Khánh thành Nhà tưởng niệm huyền thoại tình báo Phạm Xuân Ẩn

Ngày 23/10, Cục 12 - Tổng cục II (Bộ Quốc phòng) tổ chức lễ khánh thành Nhà tưởng niệm Thiếu tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân (Anh hùng LLVTND) Phạm Xuân Ẩn.

Đây là công trình nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Tình báo Quốc phòng Việt Nam (25/10/1945-25/10/2025).

Các đại biểu cắt băng khánh thành Nhà tưởng niệm Thiếu tướng, Anh hùng LLVTND Phạm Xuân Ẩn (Ảnh: Bích Phương).

Khu nhà tưởng niệm được đặt tại khuôn viên Khu truyền thống cách mạng cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 (xã Tân Nhựt, TPHCM).

Tham dự lễ khánh thành có đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban văn kiện Đại hội XIV của Đảng; đồng chí Dương Anh Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận TPHCM; Trung tướng Nguyễn Đức Lợi, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục II và nhiều tướng lĩnh Bộ Quốc phòng, các Anh hùng LLVTND, đồng đội, gia đình Thiếu tướng Phạm Xuân Ẩn.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương - cũng đã gửi lẵng hoa chúc mừng tại lễ khánh thành.

Không gian trưng bày tại nhà tưởng niệm (Ảnh: Bích Phương).

Phát biểu ở buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Đức Lợi cho biết, lịch sử hào hùng 80 năm qua của ngành tình báo thuộc về các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Tình báo Quốc phòng - những người đã bằng trí tuệ, mồ hôi, xương máu và sự hy sinh của mình để xây đắp nên truyền thống “Trung dũng kiên cường, độc lập sáng tạo, bí mật khôn khéo, đoàn kết quyết thắng”.

Trong 80 năm hình thành và phát triển, ngành Tình báo Quốc phòng có 1.141 liệt sĩ, 276 thương binh, gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ bị địch giam giữ.

"Trong những chiến công thầm lặng mà rất đỗi tự hào đó, thế hệ Tình báo Quốc phòng hôm nay không bao giờ quên tấm gương sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng của Thiếu tướng, Anh hùng LLVTND Phạm Xuân Ẩn, người cán bộ tình báo mà nhân dân ta tôn vinh là "nhà tình báo huyền thoại", còn bên kia chiến tuyến địch cũng phải thừa nhận là "điệp viên hoàn hảo"", Trung tướng Nguyễn Đức Lợi phát biểu.

Ông Phạm Xuân Hoàng Ân - con trai Anh hùng LLVTND Phạm Xuân Ẩn - chia sẻ tại buổi lễ (Ảnh: Bích Phương).

Ông Phạm Xuân Hoàng Ân - con trai Thiếu tướng, Anh hùng LLVTND Phạm Xuân Ẩn - bày tỏ sự xúc động khi có mặt trong buổi lễ: "Là con trai của người cha kính yêu, tôi vô cùng tự hào khi được ôn lại những chiến công tình báo đặc biệt xuất sắc, phẩm chất cao quý Bộ đội Cụ Hồ và những cống hiến vì Tổ quốc của cha tôi. Cha tôi đã trở thành tấm gương sáng, niềm tự hào, vinh dự cho cả dòng họ và gia đình".

Đại diện chính quyền địa phương, ông Lê Như Hải Long - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tân Nhựt - cho biết, nhà tưởng niệm có ý nghĩa đặc biệt trong việc giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, truyền thống TPHCM cho thế hệ trẻ, nhân dân địa phương.

Công trình Nhà tưởng niệm Thiếu tướng, Anh hùng LLVTND Phạm Xuân Ẩn có tổng vốn đầu tư hơn 11 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa, hoàn thành sau 6 tháng thi công.

Nhà tưởng niệm có diện tích xây dựng 246m2, diện tích mái che phủ 464m2, bao gồm không gian trưng bày về chiến công của ngành Tình báo Quốc Phòng Việt Nam trong hai cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và cuộc đời hoạt động của Thiếu tướng Phạm Xuân Ẩn. Ngoài không gian nhà chính, công trình còn có cảnh quan, cây xanh xung quanh.