Người dân chênh vênh trên nóc nhà cao tầng để ngắm máy bay, xem diễu binh

6h sáng ngày 2/9, các tuyến đường diễu binh, diễu hành đã chật kín người dân chờ đợi suốt 2 ngày qua để ngắm nhìn các chiến sĩ, xe pháo và đặc biệt là máy bay (Ảnh: Tiến Tuấn).

Và cả ở trên các điểm cao, nóc các nhà dân, chung cư tập thể dọc hai bên đường, phố cũng không còn một chỗ trống (Ảnh: Tiến Tuấn).

Nhiều nhà hàng, quán bar có view đẹp đã đón khách đặt chỗ lên từ ngày hôm trước và chờ xuyên đêm đến sáng (Ảnh: Tiến Tuấn).

Tuy nhiên, một số thanh niên kê ghế ngồi trên mái tôn để có góc quan sát tốt hơn nhưng khá nguy hiểm (Ảnh: Tiến Tuấn).

Khách sạn A25 trên phố Ngô Sỹ Liên không cho người bên ngoài vào, chỉ đồng ý cho khách thuê phòng lên tầng thượng ngắm máy bay trong buổi sáng nay để hạn chế số lượng, đảm bảo an toàn (Ảnh: Tiến Tuấn).

Khách sạn này cao 16 tầng và có view nhìn thẳng trực tiếp ra Quảng trường Ba Đình. Đây cũng là vị trí nằm trên trục đường bay của các loại máy bay sẽ bay thẳng từ hồ Tây vào trung tâm Hà Nội (Ảnh: Phạm Thành Long).

Trên nóc trụ sở Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) ở 58 Quán Sứ, phóng viên nhà đài cũng đã sẵn sàng máy quay, máy ảnh để ghi hình khi máy bay biểu diễn trên bầu trời (Ảnh: Tiến Tuấn).

Sau các buổi không quân bay tập, bay hợp luyện vào trung tâm Hà Nội tuần qua, người dân rất háo hức được nghe lại tiếng máy bay gầm vang trời và nhào lộn trên không trong ngày Quốc khánh 2/9 (Ảnh: Phạm Thành Long).

Những toà nhà cao từ 10 tầng trở lên, không bị che chắn, nằm trong bán kính 1km tính từ Quảng trường Ba Đình đều có tầm nhìn dễ dàng quan sát máy bay biểu diễn trong lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 (Ảnh: Phạm Thành Long).

Một công trình nhà cao tầng đang xây dựng cũng trở thành điểm ngắm máy bay lý tưởng trong sáng nay.

Nóc một số toà nhà cao tầng có sự xuất hiện của lực lượng công an để đảm bảo giữ trật tự, kiểm soát an ninh tuyệt đối cho sự kiện A80 và an toàn cho người dân (Ảnh: Tiến Tuấn).

Tại toà chung cư cao tầng ở số 69B đường Thụy Khuê, cư dân và các phóng viên, nhiếp ảnh gia đã lên đông kín mặt sân thượng từ 5h30 sáng (Ảnh: Hoàng Việt).

Thời tiết Hà Nội sáng nay khá mù mịt, tầm nhìn hạn chế. Do vậy, những người ở các vị trí trên cao là số ít người dân ở Hà Nội may mắn quan sát được các loại máy bay của Không quân nhân dân Việt Nam bay chào mừng sự kiện A80 (Ảnh: Phạm Thành Long).

Khách trên các nhà hàng, quán cà phê, khách sạn cao tầng thích thú ngắm nhìn và chụp ảnh các biên đội trực thăng kéo cờ bay ngang qua (Ảnh: Bảo Quyên).

Những vị khách ở khách sạn trên đường Điện Biên Phủ thậm chí có thể theo dõi cả khối xe pháo quân sự di chuyển bên dưới đường cũng như các khối chiến sĩ diễu binh qua ngã 5 Cửa Nam (Ảnh: Tiến Tuấn).

Khu vực ngã tư Lê Duẩn - Hai Bà Trưng, các mái nhà, ban công, điểm cao tại đây không còn một chỗ trống. Người dân tận dụng mọi khoảng không gian dù là nhỏ nhất để có thể ngắm nhìn các chiến sĩ diễu binh đi qua (Ảnh: Tiến Tuấn).