Người chồng để quên vợ khi đổ xăng, nhân viên phải phóng xe đuổi theo 8km

Sáng 23/10, điện thoại của anh Lò Đức Toàn (24 tuổi, ở Sơn La, nhân viên cửa hàng Petrolimex số 27), liên tục nhận được tin nhắn hỏi thăm của bạn bè, người thân, khi bỗng dưng nổi tiếng nhờ đoạn clip hi hữu tại cửa hàng.

Chia sẻ với Dân trí anh Toàn cho hay, khoảng 10h10 ngày 22/10, trong ca trực, có một cặp vợ chồng đèo theo con nhỏ vào đổ xăng.

“Tôi không quen biết hai vợ chồng, họ là khách lạ đến, nhưng nghe giọng và cách nói chuyện thì chắc là người trong vùng”, anh Toàn cho hay.

Khoảnh khắc chồng để quên vợ ở cây xăng gây sốt mạng xã hội (Clip: Nhân vật cung cấp).

Sau khi bơm xong, anh Toàn báo giá, người vợ đưa tiền rồi bế con nhỏ ngồi lên xe trước và quay lại đợi anh trả tiền thừa.

“Vừa lúc tôi đưa tiền, chị ấy đang loay hoay cất ví thì không hiểu sao người chồng lại tưởng vợ con đã ngồi yên, liền đề ga phóng xe đi luôn”, anh Toàn kể.

Ban đầu, cả anh và người vợ đều nghĩ người chồng chỉ chạy chậm ra ngoài rồi quay lại. Nhưng vài giây sau, chiếc xe khuất hẳn khỏi tầm mắt trước sự ngỡ ngàng của cả hai.

“Tôi và người vợ có hô theo, nhưng người chồng đội mũ trùm đầu, có lẽ không nghe thấy. Tôi nghĩ chắc đi một đoạn là anh ấy sẽ nhận ra thôi”, anh Toàn nói.

Nhưng chờ khoảng 4-5 phút sau vẫn không thấy người chồng quay lại, người phụ nữ nhờ anh Toàn giúp đuổi theo, vì cả hai đang chuẩn bị đi xa, chồng lại không cầm điện thoại theo nên không thể liên lạc.

“Chị ấy bảo lo lắm vì chồng đi xa mà không biết đường, con thì còn nhỏ ngồi sau, sợ ngủ quên. Nghe thế, tôi cũng không nghĩ ngợi gì, chỉ nghĩ đơn giản là người ta cần giúp, mình giúp được thì giúp thôi”, anh Toàn chia sẻ.

Ngay sau đó, nam nhân viên mượn xe máy của cửa hàng, chạy theo hướng chiếc xe vừa đi. Sau gần 15 phút rượt đuổi, quãng đường khoảng 7-8km, anh mới bắt kịp người chồng tại khu vực giáp ranh giữa Yên Châu và Mộc Châu (Sơn La).

Người chồng chỉ nhận ra việc bỏ quên vợ khi nam nhân viên đuổi theo chặn xe thông báo (Ảnh: Cắt từ clip).

“Lúc tôi đuổi kịp, người chồng vẫn còn ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì. Đến khi thấy vợ chạy từ sau đến kêu sao lại để quên em thì mới tá hỏa nhận ra. Người phụ nữ có ý gửi tiền, nhưng tôi không nhận. Chị ấy cảm ơn rối rít rồi cả hai lại lên đường tiếp”, anh Toàn cười kể.

Sau khi về lại cửa hàng, anh Toàn xem lại camera và đoạn video quay trong lúc sự việc diễn ra, rồi biên tập lại và đăng lên mạng xã hội “cho vui” với mong muốn lan tỏa thông điệp tích cực.

Bài đăng của anh thu hút hơn 1,2 triệu lượt xem, hàng nghìn người chia sẻ, khen ngợi tinh thần tốt bụng của chàng nhân viên vùng cao, đồng thời bật cười trước tình huống của cặp vợ chồng gặp phải.

“Tôi chỉ nghĩ đơn giản, ai đó gặp chuyện cần giúp thì mình hỗ trợ. Thấy mọi người quan tâm và khen ngợi, tôi rất vui vì ít nhất, điều tử tế vẫn được lan tỏa”, anh Toàn bày tỏ.

Anh Toàn (tay trái) rất vui vì đã giúp đỡ người phụ nữ đuổi kịp chồng con (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Điều thú vị là đây không phải lần đầu anh Toàn gặp cảnh “bỏ quên người tại cây xăng”. Làm việc tại cửa hàng gần 1 năm, nam nhân viên 2 lần giúp đỡ khách bị bỏ rơi.

Anh kể: “Trong tháng 10 này, tôi gặp đến hai lần. Lần đầu là đầu tháng, tài xế taxi đổ xăng xong cũng phóng đi luôn, bỏ lại khách đang đi vệ sinh. Cả hai lần đều phải mất hơn 30 phút mới liên hệ với tài xế để quay lại đón”.