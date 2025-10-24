Gia đình ở Thái Nguyên nhận hoá đơn sửa ô tô 244 triệu đồng sau lũ

Choáng với chi phí sửa chữa 244 triệu đồng

Nước lũ rút hết, anh Tiến Thành (sống ở phường Quán Triều, tỉnh Thái Nguyên) vội vàng gọi cứu hộ, chuyển chiếc ô tô Ford Ranger bị ngập nước về Hà Nội để sửa chữa.

Trên thân xe, một lớp phù sa đã khô bám chặt. Qua cửa kính, anh thấy khoang lái, ghế ngồi, vô lăng và táp lô phủ bùn đặc quánh.

Chiếc ô tô Ford Ranger của anh Tiến Thành bị hư hỏng nặng sau lũ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau quá trình kiểm tra, hãng thông báo tổng chi phí gồm tiền công và thay thế linh kiện là 244 triệu đồng (chưa biết mức tiền phía bảo hiểm sẽ trả). Cầm tờ báo giá với 36 loại phụ tùng phải thay thế, người đàn ông cảm thấy tiếc nuối.

"Đây là lỗi của bản thân nên tôi phải chấp nhận. Giá như tôi chịu khó di dời xe trước khi nước dâng cao, có lẽ khối tài sản không hư hỏng nặng như vậy", anh Tiến Thành chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Anh kể, 6 tiếng trước khi nước lũ từ thượng nguồn sông Cầu cuồn cuộn đổ về, khu vực gia đình sinh sống không có mưa.

Khoảng 4h ngày 8/10, nghe tiếng đập cửa liên hồi, người đàn ông vội vàng chạy ra. Lúc đó, hàng xóm hô hoán, thúc giục nhau di chuyển ô tô, do nước bắt đầu dâng đến bánh xe.

Trong đợt lũ lịch sử sau bão Yagi, nước mấp mé bậc cửa của xe Ford Ranger. Lần này, anh cho rằng nước sẽ không dâng cao.

"Dự đoán nước không tràn vào khoang lái của ô tô gầm cao, tôi yên tâm đóng cửa đi ngủ. Khoảng 5h30, cả nhà thức dậy, khu vực xung quanh đã ngập chìm trong biển nước", anh nhớ lại.

Thấy lũ dâng nhanh, người đàn ông không còn lựa chọn nào khác, phải xuống tầng 1, lái xe vào tầng hầm chung cư để "chạy lụt".

Được biết, toà chung cư nơi anh sống cao 19 tầng. Trong đó, tầng hầm được thiết kế cao hơn mặt đường 30cm nên người đàn ông tin tưởng, ô tô của hai vợ chồng sẽ an toàn.

"Đến 8h, trời mưa như trút, nước tràn vào tầng hầm cao hơn 2m, quá nóc ô tô gầm cao. Lúc đó, tôi bất lực nhìn khối tài sản chìm trong lũ, không còn cách nào để cứu vãn", anh trải lòng.

Năm ngày tiếp theo, gia đình sống trong cảnh mất điện, mất nước, thang máy ngừng hoạt động. Mọi sinh hoạt bị đảo lộn, anh không còn tâm trí nghĩ đến chiếc xe ngập nước dưới tầng hầm.

Nghe tin nước rút, anh chạy xuống kiểm tra tình hình. Xe không bị hỏng bên ngoài nhưng nội thất bốc mùi ẩm mốc. Toàn bộ hệ thống điện bên trong tê liệt, màn hình, ghế và thảm sàn đều hư hại nặng.

Ảnh chụp bản báo giá các linh kiện phải thay thế từ hãng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Mong sớm có phương tiện đi lại, tài xế đã chi 4,5 triệu đồng thuê cứu hộ đưa chiếc Ford Ranger về Hà Nội. Theo báo giá của hãng, món đồ đắt nhất lên đến 29 triệu đồng, còn lại dao động 2-10 triệu đồng.

"Đến nay, phía bảo hiểm chưa làm việc với hãng xe, tôi không biết cụ thể chi phí phải trả cuối cùng là bao nhiêu. Trước mắt, vì xót của, cần phương tiện đi lại, gia đình chấp nhận thanh toán trước cho phía sửa chữa. Thời gian sửa xe dự kiến khoảng 1,5 tháng", anh nói.

Ngoài xe Ford Ranger, chiếc Toyota Cross của vợ anh Tiến Thành cũng bị hỏng nặng. Gần 2 tuần qua, hai vợ chồng phải đi taxi, phát sinh thêm chi phí từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng/ngày kéo theo bất tiện cho công việc.

Trải qua trận lũ lịch sử, anh hối hận vì một phút chủ quan dẫn đến thiệt hại lớn và hậu quả nặng nề.

Được biết, người đàn ông dự tính bán chung cư, chuyển xuống nhà đất để có thể xoay xở kịp thời khi xảy ra ngập lụt.

"Tôi từng đọc kinh nghiệm bọc bạt toàn bộ ô tô để chống nước nhưng không làm theo, vì nghĩ mực nước dâng cao tương đương năm ngoái. Sau này, nếu có mưa lũ, tôi sẽ sơ tán xe lên đường đê cao ráo, nhằm đảm bảo an toàn cho tài sản", anh chia sẻ.

Chi phí sửa chữa lớn, chủ nhân bán "xác" xe

Sau đợt mưa lũ vừa qua, nhiều bạn bè và hàng xóm của anh Thành ở Thái Nguyên cũng bị hư hỏng xe cộ. Theo thông báo từ các hãng, chi phí sửa chữa ô tô ngập nước dao động từ vài chục triệu đến hơn 100 triệu đồng, tùy mức độ thiệt hại.

Chị Hà (tên đã thay đổi) - một người hàng xóm cùng chung cư anh Thành - dùng số tiền tích góp được mua chiếc xe Mazda 2 đời cũ cách đây không lâu.

Lúc tầng hầm ngập sâu, xe của người phụ nữ này chìm nghỉm dưới nước 5 ngày. Suốt thời gian đó, nghĩ đến chiếc ô tô, nữ tài xế không khỏi xót xa. Sau lũ, thợ báo giá chi phí sửa chữa lên tới 150 triệu đồng.

Việc sửa chữa ô tô ngập nước khá phức tạp (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Do chi phí sửa chữa quá lớn, chị quyết định bán "xác" chiếc xe với giá rẻ.

Anh Bình - chủ một gara ở Hà Nội - cho hay, việc sửa chữa ô tô sau ngập nước phức tạp hơn so với xe máy. Nếu nước chỉ ngập ngang bánh, thợ cần thay dầu, xả nước và kiểm tra bugi, lọc gió. Trường hợp để lâu khiến nước ngấm sâu, gara phải tháo toàn bộ nội thất ra phơi khô, mất nhiều ngày.

Với những xe ngập sâu hơn, đặc biệt khi nước tràn tới cửa kính, hệ thống điện rất dễ hỏng hóc, chi phí sửa chữa có thể lên tới hàng trăm triệu đồng, nhất là với xe sang.

Nhiều thợ sửa ô tô khuyên, xe bị ngập nước dẫn đến chết máy, tài xế tuyệt đối không cố gắng đề nổ.

Thói quen này dẫn đến thuỷ kích - là hiện tượng nước tràn vào xe ô tô qua đường hút gió, làm chết máy đột ngột. Khi lâm vào tình huống này, tài xế cần lập tức gọi cứu hộ, đưa xe đến gara gần nhất để sửa chữa.