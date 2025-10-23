Câu được con cá trê dài gần 3m nặng 117kg, cần thủ suýt bị lôi xuống nước

Theo truyền thông địa phương, có thể đây là con cá trê lớn nhất từng được bắt tại khu vực này.

Cần thủ Josh Garrity, 30 tuổi, đến từ Cumbria, Vương quốc Anh, có chuyến đi chơi cùng những người đam mê câu cá ở Tây Ban Nha. Cả nhóm dự kiến sẽ tới đây câu cá khoảng 5 ngày.

Cả nhóm vật lộn 30 phút mới bắt được con cá (Ảnh: Mail).

Tối 16/10, khi tới sông Serge để câu, người đàn ông bất ngờ thấy cần câu của mình bị kéo mạnh dữ dội. Sức kéo của con cá mạnh tới mức suýt nữa lôi Josh xuống sông. Thấy vậy, anh phải nhờ sự hỗ trợ của những người đi cùng.

Cả nhóm vật lộn, phối hợp cùng nhau để đưa con cá khổng lồ lên bờ an toàn lúc 21h30 cùng ngày. Đó là con cá thuộc loài cá trê Wells châu Âu (vốn là loài cá da trơn lớn nhất thế giới, được tìm thấy ở châu Âu). Cả nhóm phải tự chế một tấm trượt mới kéo được con cá vào bờ.

"Tôi gần như không thể thở nổi. Ban đầu, tôi không biết đã câu trúng thứ gì nhưng nó nặng khủng khiếp. Thiếu chút nữa, tôi đã bị kéo tuột xuống sông. Đây là chuyến đi để đời", anh Josh nói.

Cả nhóm mất khoảng 30 phút mới đưa được con vật lên để tiến hành đo đạc. Số phận của con cá sau đó không được đề cập tới.

Cận cảnh con cá trê khổng lồ dài gần 3m (Ảnh: Mail).

Được biết, nhóm của Josh tới Tây Ban Nha để tham dự sự kiện câu cá với tên gọi "Tour câu cá trê khổng lồ".

Trước đó, vào năm 2023, một ngư dân người Italy có tên Alessandro Biancardi đã câu được con cá trê Wells châu Âu dài 2,85m. Thời điểm đó, kích thước của con vật được công nhận là phá vỡ kỷ lục thế giới.

Tháng 9, 3 ngư dân ở Nam Moravia (Cộng hòa Séc) cũng bắt được một con cá trê bạch tạng dài 2,5m, nặng hơn 100kg.

Cá trê Wells châu Âu vốn là loài cá da trơn tập trung nhiều ở sông Ebro (Tây Ban Nha) và sông Volga (Nga). Tại Anh, loài này cũng được thả vào nhiều sông và hồ nước ngọt.

Đây vốn là loài có khả năng sinh sản nhanh, ăn tạp và có thể phát triển rất lớn, gây ảnh hưởng tiêu cực tới hệ sinh thái bản địa ở các nước như Pháp, Italy, Tây Ban Nha và Vương quốc Anh.

Nơi sinh sống của chúng là vùng nước ngọt và nước lợ. Chúng có đặc điểm bao gồm thân hình màu xám, có mắt và miệng lớn. Thức ăn của chúng chủ yếu là cá và chim.