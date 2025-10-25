Man Utd bất ngờ đón nhận tin dữ khi đang bay cao

Vào lúc 23h30 hôm nay (25/10), Man Utd sẽ đón tiếp Brighton trên sân nhà Old Trafford ở vòng 9 giải Ngoại hạng Anh. Trước trận đấu này, đoàn quân HLV Ruben Amorim đang thi đấu thăng hoa khi giành chiến thắng trong 3/4 trận đấu gần đây.

Mount và Maguire chưa chắc ra sân trong trận gặp Brighton (Ảnh: Getty).

Đặc biệt, chiến thắng ngay trên sân Anfield của Liverpool ở vòng trước đang giúp thầy trò HLV Ruben Amorim có sự hưng phấn cao độ. Họ đã vươn lên vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng với 13 điểm sau 8 trận, chỉ kém đội đầu bảng Arsenal 6 điểm.

Tuy nhiên, trong lúc đang thăng hoa, Man Utd lại đón nhận tin dữ khi bộ đôi Harry Maguire và Mason Mount chưa chắc ra sân trong trận đấu với Brighton. Hai cầu thủ này đều góp công lớn trong chiến thắng 2-1 của Quỷ đỏ trước Liverpool ở vòng đấu trước. Maguire là người ghi bàn ấn định tỷ số 2-1, còn Mount thi đấu năng nổ trong suốt 61 phút có mặt trên sân.

HLV Amorim tiết lộ về tình trạng của hai cầu thủ: “Đội hình hiện tại của Man Utd nhìn chung ổn. Chúng tôi có một vài trường hợp cần theo dõi như Maguire và Mount. Họ bị va chạm nhẹ nhưng không nghiêm trọng. Chúng tôi sẽ đánh giá thêm vào ngày mai. Lisandro Martinez vẫn chưa thể trở lại, còn lại toàn đội đều sẵn sàng”.

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cũng đánh giá cao Brighton, đối thủ từng toàn thắng Man Utd cả hai lượt ở mùa trước và thậm chí họ đã ba lần liên tiếp ca khúc khải hoàn tại Old Trafford dưới ba đời HLV khác nhau.

HLV Amorim nói thêm: “Tôi nghĩ đây sẽ là trận đấu rất khó khăn. Brighton là đội bóng rất thú vị. Họ chơi bóng có tổ chức, xử lý tình huống chuyển trạng thái rất tốt và đang thể hiện sự toàn diện ở nhiều khía cạnh, kể cả trong các tình huống cố định. Chúng tôi phải thật tập trung và thông minh để đối đầu với CLB này”.

Man Utd có thành tích đối đầu không tốt trước Brighton trong những năm qua (Ảnh: Getty).

HLV 40 tuổi của Man Utd cũng không tiếc lời khen dành cho người đồng nghiệp Fabian Hurzeler, người năm nay mới 32 tuổi và đang bước vào mùa giải thứ hai dẫn dắt Brighton. HLV Amorim cho biết: “Bạn có thể thấy rõ dấu ấn của Fabian trong cách Brighton chơi bóng. Đó là lối chơi đầy năng lượng và niềm tin. Họ trung thành với triết lý của mình, ngay cả khi chịu sức ép. Tôi thực sự là người hâm mộ Fabian”.

Trong trận đấu với Brighton, Bruno Fernandes sẽ đánh dấu cột mốc 300 lần ra sân cho Man Utd. Nói về người đội trưởng của CLB, HLV Amorim thừa nhận ngạc nhiên: “Tôi nghĩ cậu ấy khác với những gì người ta thường nói. Bruno Fernandes là người cực kỳ tập trung, đôi khi có thể bộc lộ sự thất vọng nhưng xuất phát từ mong muốn giúp đỡ đội bóng.

Cậu ấy luôn muốn gánh trách nhiệm, cảm nhận sâu sắc mỗi khi đội không thắng. Với tôi, đó là phẩm chất của một thủ lĩnh thực thụ, một cầu thủ lớn. Hy vọng vào ngày mai, Bruno sẽ đạt cột mốc đáng nhớ ấy theo cách thật đặc biệt”.