Nữ nhân viên văn phòng bỏ việc, may chăn ga khởi nghiệp vì đam mê... ngủ

Nhân viên văn phòng rẽ hướng làm tiểu thương

Chị Thùy (39 tuổi) sống tại Hà Nội, từng theo học ngành công nghệ thông tin và đã có những năm tháng làm công việc văn phòng tại một tập đoàn công nghệ lớn. Sau khi chào đón hai con gái song sinh ra đời và thành mẹ của 3 nhóc tì, chị Thùy quyết định dừng công việc văn phòng để trở thành bà chủ tiệm may chăn ga gối theo yêu cầu.

Chọn việc khởi nghiệp, chị mong có nhiều sự tự do, linh hoạt hơn trong cuộc sống để tiện chăm sóc gia đình. Đã hơn 10 năm trôi qua kể từ khi quyết định chuyển hướng công việc, chị Thùy nhận thấy quả thực, khi một cánh cửa đóng lại thường sẽ có những cánh cửa khác mở ra, đưa lại cho mỗi người những trải nghiệm bất ngờ, thú vị.

Bản thân vốn đã biết nghề may từ sớm, do được mẹ và các chị gái truyền dạy trong gia đình, chị Thùy không xa lạ gì với chiếc máy may, dù chưa từng tham gia một lớp đào tạo bài bản nào.

Khi đứng trước quyết định chuyển hướng công việc, chị nhận thấy việc may chăn ga chất lượng, thiết kế theo yêu cầu riêng của khách hàng, vẫn là một thị trường chưa có nhiều tiểu thương khai thác, mức độ cạnh tranh chưa quá cao.

Vì vậy, chị quyết định trở thành một tiểu thương "làm tất, ăn cả", bỏ vốn nhập về đa dạng các mẫu vải, rồi nhận cắt may chăn, ga theo yêu cầu của từng khách.

Đối tượng khách hàng mà chị hướng tới là người tiêu dùng tầm trung, có nhu cầu với sản phẩm chăn ga chất lượng, có thị hiếu thẩm mỹ riêng, sẵn sàng chi trả mức giá cao hơn để có sản phẩm theo ý muốn.

Ban đầu, không ít đồng nghiệp cũ của chị Thùy lại trở thành những khách hàng đầu tiên của chị. Người này giới thiệu người kia, dần dần, chị Thùy có được tệp khách hàng trung thành.

Tự do đi kèm áp lực

Theo chị Thùy, có một vấn đề nhiều người lầm tưởng là khi tự kinh doanh, tự làm sếp của bản thân là sẽ có nhiều tự do về thời gian, nhưng không hẳn. Làm một tiểu thương nghĩa là mọi công việc đều đến tay, đầu việc rất nhiều, khối lượng công việc không hề nhỏ. Chị Thùy tốn sức, tốn thời gian hơn cả công việc văn phòng.

Làm một tiểu thương nghĩa là mọi công việc đều đến tay (Ảnh minh họa: IS).

Dù vậy, "trăm hay không bằng tay quen", một khi đã thực sự vào guồng, quen việc, mọi việc cũng vận hành trơn tru hơn. Theo chị Thùy, điểm cộng trong công việc hiện tại là chị có thể chủ động thu xếp việc phù hợp với những ưu tiên trong cuộc sống cá nhân.

Để có thể bình tĩnh chuyển hướng công việc, chị Thùy khuyên những ai đang có ý định này cần có sự chuẩn bị về mặt tài chính, có sự đồng thuận, ủng hộ và hỗ trợ của người bạn đời, nếu đã lập gia đình.

Ngoài ra, công việc kinh doanh của một tiểu thương đòi hỏi phải có sự tính toán, đong đếm rất lớn, nên nhiều người mới bước chân vào lĩnh vực này có thể sẽ bị sốc, bị ngợp vì không ngờ có đủ thứ phải lo nghĩ. Thậm chí, chị Thùy tự thấy bản thân đã có nhiều sự đổi thay về tính cách sau khi trở thành một tiểu thương.

Cơ duyên khởi nghiệp từ niềm đam mê... ngủ

Trong quá trình hơn 10 năm tồn tại với nghề may chăn ga thủ công, chị Thùy có không ít đợt lao đao, muốn bỏ nghề để quay lại với công việc văn phòng cho ổn định, được nhận lương đều đặn, giảm bớt những lo toan, tính toán...

Có những đợt ế hàng, ế khách kéo dài, chị chỉ còn biết tìm niềm vui trong... giấc ngủ. Ngủ để quên đi nỗi buồn... ế hàng, để thức dậy và thấy tâm trạng, đầu óc nhẹ nhàng, khoáng đạt hơn.

Thực tế, cũng chính niềm đam mê... ngủ đã đưa chị đến với nghề may chăn ga.

Những sản phẩm chăn ga gối do chị Thùy thực hiện (Ảnh: NTT).

Chị Thùy tự nhận bản thân có nhu cầu ngủ nhiều hơn người khác. Từ nhỏ, chị đã hay bị cha mẹ phàn nàn vì ngủ nhiều và dậy muộn. Trong quá trình trưởng thành, chị từng cố gắng thay đổi thói quen ngủ của bản thân nhưng sau cùng, chị lựa chọn coi "đam mê ngủ" là một niềm vui giản dị, vô hại và rất... tiết kiệm của cá nhân.

Chị tin rằng mỗi người có nhịp sinh học riêng và nên tôn trọng điều đó. Cũng chính vì có hứng thú đặc biệt với giấc ngủ nên khi cân nhắc nghỉ việc, chị đã nghĩ ngay tới chuyện chăm sóc giấc ngủ cho những người có cùng... niềm đam mê ngủ như mình.

Mỗi người dành ra tới 1/3 cuộc đời cho giấc ngủ nhưng những món đồ phục vụ cho chất lượng giấc ngủ tại nhiều gia đình nhiều khi chưa được chăm sóc xứng tầm. Những món đồ chất lượng bán trên thị trường lại có giá khá cao, mẫu mã nhiều khi không đáp ứng được nhu cầu thẩm mỹ riêng của người sử dụng.

Từ phân tích đó, chị Thùy muốn nâng cao trải nghiệm giấc ngủ cho khách hàng tầm trung bằng những sản phẩm chăn ga vừa chất lượng, vừa hợp gu, giá thành chấp nhận được. Khách của chị có thể đặt may từng món đồ theo kích thước riêng, tự lựa chọn mẫu vải theo ý thích.

“Độ lì” - yếu tố sống còn với tiểu thương

Trong những thời điểm kinh doanh khó khăn, chị Thùy không cố gắng tỏ ra mình vẫn đắt hàng. Chị không ngần ngại "kêu than" công khai trên tài khoản mạng xã hội để thu hút sự quan tâm, chia sẻ từ nhóm khách quen. Đơn hàng có thể từ đó mà ra.

Ngoài ra, trong những thời điểm vắng khách, chị vẫn tiếp tục cắt may những sản phẩm làm sẵn, để sẵn sàng đáp ứng những khách có nhu cầu mua hàng gấp.

Việc vẫn tiếp tục sản xuất ngay cả khi ế “sấp mặt” khiến chị có thêm sản phẩm mới để đăng tải trên trang cá nhân. Việc duy trì kỷ luật lao động cũng giúp chị giữ được độ vững tinh thần và nhịp điệu cuộc sống. Điều này rất quan trọng đối với tiểu thương. Trong giai đoạn ế hàng càng phải có kỷ luật, có độ vững tâm lý, thậm chí là... “độ lì” để vượt qua thời điểm khó.

Buông xuôi là rất dễ bỏ nghề. Khách cũng nhanh chóng cảm nhận được sự bệ rạc, lười nhác, xuống tinh thần của tiệm và sẽ dần ngại tìm đến.

Chị Thùy tận dụng vải thừa để sản xuất thêm phụ kiện, đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách (Ảnh: NTT).

Những giai đoạn rảnh việc ngồi chờ khách “nổ đơn”, chị Thùy lấy những phần vải thừa ra cắt may thành những bộ đồ mặc nhà, váy áo trẻ em, túi vải, chun tóc... Xác định nhóm khách hàng chính của mình đa phần là nữ giới, chị luôn tìm cách mở rộng mặt hàng để đáp ứng những nhu cầu đa dạng từ nhóm khách này.

Chị còn nhập về các mặt hàng như mỹ phẩm, đồ gia dụng thiết yếu, để quanh năm khách luôn có thể tìm đến với chị mua món này, món khác. Bằng cách luôn duy trì sản phẩm mới, chị Thùy khiến khách... không thể quên mình, luôn có lý do để tìm đến.

Làm một tiểu thương cũng đòi hỏi chị Thùy phải biết cân đối chi tiêu, có quỹ dự phòng, đặt ra ưu tiên trong chi dùng của gia đình. Do thu nhập của chị luôn khó đoán, có những giai đoạn trồi sụt, chênh lệch lớn nên vợ chồng chị phải thống nhất về thứ tự ưu tiên chi tiêu trong gia đình.

Vào thời điểm khó khăn, có những khoản sẽ buộc phải nhanh chóng cắt hẳn. Ngoài ra, để đảm bảo an toàn tài chính tối thiểu trong gia đình, chồng chị vẫn làm công ăn lương. Anh cũng nhận sửa chữa điện nước ngoài giờ làm như một nghề tay trái.

Để có được tâm lý cân bằng khi đối diện với bài toán tài chính trong gia đình, chị Thùy luôn có khoản tích lũy dự phòng để bình tĩnh đi qua giai đoạn... ế hàng. Việc có tích lũy giúp tiểu thương đi qua thời điểm khó một cách sáng suốt hơn, bền bỉ, thậm chí... "lì lợm" hơn, để không dễ dàng lựa chọn bỏ cuộc.