tiền Mua Sắm tại MoMo được phát triển từ ACCESSTRADE (Ảnh: MoMo).

“Chúng tôi tin rằng công nghệ không chỉ giúp việc mua sắm trở nên tiện lợi hơn, mà còn tạo ra cầu nối minh bạch, bền vững giữa thương hiệu và người tiêu dùng. Với tính năng HTMS, ACCESSTRADE mong muốn nâng cao trải nghiệm cho khách hàng, đồng thời giúp các doanh nghiệp chạm tới đúng người mua sắm thông minh của thời đại số”, ông Lưu Kỳ Tâm, đại diện ACCESSTRADE nhấn mạnh.

Người dùng dễ dàng tải MoMo trên điện thoại để trải nghiệm ngay tính năng Mua Sắm Hoàn Tiền, nơi mọi giao dịch đều trở thành cơ hội tiết kiệm.