Vụ 40 học sinh nhập viện: Kiểm tra các dấu hiệu vi phạm tại nhà trường

Ngày 25/10, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị cho biết đã ban hành quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tập thể, cá nhân tại Trường Phổ thông dân tộc (PTDT) bán trú Tiểu học Kim Thủy.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Kim Ngân sẽ làm rõ, kết luận khuyết điểm, vi phạm (nếu có) của Chi ủy chi bộ, cá nhân ông Đ.V.M., Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng và bà Đ.T.H.H., Phó Bí thư chi bộ, Phó Hiệu trưởng Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy cùng tổ chức đảng, đảng viên liên quan.

Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy (Ảnh: Tiến Thành).

Nội dung kiểm tra gồm: Việc thực hiện quy chế làm việc của Chi bộ Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy các nhiệm kỳ 2022-2025, 2025-2027 và việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm tại bếp ăn bán trú nhà trường.

Công an và chính quyền xã Kim Ngân cũng đang làm rõ các nội dung tố cáo, phản ánh liên quan đến Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy và cán bộ lãnh đạo tại ngôi trường này.

Như Dân trí đã thông tin, khoảng 8h ngày 26/9, nhiều học sinh Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy bắt đầu xuất hiện các triệu chứng buồn nôn, đau bụng.

Chính quyền xã Kim Ngân phối hợp với giáo viên và phụ huynh nhanh chóng đưa các em đến bệnh viện. Trong số 75 học sinh có triệu chứng ngộ độc, 40 em phải nhập viện điều trị, 35 trường hợp còn lại được theo dõi sức khỏe tại địa phương.

Kết quả kiểm nghiệm mẫu thức ăn, bệnh phẩm, cơ quan chức năng phát hiện chủng vi khuẩn Bacillus cereus sinh độc tố Non-haemolytic enterotoxin, được xác định là một trong những nguyên nhân gây ngộ độc.

Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy có 75 học sinh bán trú, ăn ở tại trường từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần.

Vụ ngộ độc khiến phụ huynh hết sức bất bình (Ảnh: Tiến Thành).

Sau vụ ngộ độc, nhiều phụ huynh không còn yên tâm về việc ăn uống, sinh hoạt tại trường, mất niềm tin vào ban giám hiệu, đặc biệt là phó hiệu trưởng phụ trách bán trú nên cho con nghỉ ở nhà.

Trước những bức xúc trong dư luận, đặc biệt là từ phía phụ huynh, chính quyền xã Kim Ngân quyết định tạm đình chỉ công tác đối với bà Đ.T.H.H., Phó Hiệu trưởng nhà trường. Phụ huynh sau đó đã đưa con trở lại lớp.

UBND xã Kim Ngân cũng đã lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm với Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy, chuyển hồ sơ liên quan đến UBND tỉnh Quảng Trị ra quyết định xử phạt theo thẩm quyền.

Nêu ý kiến tại các cuộc họp với nhà trường và chính quyền địa phương sau vụ 40 học sinh nhập viện vì các triệu chứng ngộ độc, nhiều phụ huynh Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy nhất quyết đề nghị điều chuyển bà H. đi nơi khác.