6 cây xanh sống dai thích hợp để trồng trong nhà

Trong thế giới nội thất hiện đại, cây xanh không chỉ để làm đẹp. Chúng là những sinh thể sống, mang năng lượng, thanh lọc không khí và lưu giữ ký ức của ngôi nhà qua năm tháng.

Và nếu bạn từng nản lòng vì cảnh chậu cây nhanh héo úa, thì hãy yên tâm bởi có những loài cây kiên cường đến mức có thể sống khỏe suốt nhiều thập kỷ, thậm chí hơn cả một đời người.

Dưới đây là 6 loài cây cảnh nổi tiếng về tuổi thọ và sức sống phi thường, vừa dễ chăm, vừa bền bỉ, rất lý tưởng cho những ai bận rộn mà vẫn muốn phủ xanh không gian sống.

Với nhiều người, cây cảnh không chỉ là vật trang trí mà còn là một người bạn tri kỷ, lặng lẽ chứng kiến những đổi thay của không gian sống và của chính gia chủ (Ảnh: Getty).

Lưỡi hổ (Sansevieria Trifasciata) - Chiến binh bất tử

Nếu có giải cho loài cây sống dai nhất, lưỡi hổ chắc chắn vô địch. Loài cây này có thể sống khỏe trong mọi điều kiện từ thiếu sáng, khô hạn đến ánh nắng gắt, và hầu như không thể chết trừ khi bạn tưới quá tay.

Các chuyên gia cho biết, lưỡi hổ có thể tồn tại 20-25 năm, thậm chí hơn, chỉ với 2-4 lần tưới mỗi tháng. Bí quyết là luôn để đất khô hoàn toàn giữa các lần tưới.

Nhờ khả năng thích nghi bậc thầy, lưỡi hổ là lựa chọn hoàn hảo cho những người mới tập chơi cây hoặc thường xuyên vắng nhà.

Lưỡi hổ được mệnh danh là "bất tử" trong giới cây cảnh (Ảnh: Getty).

Ngọc bích (Crassula Ovata) - Biểu tượng thịnh vượng trăm năm

Được xem là cây tài lộc trong văn hóa Á Đông, cây ngọc bích không chỉ mang ý nghĩa may mắn mà còn gây kinh ngạc bởi sức sống bền bỉ, có thể sống 50-70, thậm chí hơn 100 năm.

Lá cây mọng nước giúp chúng dễ dàng chịu khô hạn, chỉ cần tưới khi lớp đất mặt khô. Theo thời gian, thân cây dần hóa gỗ, tạo dáng như một bonsai mini, tượng trưng cho sự sung túc và bền vững.

Một “khoản đầu tư xanh” đúng nghĩa - càng lâu năm, càng đẹp và càng có giá trị.

Cây ngọc bích có thể sống 50 đến 70 năm, thậm chí lâu hơn (Ảnh: Getty).

Kim tiền (ZZ Plant) - Nhà vô địch “dễ tính”

Nhà bạn không có nhiều ánh sáng? Không sao. Bạn hay quên tưới nước? Cũng chẳng vấn đề gì. Kim tiền là loài cây sinh ra để chiều lòng những người bận rộn.

Nhờ khả năng trữ nước trong thân rễ, cây có thể sống cả tháng không cần tưới. Trong điều kiện tốt, tuổi thọ của kim tiền có thể đạt 40-50 năm.

Cây phát triển tốt ở nơi ánh sáng gián tiếp, có thể đặt trong văn phòng, hành lang hay phòng tắm. Chỉ cần nhớ một điều rằng đừng tưới quá nhiều bởi đó là cách nhanh nhất để “giết” một chậu kim tiền.

Cây kim tiền rất được ưa chuộng tại Việt Nam không chỉ vì vẻ ngoài bóng bẩy, sang trọng mà còn vì ý nghĩa phong thủy thu hút tài lộc (Ảnh: Getty).

Xương rồng Giáng sinh (Schlumbergera) - “Gia bảo” nở hoa mỗi mùa lễ

Đừng để cái tên “xương rồng” đánh lừa bạn - loài này đến từ rừng nhiệt đới, không gai, ưa ẩm và đặc biệt có thể sống tới 100 năm nếu được chăm sóc đúng cách.

Xương rồng Giáng sinh thường nở hoa rực rỡ vào dịp cuối năm, trở thành món quà sống động cho mùa lễ hội.

Để cây ra hoa đúng dịp, bí quyết là “ép” cây bằng cách cho nghỉ 14 giờ bóng tối và nhiệt độ mát mỗi đêm, trong khoảng 6-8 tuần trước Giáng sinh - một thú vui tinh tế mà chỉ người yêu cây thực thụ mới kiên nhẫn theo đuổi.

Xương rồng Giáng sinh có thể sống tới 100 năm (Ảnh: Getty).

Trầu bà Monstera (Monstera Deliciosa) - Biểu tượng nội thất vượt thời gian

Monstera là “ngôi sao” trong giới nội thất - với những chiếc lá xẻ độc đáo, mang phong vị nhiệt đới hiện đại.

Không chỉ đẹp, Monstera còn rất khỏe. Nếu được chăm sóc đúng, cây có thể sống 40-50 năm, phát triển mạnh mẽ trong ánh sáng gián tiếp, đất tơi xốp và môi trường ẩm.

Khi rễ khí mọc dài, đừng cắt bỏ mà hãy cho chúng leo lên trụ rêu hoặc cắm xuống đất để hút thêm dinh dưỡng. Cây sẽ xanh tốt quanh năm, tạo điểm nhấn sang trọng cho căn nhà.

Trầu bà Monstera đã trở thành biểu tượng của giới yêu cây cảnh hiện đại với sức sống lên đến 50 năm (Ảnh: Getty).

Cọ cảnh (Chamaedorea Elegans) - Thanh lịch, an toàn với thú cưng

Với dáng vẻ mềm mại, thanh thoát, cọ cảnh là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn tô điểm không gian bằng nét xanh mát mắt mà vẫn thân thiện với vật nuôi.

Cây có thể sống tới 50 năm, phát triển chậm, cao khoảng 1-2m trong nhà. Chúng thích ánh sáng tán xạ và độ ẩm cao.

Mẹo nhỏ là hãy phun sương mỗi ngày cho lá, điều này không chỉ giúp cây khỏe mà còn mang lại cảm giác thư giãn, như đang hít thở giữa khu rừng nhỏ ngay trong phòng khách.

Cọ cảnh phát triển khá chậm, thường đạt chiều cao 1-2 mét trong nhà và là một trong số ít những loài cây "trường thọ" an toàn tuyệt đối với vật nuôi (Ảnh: Getty).

Chọn một loài cây “trường thọ” không chỉ là chuyện trang trí nội thất mà là một cam kết dài lâu giữa con người và thiên nhiên.

Bạn chăm chúng hôm nay, chúng sẽ lặng lẽ “chăm lại” không gian sống của bạn, giúp lọc khí, làm dịu tâm trí, và chứng kiến sự trưởng thành của các thế hệ trong gia đình.