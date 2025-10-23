Bốn chị em tên “Thích, Thật, Thà, Thôi” và điều đặc biệt phía sau

Với người Việt, tên gọi không chỉ là một danh xưng mà còn là lời chúc, niềm tin và những kỳ vọng cha mẹ dành cho con cái.

Cha mẹ của Trần Thanh Thôi (ở Bà Rịa – Vũng Tàu cũ, nay là TPHCM) chọn cách đặc biệt dạy con bài học làm người bằng chính tên gọi: Thích, Thật, Thà, Thôi.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Trần Thanh Thôi (SN 1999) cho hay, cô khá bất ngờ khi câu chuyện về tên 4 anh chị em được nhiều người biết đến.

“Tôi không nghĩ mọi người lại quan tâm nhiều đến vậy. Qua đó tôi cũng biết, hóa ra cũng có người có tên gọi giống mình", Thôi cho hay.

Cô gái có cái tên lạ Trần Thanh Thôi (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo Thôi bố mẹ cô đặt tên 4 người con có sự liên kết rất rõ. Người con gái thứ nhất là Trần Thanh Thích, người con gái thứ hai là Trần Thanh Thật, người con trai kế tiếp là Trần Thanh Thà và con gái út là Trần Thanh Thôi.

Bốn tên gọi này kết hợp lại gửi gắm mong ước các con luôn yêu thương nhau và sống thật thà, lương thiện.

“Cha tôi nói, chỉ có người thật thà, sống tử tế mới được mọi người quý mến và tôn trọng. Cái tên cũng là lời nhắc nhở để chúng tôi ghi nhớ điều đó suốt đời”, Thôi chia sẻ.

Cách đặt tên độc đáo ấy, theo cô gái sinh năm 1999, cũng phản ánh tính cách của cha cô - người luôn đặt tình cảm gia đình lên hàng đầu.

Bức ảnh chụp cha mẹ cùng 4 chị em Thôi hồi nhỏ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Thôi tâm sự: “Cha tôi luôn yêu thương anh chị em trong nhà, coi tình thân là điều quý giá nhất. Nên ông cũng mong chúng tôi lớn lên biết trân trọng gia đình như ông và các anh em trong nhà”.

Sở hữu một cái tên độc lạ, cô gái gặp phải những tình huống dở khóc dở cười. Một lần, Thôi bị nhầm tên trên giấy khen thành “Trần Thanh Khôi” khiến cô phải xin sửa lại. Thôi cũng thường khiến nhiều người tò mò đến mức phải hỏi thêm vài lần, thậm chí yêu cầu xem giấy tờ tùy thân để biết tên thật.

Cô kể: "Khi tôi giới thiệu: "Dạ, tôi tên Thôi ạ!", mọi người thường hỏi lại: “Ủa, sao lại thôi em?”. Có người còn nghĩ tôi đang đùa cho đến khi tôi đưa giấy tờ ra".

Về sau, cô rút kinh nghiệm, giới thiệu cả tên đệm, có người lại nghĩ cô tên là "Thanh". Nghe cô gái nhắc lại 2-3 lần tên mình, người hỏi mới nghe ra nhưng vẫn kèm theo dáng vẻ ngạc nhiên.

Thôi gặp nhiều câu chuyện đáng nhớ với tên gọi của mình (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Dù từng thấy ngại ngùng vì bị trêu chọc khi còn đi học, Thôi dần học cách yêu quý tên của mình. “Lúc nhỏ tôi từng muốn đổi tên, lớn lên tôi thấy tên mình tuy lạ nhưng có ý nghĩa, lại dễ khiến người khác nhớ”, cô nói.

Chia sẻ về 4 anh chị em, Thôi cho hay, mỗi người có một tính cách riêng, nhưng điểm chung là luôn rất chân thành. Chị cả tươi cười, luôn suy nghĩ tích cực, khiến người khác cảm thấy dễ chịu, chị thứ hai trầm tính, ít nói, rất đáng tin cậy, ấm áp. Người anh trai Thanh Thà hoạt ngôn, hài hước, còn Thôi tự nhận mình là người nói nhiều và sống lạc quan.

Bốn anh chị em Thôi có một sự gắn kết đặc biệt về tên gọi (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Từ câu chuyện của gia đình, cô gái tin rằng tên gọi phần nào ảnh hưởng đến mỗi người. “Cha mẹ tôi đặt tên như vậy vừa răn dạy, vừa để chúng tôi noi theo ý nghĩa trong tên gọi của mình. Tôi nghĩ điều đó giúp chúng tôi sống tốt hơn, chân thành và biết nghĩ cho người khác”, cô cho hay.

Dù yêu cái tên của mình, Thôi cho biết sau này không muốn tiếp nối "truyền thống độc lạ" để đặt tên cho con cái vì dễ gây hiểu nhầm. Cô mong muốn tên con cái mình sau này mang ý nghĩa tốt đẹp kể cả khi đứng độc lập.

“Tôi rất thích cái tên Thảo Trân. Những người tên Thảo hay Trân tôi gặp đều rất tốt tính, hiền lành, hiếu thuận, yêu thương gia đình. Đó là một cái tên đẹp và bình yên”, cô nói.

Câu chuyện đặt tên đặc biệt của gia đình Thôi khiến nhiều người ấn tượng bởi thông điệp giản dị mà sâu sắc: Hãy luôn sống thật thà, chân thành và yêu thương, đó là điều giản dị nhưng đem lại hạnh phúc lớn lao.