Bay giữa trời vinh quang

Sáng 2/9, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), long trọng diễn ra lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (Ảnh: Tiến Tuấn).

Mở màn cho lễ kỷ niệm là màn bay biểu diễn của Không quân nhân dân Việt Nam (Ảnh: Minh Quân).

7h10, biên đội 10 trực thăng kéo cờ Đảng, cờ Tổ quốc xuất phát từ sân bay Hoà Lạc, bay ngang lễ đài và Cột cờ Hà Nội (Ảnh: Vũ Quang Anh).

Trực thăng kéo cờ vòng qua khu vực hồ Gươm và Quảng trường Cách mạng tháng Tám ở khu vực Nhà hát lớn (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Tiếp theo sau là đội hình 3 máy bay vận tải Casa C-295 và C-212 xuất phát từ sân bay Gia Lâm ngang qua lễ đài (Ảnh: Minh Quân).

Do thời tiết không thuận lợi, các máy bay phản lực xuất phát từ sân bay Kép (Bắc Ninh) đã thay đổi kế hoạch và chuyển sang bay màn kết của lễ kỷ niệm, vào lúc 8h15 (Ảnh: Hữu Khoa).

Một chiếc máy bay huấn luyện đa nhiệm Yak-130 mang số hiệu 2103 thả nhiều lượt pháo sáng trên bầu trời Thủ đô Hà Nội (Ảnh: Vũ Quang Anh).

Trong ảnh, một máy bay huấn luyện L-39NG mang số hiệu 2304 bay ngang bầu trời Quảng trường Ba Đình trong sáng nay (Ảnh: Vũ Quang Anh).

Màn biểu diễn được mong chờ nhất là từ những chiếc tiêm kích "hổ mang chúa" SU-30MK2 thả pháo sáng trên bầu trời (Ảnh: Vũ Quang Anh).

Vị trí chân Cột cờ Hà Nội là điểm ngắm máy bay thuận lợi và đẹp nhất trong sáng nay (Ảnh: Hữu Khoa).

Do điều kiện thời tiết không thuận lợi, chỉ có 2 chiếc tiêm kích SU-30MK2 bay vào bầu trời Thủ đô Hà Nội và thả pháo sáng lần lượt từng chiếc một (Ảnh: Mạnh Quân).

Màn thả đạn pháo sáng rực rỡ trên bầu trời Quảng trường Ba Đình của tiêm kích SU-30MK2 mang số hiệu 8591 lúc 8h30 sáng nay (Ảnh: Tiến Tuấn).

Góc quan sát tiêm kích SU-30MK2 thả đạn nhiễu từ phía đê Yên Phụ vào thành phố (Ảnh: Hải Long).

Tiêm kích SU-30MK2 hạ cánh xuống đường băng, hoàn thành nhiệm vụ bay biểu diễn trong ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước.