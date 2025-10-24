Mải xem điện thoại, chàng trai không phát hiện rắn độc trườn sát chân

Tối 18/10, anh T. sống tại xã Chợ Lách, tỉnh Bến Tre cũ (nay thuộc tỉnh Vĩnh Long) về nhà muộn. Sau khi dựng xe ở ngoài cửa, anh tiếp tục lấy điện thoại trong túi ra, mải nhắn tin nên không để ý mọi việc xung quanh.

Tới khi gọi cho người thân mở cửa, nhờ ánh sáng rọi ra bên ngoài, mọi người mới tá hỏa phát hiện có một con rắn nằm ngay dưới mặt đất, đúng vị trí nơi anh T. vừa đi lướt ngang qua.

Xem lại camera, cô gái chết lặng thấy cảnh rắn lục đuôi đỏ nằm dưới chân anh trai (Video: Nhân vật cung cấp).

Xem lại camera giám sát có ánh sáng hồng ngoại với khả năng ghi hình ở điều kiện thiếu ánh sáng, chị Anh Quyên, em gái anh T. gần như chết lặng khi thấy rắn độc bò vào.

Nhìn từ hình ảnh trong camera, chị Quyên cho biết có khoảnh khắc anh trai dừng lại vài giây và đứng sát cạnh người con rắn, nhưng may mắn không bị con vật tấn công.

Theo chị Quyên, thời điểm anh trai về nhà đã tối muộn. Ánh sáng xung quanh đều yếu và bản thân anh T. đang mải nhìn điện thoại nên không biết có vật lạ ở ngay dưới chân.

Sau đó, mọi người mới biết đó là một con rắn lục đuôi đỏ, dài khoảng gần nửa mét. Thấy ánh sáng trong nhà chiếu ra, con vật liền bò về phía bụi cây bên ngoài.

Anh trai chị Quyên đứng sát cạnh con rắn ở dưới chân nhưng không hay biết (Ảnh cắt từ clip).

"Khi xem lại camera, gia đình mới biết rõ đó là một con rắn lục đuôi đỏ. Cả nhà đều thấy may mắn vì anh tôi không bị cắn", chị Quyên nói.

Cũng theo cô gái này, xung quanh khu vực sống của gia đình có nhiều bụi rậm, cây cối, là môi trường lý tưởng của rắn.

Thời gian gần đây, đôi lúc gia đình cô cũng bị một vài con rắn nhỏ bò vào sân. Nhưng hầu hết trong số đó đều là rắn nước - loại rắn không có độc. Đây là lần đầu một con rắn độc vào nhà khiến mọi người đều lo lắng.

Bản thân chị Quyên cũng thừa nhận chưa biết cách xử lý nếu bị rắn độc tấn công.

Rắn lục đuôi đỏ (tên khoa học là Trimeresurus albolabris) có các đặc điểm chính là màu xanh lục với đuôi màu đỏ nâu, đầu hình tam giác và đồng tử dọc. Chúng là loài rắn có nọc độc cực mạnh, khiến nạn nhân bị rối loạn đông máu và hoại tử nghiêm trọng. Rắn thường ẩn mình trên cây vào ban ngày và săn mồi vào ban đêm. Chúng có chiều dài trung bình từ 60cm đến 80cm, nhưng cũng có con có thể đạt tới 1m.

Theo chia sẻ của các chuyên gia, nọc rắn lục đuôi đỏ chứa các enzyme fibrinogenase và haemorrhagin, gây rối loạn đông máu và phá hủy mô. Việc điều trị sớm bằng huyết thanh là yếu tố quyết định cứu sống người bệnh.

Trước đó vào ngày 18/10, khoa điều trị rắn cắn của trại rắn Đồng Tâm (Đồng Tháp) đã cấp cứu thành công một trường hợp người đàn ông bị rắn lục đuôi đỏ cắn vào chân.

Con rắn lục đuôi đỏ tấn công người dân vào ngày 18/10 (Ảnh: CTV).

Bác sĩ Nguyễn Văn Tuấn, Chủ nhiệm Khoa điều trị rắn cắn của Trại rắn Đồng Tâm cho biết, thời gian gần đây, trung bình mỗi ngày trại rắn tiếp nhận 5-7 trường hợp bị rắn cắn tới điều trị.

Thời điểm này đang là mùa mưa nên rắn thường xuyên di chuyển khỏi nơi trú ngụ, bò vào khu dân cư khiến tỷ lệ người dân bị rắn cắn cao hơn bình thường.