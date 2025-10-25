Tổng Bí thư Tô Lâm dự khánh thành Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bulgaria

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Bulgaria, chiều 24/10 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam đã dự Lễ khánh thành Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phó Thủ tướng Bulgaria Atanas Zafirov cùng thực hiện nghi lễ cắt băng khánh thành, chính thức đặt Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất - tại Bulgaria.

Tổng Bí thư Tô Lâm nói chuyện với cán bộ, nhân viên thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria (Ảnh: Thống Nhất - TTXVN).

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm cảm ơn Nhà nước và Nhân dân Bulgaria trong 75 năm qua đã luôn dành những tình cảm tốt đẹp cho Việt Nam; nhấn mạnh chuyến thăm chính thức Cộng hòa Bulgaria lần này có ý nghĩa rất quan trọng, đúng vào dịp đặc biệt, hai nước kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ quan hệ ngoại giao; hai nước đã nhất trí nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược.

Tổng Bí thư nêu rõ nội hàm mới của Đối tác Chiến lược Việt Nam - Bulgaria tập trung vào 6 trụ cột chính: Tiếp tục củng cố quan hệ chính trị giữa Việt Nam và Bulgaria, là nòng cốt cho mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, củng cố quan hệ anh em ruột thịt, tăng cường các chuyến thăm của các đoàn cấp cao, tăng cường các mặt hợp tác.

Tập trung phát triển kinh tế - xã hội, Việt Nam và Bulgaria còn rất nhiều tiềm năng để phát huy hợp tác, đặc biệt trong khuôn khổ các hiệp định thương mại giữa Việt Nam và châu Âu. Ngay trong chuyến thăm này, hơn chục văn bản, thỏa thuận hợp tác đã được ký kết.

Hợp tác văn hóa - xã hội, giáo dục - đào tạo, giao lưu Nhân dân và đặc biệt là về khoa học - công nghệ, lĩnh vực thế mạnh của Bulgaria ngày càng được tăng cường và phát triển. Nhiều trường Đại học của Bulgaria tiếp tục trao học bổng, dành các chương trình trao đổi giáo dục cho sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam.

Thời gian tới, người Việt tại Bulgaria được kỳ vọng sẽ tiếp tục đóng góp tích cực cho Bulgaria và là cầu nối tình hữu nghị giữa hai nước. Việt Nam đã đơn phương miễn thị thực cho Bulgaria nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nhân, khách du lịch... đến Việt Nam; tiếp tục mở rộng hợp tác giao thương qua đường biển, đường sắt và đường hàng không. Việc tăng cường hợp tác quốc phòng - an ninh, trụ cột quan trọng thể hiện tin cậy chính trị cao giữa hai nước.

Chia sẻ với bạn bè Bulgaria và đồng bào ta ở nước ngoài về tình hình Việt Nam, Tổng Bí thư nhấn mạnh, đối với đồng bào ta ở nước ngoài, Đảng, Nhà nước đã có nhiều chính sách mới được triển khai như về quốc tịch, căn cước, nhà đất, đi lại...; mong muốn trong không khí phấn khởi chung của đất nước, đồng bào ta ở nước ngoài đoàn kết, thống nhất, tương trợ lẫn nhau và luôn hướng về quê hương - đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phó Thủ tướng Bulgaria Atanas Zafirov kính cẩn tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trước Tượng đài của Bác trong khuôn viên Đại sứ quán (Ảnh: Thống Nhất - TTXVN).

Tổng Bí thư căn dặn Đại sứ quán không chỉ là cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài mà còn là mái nhà chung của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, là địa chỉ tin cậy, là điểm tựa của đồng bào ta, được bà con gửi gắm niềm tin, tình cảm và tâm huyết với quê hương - đất nước.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao tặng Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria bức tranh trống đồng và tặng bà con kiều bào những món quà quê hương cùng các bộ sách tiếng Việt cho các cháu thiếu nhi, các lớp học tiếng Việt của cộng đồng. Tổng Bí thư mong muốn những trang sách về tiếng Việt, văn hóa Việt, về lịch sử hào hùng, truyền thống ngàn năm của đất nước và con người Việt Nam sẽ tiếp tục gắn kết các thế hệ người Việt Nam ở nước ngoài với cội nguồn, quê hương - đất nước.