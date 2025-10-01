Khoảnh khắc nước tràn xuống hầm chung cư như thác ở Hà Nội

Nước chảy như thác

Chiều 30/9, trong cơn mưa tầm tã, chị T.H. (sống ở toà nhà CT2, Chung cư Thái Hà Constrexim, phường Đông Ngạc, Hà Nội) chật vật đón con trai từ trường về nhà.

Sau đó vài phút, trên nhóm cư dân thông báo khẩn, nước tràn vào tầng hầm xối xả. Hai vợ chồng vội vàng chạy xuống "sơ tán" xe máy ra ngoài.

Theo chị H., trước đó, nước chỉ dâng ở các đường nội bộ với độ cao chưa tới nửa bánh xe. Ban quản lý đã nỗ lực dùng bạt, bao cát chắn 2 cửa vào tầng hầm.

Nước xối xả tràn xuống tầng hầm chiều tối 30/9 (Ảnh: Cắt từ clip).

"Sau cơn mưa lớn, nước tràn vào theo đường giếng trời. Nước dội từ trên cao xuống xối xả khiến tầng hầm B3 ngập đến mắt cá chân.

Nghe tin về sự việc, vợ chồng tôi vội vàng chạy xuống. Trong vòng hơn 5 phút, nước dâng rất nhanh", chị H. chia sẻ.

Được biết, tại khu chung cư này có 2 giếng trời với cấu trúc hình bầu dục, thành cao hơn mặt đất khoảng 50cm, phủ bằng kính cường lực. Đây là vị trí để lấy ánh sáng cho tầng hầm, thông khí và trang trí.

Nước tràn vào tầng hầm chung cư xối xả như thác ở Hà Nội (Nguồn: Cư dân cung cấp).

Sống ở toà chung cư này hơn 7 năm, đây là lần đầu tiên chị H. chứng kiến nước tràn vào tầng hầm. Trước đây, trong những đợt mưa lớn, nước chỉ ngập mặt đường, không lan vào khu vực sân nằm giữa các toà nhà.

"Sau sự việc, điện bị cắt, thang máy không hoạt động được. Toàn bộ xe cộ của cư dân phải để ở sân hoặc các khu vực xung quanh, cuộc sống bị đảo lộn", chị H. thông tin thêm.

10h ngày 1/10, điện đã được cấp trở lại nhưng thang máy vẫn chưa hoạt động.

Sự cố bất khả kháng, ngoài dự kiến

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Ban quản lý của chung cư Thái Hà Constrexim, xác nhận có sự việc nước tràn qua giếng trời xuống tầng hầm lúc 17h ngày 30/9.

"Giếng trời có phủ kính cường lực, mục đích chính là tạo khe thoáng, thông khí. Hạng mục này được chủ đầu tư xây khá cao so với mặt đất, nhưng mực nước dồn về quá nhanh, tràn qua khe thoáng của giếng trời xuống tầng hầm", vị đại diện nói.

Khu vực giếng trời bị nước tràn qua dội xuống tầng hầm chung cư (Ảnh: Cư dân cung cấp).

Theo vị đại diện, việc nước dâng cao tràn vào giếng trời xảy ra rất bất ngờ. Trước đó, khi nước ngập mặt đường, Ban quản lý và Ban quản trị đã chuẩn bị bao cát, bạt để che chắn, ngăn nước vào hầm. Nhân viên của Ban quản lý gọi điện hướng dẫn chủ ô tô di dời phương tiện ra ngoài.

Sau sự việc, Ban quản lý phối hợp với cư dân và 20 chiến sĩ quân đội dùng bạt quây giếng trời, chắn bao cát xung quanh nên nước không tiếp tục chảy xuống.

Đêm qua, Ban quản lý huy động nhiều máy bơm để hút nước ra khỏi tầng hầm nhưng không xuể. Ban quản lý phối hợp với Ban quản trị lên phương án chọn thuê xe hút xử lý chất thải công suất lớn hoặc thuê máy bơm công nghiệp.

Ông T. (Thành viên Ban quản trị) cho biết, sự cố nước tràn vào hầm chung cư xảy ra sau trận mưa lớn bất thường, ảnh hưởng các toà nhà CT2, CT3, CT4.

Theo ông T., trước đây, khu chung cư này không bị ngập nước. Sự cố chiều tối 30/9 xuất phát từ nguyên nhân nước dâng cao hơn bình thường và tràn qua miệng giếng trời.

"Lượng mưa lần này lớn đến mức khó lường. Từ 12h, mặt đường bị ngập, sau 2 tiếng nước tiếp tục dâng lên, không có dấu hiệu rút. Sự việc nước tràn vào hầm qua giếng trời hoàn toàn bất khả kháng", ông T. nói.

Theo ông T., hiện nay, ưu tiên hàng đầu là kiểm tra, xử lý hệ thống điện đảm bảo sinh hoạt cho người dân. Sau đó, Ban quản trị phối hợp Ban quản lý sớm khôi phục lại hoạt động của thang máy giúp cư dân không phải vất vả đi thang bộ.